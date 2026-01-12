«Динамо» переиграет «Торпедо» в КХЛ, считают клиенты PARI

12 января московское «Динамо» сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают предпочтение «Динамо». Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.03, что соответствует примерно 48% вероятности. Триумф «Торпедо» котируется за 3.25 (около 30%). Ничья оценивается в 4.30 (примерно 22%). На итоговый успех «Динамо» можно поставить за 1.60. Если победу одержит «Торпедо», сыграет ставка за 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе «Динамо». На победу хозяев приходится около 95% от всего оборота ставок на исход игры с учетом овертаймов и серии буллитов. Если говорить о распределении пари на результат встречи в основное время, то здесь соотношение выглядит так: 80% — на «Динамо», 11% — на ничью и 9% — на «Торпедо».

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники забросят минимум пять шайб на двоих, можно за 1.55. Противоположный вариант (тоталменьше 4.5) котируется за 2.40. Последний раз команды встречались в декабре прошлого года. Тогда московский клуб выиграл со счетом 4:0.

«Динамо» идёт на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Столичная команда одержала 26 побед в 43 встречах. В последней игре «Динамо» переиграл ХК «Сочи» со счётом 3:0. Шансы бело-голубых завоевать трофей оцениваются коэффициентом 20.00.

«Торпедо» находится на шестом месте в Западной конференции. Нижегородская команда победила 24 раза в 43 матчах. «Торпедо» проиграло четыре встречи из последних пяти. Заключить пари на триумф нижегородцев можно по 19.00.