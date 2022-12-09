Программа лояльности «Марафона» - авансовое пари

+ Авансовое пари доступно как новым, так и постоянным клиентам.

+ У беттора есть возможность продолжить игру при нулевом балансе.

+ В случае невозможности вернуть сумму авансовой ставки «Марафон» покроет недостачу.

- Контора оставляет за собой право отключать опцию авансового пари по своему усмотрению.

