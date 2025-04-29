Зенит — ЦСКА, 30 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В воскресенье ЦСКА до трех очков сократил отставание от «Зенита» в чемпионате России и наверняка постарается обойти его на финише. Даже если не удастся достичь первого места, для армейцев это будет значительная моральная победа. Но прямо сейчас все их мысли заняты Кубком. Здесь от трофея соперников отделяют всего три матча. Разумеется, что Николич, как и Семак, рассчитывает все их выиграть.

«Зениту» в этом году очень натужно даются встречи со столичными клубами: из четырех матчей не выиграно ни одного! С ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо» питерцы разошлись миром, «Спартаку» - уступили. А с армейцами сине-бело-голубые традиционно играют тяжело. В этих столкновениях редко бывают голевые карнавалы - чаще наблюдаем противоположную картину. Восемь последних официальных противостояний соперников содержали не больше двух забитых мячей на пару. Ждем чего-то подобного и в среду на Крестовском острове.