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27 апреля 8:04ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак - Динамо Москва, 29 апреля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Кубок - последняя возможность для обоих клубов спасти сезон?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты FONBET Кубка России по футболу в Пути регионов РПЛ. Во вторник, 29 апреля, пройдет очередной раунд старейшего дерби страны. В свете турнирной ситуации в РПЛ игра в Тушино приобретает для обоих клубов статус решающей в уходящем месяце. Анализируем шансы «Спартака» и «Динамо» на основе последних трендов и расчетов аналитиков букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

29.04.2025, Сб

20:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.85

Х -  3.70

П2 - 4.05

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, полуфинал

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 766849273-226
«Динамо»496876226-273

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

FONBET Кубок России

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» Махачкала

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин» 

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять игр «Спартака» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Зимний кубок РПЛ

02.10.2024«Динамо» Москва

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

22.09.2024«Спартак»

2:2

«Динамо» Москва

РПЛ

31.07.2023«Спартак»

3:0

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

12.07.2024«Динамо» Москва

1:1, пен. 5:4

«Спартак»

Товарищеский матч

Расписание игр

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1/2 финала Пути регионов  
29.04.2025.  20:30. «Спартак» М – «Динамо» М
30.04.2025.  18:00. «Локомотив» М – «Ростов» 

Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025.  20:30. «Зенит» – ЦСКА

Ответный матч
14.05.2025.  19:00. ЦСКА – «Зенит» 

Прогноз на матч

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26-й тур Премьер-лиги, похоже, окончательно избавил два столичных клуба иллюзий относительно чемпионской гонки. Он сложился просто-таки идеально для  «Краснодара»: практически все конкуренты южан потеряли очки. Исключение составил лишь ЦСКА, но он изначально находился на значительном отдалении от «быков». Армейцы обыграли земляков-спартаковцев в гостях, а «Динамо» разделило очки с «Зенитом». И теперь красно-белым с бело-голубыми нужно во что бы то ни стало взять национальный Кубок - иначе сезон-2024/25 для них, скорее всего, будет признан провальным.

Таким образом, на этой неделе кубковое противостояние для команд Станковича и Лички точно важнее очередного тура РПЛ. Рубка на «Лукойл Арене» намечается ожесточенная. Но и голы в ней тоже наверняка будут. В играх современного «Динамо» «обе забьют» - практически беспроигрышный вариант  для бетторов. За 10 матчей бело-голубых в 2025 году этот исход заходил восемь раз. Его и возьмем в качестве прогноза.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире кубковую игру в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:

Позиция«Спартак»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Помазун1. ЛуневВратарь
Защитник97. Денисов2. ДасаЗащитник
Защитник6. Бабич18. МаричалЗащитник
Защитник23. Чернов3. БальбуэнаЗащитник
Защитник2. Рябчук4. КасересЗащитник
Полузащитник68. Литвинов15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров74. ФоминПолузащитник 
Полузащитник5. Барко10. БителлоПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос13. НгамалеПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда91. ГладышевНападающий
Нападающий11. Гарсия8. КарраскальНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность успеха красно-белых в основное время котировкой 1.85. На гостей она более чем вдвое выше - 4.05. В случае ничьей по итогам полутора часов игрового времени букмекер умножит номинал ставки на 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Динамо»?

По прикидкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1. Пари на этот исход можно заключить с коэффициентом 7.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Динамо»?

Посмотреть игру можно на канале или официальном сайте «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо»?

Билеты стоимостью от 1 200 до 40 000 рублей еще доступны на официальном сайте клуба-хозяина. Однако их количество ограничено.

С кем сыграет победитель пары  «Спартак» - «Динамо»?

Во втором полуфинале Пути регионов встречаются «Локомотив» и «Ростов». Лучшая команда нижней половины сетки поспорит за трофей с «Зенитом» или ЦСКА. 

Где и когда суперфинал Кубка России?

Решающий матч кубкового розыгрыша пройдет в первый день лета на БСА «Лужники».

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