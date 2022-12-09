Антиэкспресс от «Марафона»

Прежде всего необходимо завести аккаунт на сайте БК «Марафон» или авторизоваться, если уже зарегистрированы в системе. Далее жмете на кнопку «Антиэкспресс» в верхней части купона и выбираете события, как в обычном «паровозе». Ставка считается выигрышной, даже если один исход не зашел.

Регистрация в БК «Марафон»: на официальном сайте и в мобильном приложении