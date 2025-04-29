Спартак - Динамо Москва, 29 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

26-й тур Премьер-лиги, похоже, окончательно избавил два столичных клуба иллюзий относительно чемпионской гонки. Он сложился просто-таки идеально для «Краснодара»: практически все конкуренты южан потеряли очки. Исключение составил лишь ЦСКА, но он изначально находился на значительном отдалении от «быков». Армейцы обыграли земляков-спартаковцев в гостях, а «Динамо» разделило очки с «Зенитом». И теперь красно-белым с бело-голубыми нужно во что бы то ни стало взять национальный Кубок - иначе сезон-2024/25 для них, скорее всего, будет признан провальным.

Таким образом, на этой неделе кубковое противостояние для команд Станковича и Лички точно важнее очередного тура РПЛ. Рубка на «Лукойл Арене» намечается ожесточенная. Но и голы в ней тоже наверняка будут. В играх современного «Динамо» «обе забьют» - практически беспроигрышный вариант для бетторов. За 10 матчей бело-голубых в 2025 году этот исход заходил восемь раз. Его и возьмем в качестве прогноза.