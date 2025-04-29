Зенит — ЦСКА, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
Концовка апреля в российском футболе пройдет под знаком кубковых сражений. В последние дни месяца определятся финалисты Пути регионов и состоится первый полуфинальный матч в верхней половине сетки. «Зенит» с ЦСКА сойдутся второй раз за весну. Анализируем шансы команд на успех в среду.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, первый полуфинальный матч
Стадион: Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|44
|52
|69
|175-243
|ЦСКА
|69
|52
|44
|243-175
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|14.09.2024
|ЦСКА
0:1
«Зенит»
РПЛ
|15.05.2024
|«Зенит»
0:0, пен. 5:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
|11.05.2024
|«Зенит»
0:1
ЦСКА
РПЛ
1/2 финала Пути регионов
29.04.2025. 20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025. 18:00. «Локомотив» М – «Ростов»
Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025. 20:30. «Зенит» – ЦСКА
Ответный матч
14.05.2025. 19:00. ЦСКА – «Зенит»
В воскресенье ЦСКА до трех очков сократил отставание от «Зенита» в чемпионате России и наверняка постарается обойти его на финише. Даже если не удастся достичь первого места, для армейцев это будет значительная моральная победа. Но прямо сейчас все их мысли заняты Кубком. Здесь от трофея соперников отделяют всего три матча. Разумеется, что Николич, как и Семак, рассчитывает все их выиграть.
«Зениту» в этом году очень натужно даются встречи со столичными клубами: из четырех матчей не выиграно ни одного! С ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» питерцы разошлись миром, «Спартаку» - уступили. А с армейцами сине-бело-голубые традиционно играют тяжело. В этих столкновениях редко бывают голевые карнавалы - чаще наблюдаем противоположную картину. Восемь последних официальных противостояний соперников содержали не больше двух забитых мячей на пару. Ждем чего-то подобного и в среду на Крестовском острове.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга пройдет на «Матч ТВ» (канал, сайт).
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Караваев (травма)
ЦСКА: Роша (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:
|Позиция
|«Зенит»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|51. Абдулкадыров
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|25. Бистрович
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|20 Койта
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Марко Николич
|Главный тренер
Коэффициент на победу гостей в PARI в три раза превосходит предложение на П1. Поставить на «Зенит» предлагается за 1.72, а на ЦСКА - за 5.20. Ничья в основное время котируется за 3.60.
🎁Получить до 25 000 рублей от PARI
Если чемпион выиграет с минимальным счетом 1:0, PARI умножит номинал соответствующей ставки на шесть.
В суперфинале Кубка лучшему представителю Пути РПЛ может достаться один из этих четырех соперников: «Спартак» М – «Динамо» М, «Локомотив» М – «Ростов».
Билеты номиналом от 500 рублей уже доступны в онлайн-кассе петербургского клуба. Паспорт болельщика для похода на стадион в Кубке не нужен.
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре самому успешному клубу России последних лет. На выход «Зенита» в суперфинал сейчас можно поставить по котировке 1.58, а на его соперника - за 2.40.
Бесплатную прямую трансляцию из Северной столицы проведет телеканал «Матч ТВ».
Трофей будет разыгран 1 июня в «Лужниках».
Партнерский проект