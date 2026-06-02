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Парный разряд от БК Фонбет: розыгрыш сувениров с Ролан Гаррос

Обновлено:
сувениры с Ролан Гаррос
Бонус
4 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Врывайтесь в игру!

Полное содержание

  • Как получить сувенирную продукцию Ролан Гаррос от букмекерской конторы Фонбет
  • Как отыграть призы от Fonbet в рамках акции Парный разряд
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании розыгрыша от Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Парный разряд» — это игровая Telegram-активность от букмекера «Фонбет» и First&Red, вдохновленная соревнованиями Roland Garros. Пользователи проходят уровни, составляют слова из предложенных слогов и накапливают игровые баллы. Лучшие участники попадают в финальный розыгрыш и могут выиграть фирменный мерч из Парижа.

Как получить сувенирную продукцию Ролан Гаррос от букмекерской конторы Фонбет

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Компания обозначила стандартный порядок участия. Чтобы присоединиться, игроку требуется выполнить несколько простых условий:

1. Создать аккаунт в «Фонбет», если его еще нет.

2. Вступить в Telegram-канал First&Red.

3. Открыть бот «Парный разряд» и нажать кнопку старта.

4. Участвовать в игре, формируя слова и накапливая очки.

Формат акции представляет собой набор словесных ребусов на теннисную тематику. На виртуальном корте размещены мячи с частями слов, которые требуется правильно соединить. В итоге формируются фамилии теннисистов и профессиональные термины.

Игровая механика предусматривает начисление очков за каждый пройденный уровень. В общей сложности участникам доступно 100 уровней, где за каждый успешный этап начисляется по 2 очка. Количество попыток не ограничивается. Неверные ответы не приводят к штрафам — уровень можно проходить повторно.

Распределение призового фонда осуществляется среди наиболее активных игроков.

Место

Приз

1

Футболка с символикой Roland Garros

2

Официальное полотенце Roland Garros

3

Бейсболка с логотипом Roland Garros

4

Фирменная косметичка Roland Garros

5

Сумка с атрибутикой Roland Garros

6-10

Футболка First&Red

Как отыграть призы от Fonbet в рамках акции Парный разряд

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Призы предоставляются без необходимости отыгрыша. Букмекерская компания доставит их победителям по указанным почтовым адресам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании розыгрыша от Фонбет

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Полный перечень условий промоакции собран в таблице ниже для быстрого ознакомления.

Максимальный размер бонуса

Мерч с Ролан Гаррос

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

07.06.2026 (23:59 МСК)

Чтобы попасть в финальный розыгрыш, важно не ограничиваться только уровнями. Игроки могут зарабатывать дополнительные мячи и трофеи, приглашая друзей и ежедневно переходя по специальной ссылке на сайт «Фонбет».

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Играть можно без пополнения счета➖ На участие нужно потратить много времени
➕ Интерактив со словесными ребусами 

Заключение

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Организаторы отказались от фрибетов в пользу фирменных призов с турнира Roland Garros. Награды распределяются через игровую систему, доступную широкому кругу пользователей. Участие в акции ограничено возрастом 18+.

Валентин Васильев

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