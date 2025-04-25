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28 апреля 17:53ГлавнаяАналитика

Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей

Последний шанс для «Спартака» и «Динамо» спасти сезон?
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Спартака»
Источник: официальный сайт «Спартака»

В Кубке России по футболу сезона-2024/25 осталось провести шесть матчей. В последнюю неделю апреля состоятся полуфиналы в нижней половине турнирной сетки (Путь регионов) и первый финальный поединок - в верхней (Путь РПЛ).

Во вторник, 29 апреля, в Москве встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Днем позже в этом же кластере сразятся «Локомотив» и «Ростов». На 30-е же число запланирован первый финал Пути РПЛ: «Зенит» - ЦСКА.

Прогноз на матч «Спартак» - «Динамо» Москва

Перед началом очередной стадии легальные букмекерские компании России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по турниру. Главный фаворит розыгрыша остался неизменным - это действующий обладатель трофея - «Зенит».

Вероятность шестого триумфа санкт-петербургского клуба во втором по значимости национальном турнире аналитики PARI оценили котировкой 2.20. На невыигрыш сине-бело-голубых коэффициент ниже - 1.60. 

Прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА

Далее в топе фаворитов состязания идут два столичных клуба - ЦСКА (коэффициент на итоговую победу 5.00) и «Спартак» (5.50).

Коэффициенты на победителя Кубка России    
КлубПобеда в турнире - даПобеда в турнире  - нетВыход в финал - даВыход в финал - нет
«Зенит»2.201.601.532.35
ЦСКА5.001.132.351.53
«Спартак»5.501.113.001.33
«Локомотив»8.001.053.201.30
«Динамо»9.501.033.701.23
«Ростов»20.00-7.001.07

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния «Зенит» - ЦСКА выходит в суперфинал турнира, где встретится с лучшей командой нижней половины сетки. Финал Кубка России по футболу состоится 1 июня на БСА «Лужники» в Москве.

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