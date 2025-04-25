Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей

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В Кубке России по футболу сезона-2024/25 осталось провести шесть матчей. В последнюю неделю апреля состоятся полуфиналы в нижней половине турнирной сетки (Путь регионов) и первый финальный поединок - в верхней (Путь РПЛ).
Во вторник, 29 апреля, в Москве встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Днем позже в этом же кластере сразятся «Локомотив» и «Ростов». На 30-е же число запланирован первый финал Пути РПЛ: «Зенит» - ЦСКА.
Прогноз на матч «Спартак» - «Динамо» Москва
Перед началом очередной стадии легальные букмекерские компании России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по турниру. Главный фаворит розыгрыша остался неизменным - это действующий обладатель трофея - «Зенит».
Вероятность шестого триумфа санкт-петербургского клуба во втором по значимости национальном турнире аналитики PARI оценили котировкой 2.20. На невыигрыш сине-бело-голубых коэффициент ниже - 1.60.
Прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА
Далее в топе фаворитов состязания идут два столичных клуба - ЦСКА (коэффициент на итоговую победу 5.00) и «Спартак» (5.50).
|Коэффициенты на победителя Кубка России
|Клуб
|Победа в турнире - да
|Победа в турнире - нет
|Выход в финал - да
|Выход в финал - нет
|«Зенит»
|2.20
|1.60
|1.53
|2.35
|ЦСКА
|5.00
|1.13
|2.35
|1.53
|«Спартак»
|5.50
|1.11
|3.00
|1.33
|«Локомотив»
|8.00
|1.05
|3.20
|1.30
|«Динамо»
|9.50
|1.03
|3.70
|1.23
|«Ростов»
|20.00
|-
|7.00
|1.07
Напомним, что победитель двухматчевого противостояния «Зенит» - ЦСКА выходит в суперфинал турнира, где встретится с лучшей командой нижней половины сетки. Финал Кубка России по футболу состоится 1 июня на БСА «Лужники» в Москве.
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