Звезды «Спартака» и «Зенита» дешевеют, воспитанники «Краснодара» - дорожают

Было: 20 млн

Стало: 25 млн

Прирост: + 5 млн (25%)

Идеальная ролевая модель для краснодарской детворы: воспитанник клуба, прошедший путь от первых классов академии до капитанства и чемпионства в главной команде. Сперцян обещал Сергею Галицкому не уезжать, пока не выиграет золото, и свое обещание выполнил. В золотом сезоне «Краснодара» его роль не ограничивалась голами-передачами на футбольном поле - он был консолидирующим элементом в коллективе, его душой и вожаком. За полгода прирост в цене Эдуарда составил 5 млн и позволил сравняться по этому показателю с Луисом Энрике. При том, что покупная стоимость бразильского вингера (33 млн) еще существенно превышает оценочную (25 млн). Сперцян же не стоил своему клубу ничего, если не считать расходов на подготовку и зарплату.

ТМ: «Тут, в принципе, все понятно: лидер и капитан «Краснодара», один из творцов чемпионства. И один из главных кандидатов на переезд из РПЛ в более сильный чемпионат. Есть, конечно, Батраков, но мы считаем, что у Сперцяна шансы перебраться в Европу уже этим летом выше. Потому что это не первый его сезон на таком уровне. В то время как наши клубы отстранены от еврокубков, у Эдуарда есть возможность светиться на международной арене. Он хорошо себя проявляет в сборной Армении. Да и возраст у него идеальный для перехода - всего 25 лет будет. Спрос и рыночная стоимость футболистов этого амплуа достаточно высока. Конечно, надо учитывать, что РПЛ находится в некоей изоляции. Иначе его стоимость уже была бы не 25, а 30 миллионов, если не больше. Но санкции могут стать точкой преткновения не только для Сперцяна, а для многих футболистов. Есть, конечно, обходные механизмы, но и они сейчас не так стабильно работают. Многие клубы могут просто отказаться от такого варианта. Так что посмотрим. Но я так понимаю, что и сам Сперцян настроен переходить на новый уровень, и «Краснодар» готов его за определенную сумму отпустить. Мы думаем, что это будет сумма где-то в районе 20-25 млн. Тем более Сафонов в «ПСЖ» как раз за 20 млн и перешел. Да, он еще не стал там основным вратарем, но и не потерялся, определенную пользу принес команде. В Европе появилось понимание, что воспитанники «Краснодара» имеют качество».