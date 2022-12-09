Антиэкспресс от «Марафона»

Партнерский проект
В ассортименте легальной букмекерской конторы «Марафон» множество акционных предложений на любой вкус. Одно из них - «Антиэкспресс». Это пари является своего рода противоположностью стандартному экспрессу. Даже если один из прогнозов в пари не сбудется, беттор все равно останется в выигрыше!
Прежде всего необходимо завести аккаунт на сайте БК «Марафон» или авторизоваться, если уже зарегистрированы в системе. Далее жмете на кнопку «Антиэкспресс» в верхней части купона и выбираете события, как в обычном «паровозе». Ставка считается выигрышной, даже если один исход не зашел.
Регистрация в БК «Марафон»: на официальном сайте и в мобильном приложении
+ Вероятность выигрыша более высокая, чем в обычном экспрессе.
- Но и коэффициенты в данном случае будут значительно ниже.
Пари типа «Антиэкспресс» наверняка заинтересует новичков в ставках, желающих проверить свои провидческие способности в комбинированном пари. Да, условия здесь скромнее, чем в обычном экспрессе, зато и вероятность выигрыша выше.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»
Партнерский проект