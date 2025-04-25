Кто выиграет Кубок России по футболу: обновленные коэффициенты, расписание матчей

В Кубке России по футболу сезона-2024/25 осталось провести шесть матчей. В последнюю неделю апреля состоятся полуфиналы в нижней половине турнирной сетки (Путь регионов) и первый финальный поединок - в верхней (Путь РПЛ).

Во вторник, 29 апреля, в Москве встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». Днем позже в этом же кластере сразятся «Локомотив» и «Ростов». На 30-е же число запланирован первый финал Пути РПЛ: «Зенит» - ЦСКА.

Перед началом очередной стадии легальные букмекерские компании России обновили коэффициенты на долгосрочные прогнозы по турниру. Главный фаворит розыгрыша остался неизменным - это действующий обладатель трофея - «Зенит».

Вероятность шестого триумфа санкт-петербургского клуба во втором по значимости национальном турнире аналитики PARI оценили котировкой 2.20. На невыигрыш сине-бело-голубых коэффициент ниже - 1.60.

Далее в топе фаворитов состязания идут два столичных клуба - ЦСКА (коэффициент на итоговую победу 5.00) и «Спартак» (5.50).

Коэффициенты на победителя Кубка России Клуб Победа в турнире - да Победа в турнире - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет «Зенит» 2.20 1.60 1.53 2.35 ЦСКА 5.00 1.13 2.35 1.53 «Спартак» 5.50 1.11 3.00 1.33 «Локомотив» 8.00 1.05 3.20 1.30 «Динамо» 9.50 1.03 3.70 1.23 «Ростов» 20.00 - 7.00 1.07

Напомним, что победитель двухматчевого противостояния «Зенит» - ЦСКА выходит в суперфинал турнира, где встретится с лучшей командой нижней половины сетки. Финал Кубка России по футболу состоится 1 июня на БСА «Лужники» в Москве.