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18 июля 8:41ГлавнаяАналитика

Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион

Все, что нужно знать о новом сезоне «лучшей лиги мира»
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Торпедо"
Источник: официальный сайт "Торпедо"

В субботу, 19 июля, вслед за Премьер-лигой стартует и второй по статусу футбольный дивизион России. С сезона-2025/26 он будет официально называться Лигой PARI - по имени титульного спонсора турнира, одноименной букмекерской компании. Вашему вниманию емкий, но информативный гид по «лучшей лиге мира»: что, где, когда.

Участники

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В 34-м розыгрыше состязания примут участие 18 клубов из 17 городов России. По итогам сезона-2024/25 турнир покинули: «Балтика», «Сочи» (ушли на повышение в РПЛ), «Алания» и «Тюмень» (вылетели во вторую лигу).

Несмотря на призовое второе место в прошлом розыгрыше, «Торпедо» продолжит выступления в Лиге PARI из-за скандала с возможным подкупом судей. Обратно во второй по счету дивизион столичный клуб отправило Бюро исполкома РФС.

Пополнили состав участников состязания костромской «Спартак», ульяновская «Волга» и «Челябинск». Красно-белые впервые выступят на этом уровне с союзных времен. «Челябинск» не был в первой российской лиге с 1993 года.

Сроки

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Программа первенства растянется на 10 месяцев - с 19 июля 2025 года по 17 мая 2026-го. 

Календарь игр

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В связи с межсезонным форс-мажором (неопределенность с «Торпедо», внеплановое возвращение в РПЛ «Оренбурга», стыковые матчи «Челябинска» с  «Волгарем») Футбольной национальной лиге пришлось в авральном порядке составлять календарь нового сезона. К старту первенства было известно расписание только двух первых туров.

Чемпионат стартует в субботу, 19 июля, в столице Башкортостана матчем «Уфа» – «СКА-Хабаровск». Всего на первый игровой день запланировано четыре встречи. Столько же матчей пройдет в воскресенье и один - в понедельник.

Полный календарь матчей ФНЛ обнародует позднее.

Дата, времяМатчП1ХП2
19.07.2025.  16:00 «Уфа» – «СКА-Хабаровск»2.65 3.05 2.85 
19.07.2025.  16:30 «Шинник» – «Урал» 3.553.30 2.13 
19.07.2025.  17:00 «Волга» – «Ротор» 3.25 3.302.25 
19.07.2025.  19:00«Арсенал» – «КАМАЗ» 1.973.40 4.00 
20.07.2025.  13:00 «Енисей» – «Чайка» 1.404.60  8.00
20.07.2025.  17:00 «Спартак» Кс – «Факел» 4.00 3.302.00 
20.07.2025.  18:00 «Торпедо» – «Челябинск»1.574.205.70
20.07.2025.  18:00 «Нефтехимик» – «Сокол» 1.90 3.40 4.20
21.07.2025.  19:30 «Родина» – «Черноморец»1.933.404.15
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ТВ-трансляции

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В полном объеме Лигу PARI покажет официальный сайт «Матч ТВ». На одноименном федеральном канале в сезоне-2025/26 запланировано 68 трансляций. Первая из них пройдет в воскресенье, 20 июля. Зрители смогут в прямом эфире увидеть игру «Енисея» и «Чайки» (начало трансляции - в 12:55 по московскому времени).

Кто выиграет Лигу PARI

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К старту нового сезона букмекеры еще не сформировали линии на долгосрочные прогнозы - возможно, опять-таки, в связи с неразберихой вокруг состава участников и отсутствия полного варианта календаря соревнований. Очевидно, топ фаворитов первенства от аналитиков будет представлен позже. 

Пока же можно предположить, что одними из главных претендентов на путевки в РПЛ станут «Факел» и «Урал». Первые существенно - явно под задачу - укрепили состав после вылета из Премьер-лиги. Вторые потерпели неудачу в стыковых матчах и наверняка постараются весной 2026 года напрямую выйти в элитный класс. К «теневым» фаворитам лиги эксперты относят «Родину» с «Арсеналом». Даже после пережитых потрясений должно бороться за первые места столичное «Торпедо». Сезон обещает быть крайне напряженным и интересным.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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