Самый живой кешбэк от БК Tennisi: возврат до 16% от проигранного

Партнерский проект
Букмекерская компания Tennisi запустила выгодную программу лояльности для своих клиентов. Каждый может рассчитывать на возврат части проигранных средств по итогам месяца. В рамках предложения «Самый живой кешбэк» выплаты начисляются реальными деньгами на основной счет без необходимости отыгрыша. Максимальный размер возврата может достигать 16%. Акция доступна всем зарегистрированным пользователям.
Чтобы участвовать в программе лояльности, следуйте этим простым шагам:
1. Войдите в личный кабинет на сайте Tennisi или создайте новый аккаунт.
2. Пройдите проверку личности, если еще не сделали этого.
3. Размещайте пари на любые виды спорта. Тип ставок, коэффициенты и суммы не ограничены.
4. Выполняйте дополнительные задания, размещенные в описании акции.
В конце каждого месяца букмекер проводит перерасчет. Если результат за данный период оказался убыточным, Tennisi компенсирует часть проигрыша. На основной счет пользователя поступит кешбэк в виде реальных денег.
Размер возврата зависит от общей суммы ставок, сделанных за месяц. Чем выше игровой оборот, тем больше процент кешбэка. Таким образом, активные игроки получают поддержку даже в случае неудачного месяца.
Сумма оборота за месяц
Кешбэк
До 20 000 ₽
1%
До 50 000 ₽
3%
До 100 000 ₽
4%
До 1 000 000 ₽
5%
До 5 000 000 ₽
7%
До 10 000 000 ₽
8%
До 20 000 000 ₽
9%
До 100 000 000 ₽
12%
От 100 000 000 ₽ и выше
15%
В программе «Самый живой кешбэк» от Tennisi учитывается не только сумма ставок, но и их тип. Если вы заключаете пари экспрессом, ваша активность засчитывается с коэффициентом 1.50 в общем обороте.
Дополнительно вы можете увеличить размер своего кешбэка, выполняя специальные задания. За каждое пройденное испытание возврат увеличивается на 0,1%. Пройдя все доступные задания за месяц, вы получите 1% к базовому кешбэку.
Выплата происходит 1 числа каждого месяца до 18:00 МСК.
Букмекер не требует отыгрыша. Средства можно сразу использовать для новых ставок или вывести удобным для вас способом.
Чтобы забрать деньги, придерживайтесь следующего алгоритма:
Дождитесь подтверждения операции. Средства будут переведены в кратчайшие сроки.
Вся ключевая информация по кешбэку представлена в виде наглядной таблицы.
Максимальный размер бонуса
16%
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
Бессрочно
Программа лояльности у Tennisi действительно ориентирована на игроков. Не нужно совершать нереальный оборот ставок, чтобы получить возврат. В теории кешбэк можно заработать даже с 1 ставки.
Но если говорить о приличном проценте, то, конечно, придется ставить регулярно и в хорошем объеме. Лично у меня был месяц, когда БК Tennisi начислила 5% кешбэка. Это были реальные деньги без условий отыгрыша, сразу пришли на основной счет. Такой бонус особенно ощущается, когда месяц складывается неудачно. Это приятная финансовая подушка во время черной полосы.
Основные трудности при участии в акции, как правило, связаны со следующими моментами:
Во всех спорных случаях рекомендуется обращаться в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Реальные деньги по кешбэку без условий отыгрыша
|➖ Для достижения максимального возврата (до 16%) необходим большой оборот ставок
|➕ Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей без дополнительных заявок или промокодов
Не упустите шанс воспользоваться другими акциями, которые могут вас заинтересовать.
Редкий случай, когда букмекер возвращает реальные деньги, а не фрибеты с отыгрышем. Условия максимально лояльные. Однако для получения высокого процента кешбэка нужно постараться, просто так вернуть 16% не получится. Неплохое предложение для тех, кто делает ставки регулярно.