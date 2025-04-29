Спартак - Динамо Москва, 29 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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На этой неделе определятся финалисты FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов РПЛ. Во вторник, 29 апреля, пройдет очередной раунд старейшего дерби страны. В свете турнирной ситуации в РПЛ игра в Тушино приобретает для обоих клубов статус решающей в уходящем месяце. Анализируем шансы «Спартака» и «Динамо» на основе последних трендов и расчетов аналитиков букмекерских компаний.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, полуфинал
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|76
|68
|49
|273-226
|«Динамо»
|49
|68
|76
|226-273
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
FONBET Кубок России
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять игр «Спартака» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Зимний кубок РПЛ
|02.10.2024
|«Динамо» Москва
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|22.09.2024
|«Спартак»
2:2
«Динамо» Москва
РПЛ
|31.07.2023
|«Спартак»
3:0
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|12.07.2024
|«Динамо» Москва
1:1, пен. 5:4
«Спартак»
Товарищеский матч
1/2 финала Пути регионов
29.04.2025. 20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025. 18:00. «Локомотив» М – «Ростов»
Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025. 20:30. «Зенит» – ЦСКА
Ответный матч
14.05.2025. 19:00. ЦСКА – «Зенит»
26-й тур Премьер-лиги, похоже, окончательно избавил два столичных клуба иллюзий относительно чемпионской гонки. Он сложился просто-таки идеально для «Краснодара»: практически все конкуренты южан потеряли очки. Исключение составил лишь ЦСКА, но он изначально находился на значительном отдалении от «быков». Армейцы обыграли земляков-спартаковцев в гостях, а «Динамо» разделило очки с «Зенитом». И теперь красно-белым с бело-голубыми нужно во что бы то ни стало взять национальный Кубок - иначе сезон-2024/25 для них, скорее всего, будет признан провальным.
Таким образом, на этой неделе кубковое противостояние для команд Станковича и Лички точно важнее очередного тура РПЛ. Рубка на «Лукойл Арене» намечается ожесточенная. Но и голы в ней тоже наверняка будут. В играх современного «Динамо» «обе забьют» - практически беспроигрышный вариант для бетторов. За 10 матчей бело-голубых в 2025 году этот исход заходил восемь раз. Его и возьмем в качестве прогноза.
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В прямом эфире кубковую игру в Тушино покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
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|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|18. Маричал
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|4. Касерес
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|10. Бителло
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гарсия
|8. Карраскаль
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Марцел Личка
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность успеха красно-белых в основное время котировкой 1.85. На гостей она более чем вдвое выше - 4.05. В случае ничьей по итогам полутора часов игрового времени букмекер умножит номинал ставки на 3.70.
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По прикидкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1. Пари на этот исход можно заключить с коэффициентом 7.50.
Посмотреть игру можно на канале или официальном сайте «Матч ТВ».
Билеты стоимостью от 1 200 до 40 000 рублей еще доступны на официальном сайте клуба-хозяина. Однако их количество ограничено.
Во втором полуфинале Пути регионов встречаются «Локомотив» и «Ростов». Лучшая команда нижней половины сетки поспорит за трофей с «Зенитом» или ЦСКА.
Решающий матч кубкового розыгрыша пройдет в первый день лета на БСА «Лужники».
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