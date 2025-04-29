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27 апреля 8:43ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Зенит — ЦСКА, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

У чемпиона страны появился «комплекс Москвы»?
Валентин Васильев

Концовка апреля в российском футболе пройдет под знаком кубковых сражений. В последние дни месяца определятся финалисты Пути регионов и состоится первый полуфинальный матч в верхней половине сетки. «Зенит» с ЦСКА сойдутся второй раз за весну. Анализируем шансы команд на успех в среду.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

30.02.2025, Ср

20:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.72

Х - 3.60

П2 - 5.20

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, первый полуфинальный матч

Стадион: Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»445269175-243
ЦСКА695244243-175

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

14.09.2024ЦСКА

0:1

«Зенит»

РПЛ

15.05.2024«Зенит»

0:0, пен. 5:4

ЦСКА

FONBET Кубок России

11.05.2024«Зенит»

0:1

ЦСКА

 РПЛ

Расписание игр

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1/2 финала Пути регионов  
29.04.2025.  20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025.  18:00. «Локомотив» М – «Ростов» 

Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025.  20:30. «Зенит» – ЦСКА

Ответный матч
14.05.2025.  19:00. ЦСКА – «Зенит» 

Прогноз на матч

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В воскресенье ЦСКА до трех очков сократил отставание от «Зенита» в чемпионате России и наверняка постарается обойти его на финише. Даже если не удастся достичь первого места, для армейцев это будет значительная моральная победа. Но прямо сейчас все их мысли заняты Кубком. Здесь от трофея соперников отделяют всего три матча. Разумеется, что Николич, как и Семак, рассчитывает все их выиграть.

«Зениту» в этом году очень натужно даются встречи со столичными клубами: из четырех матчей не выиграно ни одного! С ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» питерцы разошлись миром, «Спартаку» - уступили. А с армейцами сине-бело-голубые традиционно играют тяжело. В этих столкновениях редко бывают голевые карнавалы - чаще наблюдаем противоположную картину. Восемь последних официальных противостояний соперников содержали не больше двух забитых мячей на пару.  Ждем чего-то подобного и в среду на Крестовском острове.

Бонусы на матч

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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга пройдет на «Матч ТВ» (канал, сайт). 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Караваев (травма)

ЦСКА: Роша (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:

Позиция«Зенит»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Латышонок35. АкинфеевВратарь
Защитник31. Мантуан27. МойзесЗащитник
Защитник25. Эракович51. АбдулкадыровЗащитник
Защитник27. Нино78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Сантос 3. КруговойЗащитник
Полузащитник5. Барриос31. КислякПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник8. Вендел15. ПьяничПолузащитник
Нападающий11. Луис Энрике25. БистровичПолузащитник
Нападающий32. Гонду20 КойтаНападающий
Нападающий7. Соболев9. ГуарирапаНападающий
Главный тренерСергей СемакМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу гостей в PARI в три раза превосходит предложение на П1. Поставить на «Зенит» предлагается за 1.72, а на ЦСКА - за 5.20. Ничья в основное время котируется за 3.60.   

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - ЦСКА?

Если чемпион выиграет с минимальным счетом 1:0, PARI умножит номинал соответствующей ставки на шесть. 

С кем сыграет победитель пары «Зенит» - ЦСКА?

В суперфинале Кубка лучшему представителю Пути РПЛ может достаться один из этих четырех соперников: «Спартак» М – «Динамо» М, «Локомотив» М – «Ростов».

Где купить билеты на матч «Зенит» - ЦСКА?

Билеты номиналом от 500 рублей уже доступны в онлайн-кассе петербургского клуба. Паспорт болельщика для похода на стадион в Кубке не нужен.

Кто выйдет в суперфинал Кубка России?

Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре самому успешному клубу России последних лет. На выход «Зенита» в суперфинал сейчас можно поставить по котировке 1.58, а на его соперника - за 2.40.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - ЦСКА?

Бесплатную прямую трансляцию из Северной столицы проведет телеканал «Матч ТВ». 

Когда финал Кубка России?

Трофей будет разыгран 1 июня в «Лужниках». 

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