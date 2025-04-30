Программа лояльности Winline: кешбек до 5000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline предоставляет своим пользователям шанс получать ежемесячный кешбэк до 5000 рублей. Возврат начисляется за пари на события из выбранных категорий.
Акция требует соблюдения определенного порядка действий:
1. Зарегистрируйтесь на платформе или авторизуйтесь.
2. Пройдите обязательную идентификацию, если еще не сделали этого.
3. Выберите 4 из 7 доступных категорий для получения кешбэка.
4. Делайте ставки на любые события из выбранных категорий с общим коэффициентом не менее 1.30.
В рамках акции можно получить фрибет до 5000 рублей ежемесячно. Кешбэк начисляется за все ставки, включая выигрышные. Категории для начисления возврата обновляются ежемесячно и устанавливаются организатором акции по своему усмотрению.
Фрибет действует в течение месяца и может быть использован только на 1 ставку. Ограничений по типу пари и коэффициентам нет. В случае выигрыша игрок получает чистую прибыль.
Алгоритм снятия денег следующий:
Обратите внимание, что для вывода средств с Winline необходимо пройти полную идентификацию.
В таблице представлена основная информация о текущей акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Месяц
Срок окончания акции
31.12.2025
Ставки на бонусные средства, а также проданные, отмененные и выкупленные пари не участвуют в акции.
Я выбрал категории НБА, НХЛ, экспрессы и DOTA 2. Каждый раздел имеет свой процент возврата, обычно от 1% до 2%. Я активно ставил, поэтому кешбэк постепенно накапливался. В начале следующего месяца мне начислили фрибет на 5000 рублей.
Я решил рискнуть и поставил его на матч Ла Лиги с коэффициентом 2.30. Риск не оправдался, но считаю предложение букмекера достойным и заслуживающим внимания.
Каждый месяц нужно обновлять выбранные категории. Если забыть, кешбэк можно упустить.
Возврат начисляется не автоматически. Пользователь должен подтвердить его получение в личном кабинете. Иногда игроки упускают этот момент из вида.
Для участия в акции ставки должны быть сделаны с коэффициентом от 1.30, что может ограничивать выбор событий для пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие могут новые и постоянные пользователи БК
|➖ Необходимо обновлять категории ежемесячно
|➕ Игрок получает кешбэк со всех ставок из выбранной категории
Рекомендуем обратить внимание на дополнительные бонусы и акции, которые подготовили букмекеры.
Привлекательное предложение для клиентов БК Winline. Хотя кешбэк ограничен суммой в 5000 рублей в месяц, отсутствие сложных условий для отыгрыша делает акцию выгодной для активных игроков.
Партнерский проект