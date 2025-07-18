Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион

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В субботу, 19 июля, вслед за Премьер-лигой стартует и второй по статусу футбольный дивизион России. С сезона-2025/26 он будет официально называться Лигой PARI - по имени титульного спонсора турнира, одноименной букмекерской компании. Вашему вниманию емкий, но информативный гид по «лучшей лиге мира»: что, где, когда.
В 34-м розыгрыше состязания примут участие 18 клубов из 17 городов России. По итогам сезона-2024/25 турнир покинули: «Балтика», «Сочи» (ушли на повышение в РПЛ), «Алания» и «Тюмень» (вылетели во вторую лигу).
Несмотря на призовое второе место в прошлом розыгрыше, «Торпедо» продолжит выступления в Лиге PARI из-за скандала с возможным подкупом судей. Обратно во второй по счету дивизион столичный клуб отправило Бюро исполкома РФС.
Пополнили состав участников состязания костромской «Спартак», ульяновская «Волга» и «Челябинск». Красно-белые впервые выступят на этом уровне с союзных времен. «Челябинск» не был в первой российской лиге с 1993 года.
Программа первенства растянется на 10 месяцев - с 19 июля 2025 года по 17 мая 2026-го.
В связи с межсезонным форс-мажором (неопределенность с «Торпедо», внеплановое возвращение в РПЛ «Оренбурга», стыковые матчи «Челябинска» с «Волгарем») Футбольной национальной лиге пришлось в авральном порядке составлять календарь нового сезона. К старту первенства было известно расписание только двух первых туров.
Чемпионат стартует в субботу, 19 июля, в столице Башкортостана матчем «Уфа» – «СКА-Хабаровск». Всего на первый игровой день запланировано четыре встречи. Столько же матчей пройдет в воскресенье и один - в понедельник.
Полный календарь матчей ФНЛ обнародует позднее.
|Дата, время
|Матч
|П1
|Х
|П2
|19.07.2025. 16:00
|«Уфа» – «СКА-Хабаровск»
|2.65
|3.05
|2.85
|19.07.2025. 16:30
|«Шинник» – «Урал»
|3.55
|3.30
|2.13
|19.07.2025. 17:00
|«Волга» – «Ротор»
|3.25
|3.30
|2.25
|19.07.2025. 19:00
|«Арсенал» – «КАМАЗ»
|1.97
|3.40
|4.00
|20.07.2025. 13:00
|«Енисей» – «Чайка»
|1.40
|4.60
|8.00
|20.07.2025. 17:00
|«Спартак» Кс – «Факел»
|4.00
|3.30
|2.00
|20.07.2025. 18:00
|«Торпедо» – «Челябинск»
|1.57
|4.20
|5.70
|20.07.2025. 18:00
|«Нефтехимик» – «Сокол»
|1.90
|3.40
|4.20
|21.07.2025. 19:30
|«Родина» – «Черноморец»
|1.93
|3.40
|4.15
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В полном объеме Лигу PARI покажет официальный сайт «Матч ТВ». На одноименном федеральном канале в сезоне-2025/26 запланировано 68 трансляций. Первая из них пройдет в воскресенье, 20 июля. Зрители смогут в прямом эфире увидеть игру «Енисея» и «Чайки» (начало трансляции - в 12:55 по московскому времени).
К старту нового сезона букмекеры еще не сформировали линии на долгосрочные прогнозы - возможно, опять-таки, в связи с неразберихой вокруг состава участников и отсутствия полного варианта календаря соревнований. Очевидно, топ фаворитов первенства от аналитиков будет представлен позже.
Пока же можно предположить, что одними из главных претендентов на путевки в РПЛ станут «Факел» и «Урал». Первые существенно - явно под задачу - укрепили состав после вылета из Премьер-лиги. Вторые потерпели неудачу в стыковых матчах и наверняка постараются весной 2026 года напрямую выйти в элитный класс. К «теневым» фаворитам лиги эксперты относят «Родину» с «Арсеналом». Даже после пережитых потрясений должно бороться за первые места столичное «Торпедо». Сезон обещает быть крайне напряженным и интересным.