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4 июня 11:15ГлавнаяАналитика

Звезды «Спартака» и «Зенита» дешевеют, воспитанники «Краснодара» - дорожают

Эксперт объяснил падение и рост рыночной стоимости футболистов РПЛ
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Краснодара»
Источник: официальный сайт «Краснодара»

Каждые полгода авторитетный международный портал Transfermarkt проводит глобальную переоценку игроков большинства существующих в мире футбольных лиг. Стоимости отдельных исполнителей могут корректироваться и чаще, в зависимости от различных факторов - таких, как резкий прогресс, интерес других клубов, индивидуальные победы или же тяжелые травмы. Но комплексной ревизии ведущие чемпионаты подвергаются зимой и летом. Больше никто такой работы не проводит, поэтому на цифры Transfermarkt в той или иной степени ориентируются все в индустрии, начиная от самих футболистов, их агентов и работодателей и заканчивая журналистами и болельщиками. 

4 июня TM представил обновленные цены игроков чемпионата России. Понятно, что они в известной степени условны, но о прогрессе или, наоборот, регрессе футболиста за прошедшие шесть месяцев говорят красноречиво. И именно на них, скорее всего, будут опираться клубы в потенциальных переговорах о продаже или покупке того или иного исполнителя. Мы попросили аналитика Transfermarkt Артема Заводника объяснить, какие факторы повлияли на рост или падение актуальной стоимости самых заметных персонажей РПЛ.

Кто в РПЛ больше всех подорожал 

Станислав Агкацев («Краснодар»)

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Было: 5 млн

Стало: 7,5 млн

Прирост: + 2,5 млн (50%)

Уроженец Владикавказа достаточно долго ждал полновесного шанса в «Краснодаре». Главное, что, когда он представился, Агкацев оказался к нему готов - и физически, и тактически, и ментально. В золотом сезоне «быков» Станислав провел все 30 матчей, и ровно половину из них - на ноль. Как следствие, всего за год стоимость голкипера повысилась в 7,5 раз. 

ТМ: «У «Краснодара» уже есть хороший опыт продажи своих вратарей в Европу. Агкацев еще, возможно, не вышел на уровень Сафонова, но в родном клубе Матвея заменил идеально и внес большой вклад в триумф южан. Игровой прогресс Стаса очевиден, дебют в сборной - лишнее подтверждение. Поэтому плюс 2,5 млн к цене».

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Станислав Агкацев. Источник: официальный сайт «Краснодара»

Александр Черников («Краснодар»)

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Было: 6 млн

Стало: 8 млн

Прирост: + 2 млн (33,3%)

Аналитики оценили вклад воспитанника клуба в историческое чемпионство «Краснодара», уравняв его в стоимости с динамовцем Фоминым и железнодорожником Бариновым. 

ТМ: «На таких футболистов большой спрос в Европе. Если бы не санкции, у Черникова были бы хорошие шансы уехать за границу. В России же сегодня любой топ-клуб заплатил бы за него даже больше восьми миллионов евро».

Алексей Батраков («Локомотив»)

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Было: 9 млн

Стало: 12 млн

Прирост: +3 млн (33,3%)

19 летний (20 ему исполнится 9 июня) полузащитник «Локо» - пожалуй, главное открытие сезона-2024/25 в российском чемпионате. За первый полноценный год на взрослом уровне Батраков набрал 25 очков по системе «гол+пас» (15+10) в двух национальных турнирах. Прекрасный результат для центрального полузащитника, а для дебютанта - просто поразительный. Transfermarkt еще в сентябре повысил стоимость Алексея с 700 тыс до 5 млн, зимой довел ее до 9 млн, а теперь добавил еще 3 млн, что позволило юниору ворваться в топ-10 самых дорогих футболистов лиги. 

ТМ: «Несмотря на небольшие спады, Батраков провел отличный для себя сезон и опередил по стоимости других атакующих полузащитников сборной России. Алексей Миранчук и Обляков сейчас оцениваются в 9 млн, а Батраков - уже в 12 млн. Понятно, что в силу возраста у него и перспектив для трансфера в сильный европейский клуб больше. Хотя прямо сейчас он, скорее всего, не уедет - слишком мало времени выступает на высоком уровне». 

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Алексей Батраков. Источник: официальный сайт «Локомотива»

Матвей Кисляк (ЦСКА)

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Было: 4 млн

Стало: 8 млн

Прирост: + 4 млн (100%)

Еще один претендент на звание лучшего молодого игрока сезона. Ровно год назад Кисляк оценивался всего в 500 тыс. С тех пор его рыночная стоимость повысилась в 16 раз! 19-летний хавбек с достоинством выдержал конкуренцию в средней линии ЦСКА и на финише сезона выглядел даже ярче Батракова. Если Алексей с Матвеем не остановятся в прогрессе, сборная может получить классную связку в центре поля как минимум на десятилетие. 

ТМ: «Матвей прекрасно себя проявил в первом сезоне в РПЛ, а ЦСКА замечательно провел весну и выиграл Кубок. Поэтому и стоимость Кисляка удваивается. Молодой, перспективный парень демонстрирует очень зрелый футбол для своего возраста. К нему есть интерес не только внутри страны, но и за рубежом уже начали следить. Вероятность его отъезда в Европу уже этим летом не слишком высока, поскольку он только недавно выбил место в основе ЦСКА, но по стоимости он уже догнал более опытных опорных полузащитников - Фомина, Черникова и Баринова и, скорее всего, вскоре их обгонит, если будет такими же темпами прогрессировать».

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Матвей Кисляк. Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

Эдуард Сперцян («Краснодар») 

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Было: 20 млн

Стало: 25 млн

Прирост: + 5 млн (25%)

Идеальная ролевая модель для краснодарской детворы: воспитанник клуба, прошедший путь от первых классов академии до капитанства и чемпионства в главной команде. Сперцян обещал Сергею Галицкому не уезжать, пока не выиграет золото, и свое обещание выполнил. В золотом сезоне «Краснодара» его роль не ограничивалась голами-передачами на футбольном поле - он был консолидирующим элементом в коллективе, его душой и вожаком. За полгода прирост в цене Эдуарда составил 5 млн и позволил сравняться по этому показателю с Луисом Энрике. При том, что покупная стоимость бразильского вингера (33 млн) еще существенно превышает оценочную (25 млн). Сперцян же не стоил своему клубу ничего, если не считать расходов на подготовку и зарплату. 

ТМ: «Тут, в принципе, все понятно: лидер и капитан «Краснодара», один из творцов чемпионства. И один из главных кандидатов на переезд из РПЛ в более сильный чемпионат. Есть, конечно, Батраков, но мы считаем, что у Сперцяна шансы перебраться в Европу уже этим летом выше. Потому что это не первый его сезон на таком уровне. В то время как наши клубы отстранены от еврокубков, у Эдуарда есть  возможность светиться на международной арене. Он хорошо себя проявляет в сборной Армении. Да и возраст у него идеальный для перехода - всего 25 лет будет. Спрос и рыночная стоимость футболистов этого амплуа достаточно высока. Конечно, надо учитывать, что РПЛ находится в некоей изоляции. Иначе его стоимость уже была бы не 25, а 30 миллионов, если не больше. Но санкции могут стать  точкой преткновения не только для Сперцяна, а для многих футболистов. Есть, конечно, обходные механизмы, но и они сейчас не так стабильно работают. Многие клубы могут просто отказаться от такого варианта. Так что посмотрим. Но я так понимаю, что и сам Сперцян настроен переходить на новый уровень, и «Краснодар» готов его за определенную сумму отпустить. Мы думаем, что это будет сумма где-то в районе 20-25 млн. Тем более Сафонов в «ПСЖ» как раз за 20 млн и перешел. Да, он еще не стал  там основным вратарем, но и не потерялся, определенную пользу принес команде. В Европе появилось понимание, что воспитанники «Краснодара» имеют качество».

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Эдуард Сперцян. Источник: официальный сайт «Краснодара»

Кто в РПЛ больше всех подешевел 

Джон Кордоба («Краснодар») 

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Было: 14 млн

Стало: 12 млн

Снижение: - 2 млн (14,3%)

На первый взгляд, странно видеть в топе «уцененных» звезд, возможно, лучшего футболиста прошлого сезона, героя золотого «Краснодара». Снижение стоимости Кордобы вызвано возрастом. Игроки старше 30 в исключительных случаях прибавляют в стоимости на Transfermarkt, а Кордобе в мае исполнилось уже 32 года. Соответственно, его трансферный потенциал уже не так высок, как еще пару лет назад. 

Вендел («Зенит»)

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Было: 20 млн

Стало: 18 млн

Снижение: - 2 млн (10%)

В завершившемся сезоне Вендел не смог удержать высокий уровень, который демонстрировал в предыдущие годы. У него и показатели ощутимо просели, и мотивация заметно упала. Видно было, что головой человек уже в другом месте. От Вендела как от главного мотора «Зенита» в центре поля можно было ожидать большего, даже в свете участившихся травм.

ТМ: «Помимо снижения спортивных показателей и отсутствия трофеев в этом году, на ценник Вендела повлиял сорвавшийся переход в «Ботафого». В дальнейшем его стоимость будет постепенно снижаться в силу возраста - даже при условии очень хорошей игры. «Зениту» будет сложно найти на него покупателя даже за 20 млн, за которые в свое время он бразильца и брал».

Ливай Гарсия («Спартак»)

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Было: 15 млн

Стало: 12 млн

Снижение: - 3 млн (20%)

От самого дорогого футболиста в истории клуба болельщики вправе были ожидать результата здесь и сейчас. Однако адаптация Ливая в России затянулась: возможно, как раз груз таки этих самых 18 млн психологически придавил футболиста. Первые полгода в «Спартаке» 27-летний нападающий вряд ли занесет себе в актив. Пока целесообразность этого трансфера вызывает большие сомнения не только у болельщиков, но и у специалистов. 

ТМ: «Резких обвалов стоимости у нас не зафиксировано, а больше всех потерял в цене Ливай Гарсия. «Спартак» заплатил за него существенные деньги грекам, но это приобретение себя пока не оправдало. Мало того что приход Ливая негативно сказался на Угальде, так он и сам конкуренцию не выиграл. Забил всего один гол в чемпионате и пару - в Кубке. Гарсия часто выходил в паре с Угальде либо вообще на фланге. То есть использовался скорее как второй нападающий. И то, что «Спартак» сейчас активно ищет еще одного нападающего, говорит о том, что Ливая рассматривают скорее как вингера или второго форварда. И в целом им пока не  очень довольны. Отсюда достаточно резкий спад в стоимости игрока».

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Ливай Гарсия. Источник: официальный сайт «Спартака»
Самые дорогие игроки РПЛ   
ФутболистКлубВозрастСтоимость
Луис Энрике«Зенит»2425 млн
Эдуард Сперцян«Краснодар»2425 млн
Вендел«Зенит»2718 млн
Константин Тюкавин«Динамо»2216 млн
Манфред Угальде«Спартак»2315 млн

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