Программа лояльности «Марафона» - авансовое пари

Партнерский проект
В ассортименте легальной букмекерской конторы «Марафон» немало акционных предложений для новых и постоянных клиентов. Одна из эксклюзивных опций БК предполагает авансовое пари. Иными словами - возможность делать ставки даже при нулевом балансе.
Прежде всего необходимо завести аккаунт на сайте БК «Марафон» или авторизоваться, если уже зарегистрированы в системе. Далее заключаете пари в обычном режиме. Авансовые ставки доступны в разделе «Мой счет», напротив надписи «Использованный аванс» и при наличии у вас нерассчитанных ставок. Учтите, что услуга доступна только в отношении лайв-ставок и на события, которые состоятся в ближайшие двое суток.
+ Авансовое пари доступно как новым, так и постоянным клиентам.
+ У беттора есть возможность продолжить игру при нулевом балансе.
+ В случае невозможности вернуть сумму авансовой ставки «Марафон» покроет недостачу.
- Контора оставляет за собой право отключать опцию авансового пари по своему усмотрению.
Если по тем или иным причинам у беттора нет возможности внести денежные средства на депозит, «Марафон» дает возможность продолжить игру в обычном режиме при нулевом балансе. Причем воспользоваться этой опцией можно неоднократно: нерассчитанная ставка с использованием авансовых средств не помеха дополнительному пари.
Обзор букмекерской конторы «Марафон»
Партнерский проект