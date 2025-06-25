Самый живой кешбэк от БК Tennisi: возврат до 16% от проигранного

Чтобы участвовать в программе лояльности, следуйте этим простым шагам:

1. Войдите в личный кабинет на сайте Tennisi или создайте новый аккаунт.

2. Пройдите проверку личности, если еще не сделали этого.

3. Размещайте пари на любые виды спорта. Тип ставок, коэффициенты и суммы не ограничены.

4. Выполняйте дополнительные задания, размещенные в описании акции.

В конце каждого месяца букмекер проводит перерасчет. Если результат за данный период оказался убыточным, Tennisi компенсирует часть проигрыша. На основной счет пользователя поступит кешбэк в виде реальных денег.

Размер возврата зависит от общей суммы ставок, сделанных за месяц. Чем выше игровой оборот, тем больше процент кешбэка. Таким образом, активные игроки получают поддержку даже в случае неудачного месяца.

Сумма оборота за месяц Кешбэк До 20 000 ₽ 1% До 50 000 ₽ 3% До 100 000 ₽ 4% До 1 000 000 ₽ 5% До 5 000 000 ₽ 7% До 10 000 000 ₽ 8% До 20 000 000 ₽ 9% До 100 000 000 ₽ 12% От 100 000 000 ₽ и выше 15%

В программе «Самый живой кешбэк» от Tennisi учитывается не только сумма ставок, но и их тип. Если вы заключаете пари экспрессом, ваша активность засчитывается с коэффициентом 1.50 в общем обороте.

Дополнительно вы можете увеличить размер своего кешбэка, выполняя специальные задания. За каждое пройденное испытание возврат увеличивается на 0,1%. Пройдя все доступные задания за месяц, вы получите 1% к базовому кешбэку.

Выплата происходит 1 числа каждого месяца до 18:00 МСК.