Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион

В 34-м розыгрыше состязания примут участие 18 клубов из 17 городов России. По итогам сезона-2024/25 турнир покинули: «Балтика», «Сочи» (ушли на повышение в РПЛ), «Алания» и «Тюмень» (вылетели во вторую лигу).

Несмотря на призовое второе место в прошлом розыгрыше, «Торпедо» продолжит выступления в Лиге PARI из-за скандала с возможным подкупом судей. Обратно во второй по счету дивизион столичный клуб отправило Бюро исполкома РФС.

Пополнили состав участников состязания костромской «Спартак», ульяновская «Волга» и «Челябинск». Красно-белые впервые выступят на этом уровне с союзных времен. «Челябинск» не был в первой российской лиге с 1993 года.