Программа лояльности Winline: кешбек до 5000 рублей

Я выбрал категории НБА, НХЛ, экспрессы и DOTA 2. Каждый раздел имеет свой процент возврата, обычно от 1% до 2%. Я активно ставил, поэтому кешбэк постепенно накапливался. В начале следующего месяца мне начислили фрибет на 5000 рублей.

Я решил рискнуть и поставил его на матч Ла Лиги с коэффициентом 2.30. Риск не оправдался, но считаю предложение букмекера достойным и заслуживающим внимания.