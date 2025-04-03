«Реал» продлит победную серию в матче с «Парижем» в Евролиге, считают в PARI

3 апреля в 33-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги мадридский «Реал» встретится с «Парижем». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Реал Мадрид» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.25, что соответствует примерно 77% вероятности. Триумф «Парижа» котируется за 3.95 (около 23%).

Клиенты PARI абсолютно уверены в успехе мадридцев. На триумф «Реала» приходится около 99% от общего объема ставок на исход игры.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 171 очко, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 170.5 — котируется за 1.96. В первом круге Евролиги в декабре «Реал» выиграл со счетом 96:85.

Если первая половина завершится победой королевского клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.43. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 16.00. Победа «Парижа» в первые 20 минут матча оценивается в 3.34.

«Реал» идет на восьмой в таблице регулярного сезона Евролиги. На счету испанской команды 18 побед и 14 поражений. «Реал» является действующим вице-чемпионом Евролиги. В прошлом сезоне испанский суперклуб проиграл в финале турнира греческому «Панатинаикосу» (80:95). Нынешний сезон команда начала неудачно и долгое время находилась в нижней части таблицы, но в последних турах «сливочные» совершили рывок, одержав четыре победы подряд, и теперь находятся в зоне плей-ин.

«Париж» расположился рядом с мадридцами, на девятой строчке, также имея в активе 18 побед и 14 поражений. Для команды из столицы Франции это первый сезон в Евролиге. В последних пяти матчах турнира «Париж» одержал лишь две победы и трижды проиграл.

Главный претендент на победу в Евролиге — «Олимпиакос». В линии PARI спрогнозировать триумф греков можно за 3.00. Шансы «Реала» и «Парижа» на триумф в турнире оцениваются коэффициентами 12.00 и 50.00 соответственно.