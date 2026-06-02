Парный разряд от БК Фонбет: розыгрыш сувениров с Ролан Гаррос

Компания обозначила стандартный порядок участия. Чтобы присоединиться, игроку требуется выполнить несколько простых условий:

1. Создать аккаунт в «Фонбет», если его еще нет.

2. Вступить в Telegram-канал First&Red.

3. Открыть бот «Парный разряд» и нажать кнопку старта.

4. Участвовать в игре, формируя слова и накапливая очки.

Формат акции представляет собой набор словесных ребусов на теннисную тематику. На виртуальном корте размещены мячи с частями слов, которые требуется правильно соединить. В итоге формируются фамилии теннисистов и профессиональные термины.

Игровая механика предусматривает начисление очков за каждый пройденный уровень. В общей сложности участникам доступно 100 уровней, где за каждый успешный этап начисляется по 2 очка. Количество попыток не ограничивается. Неверные ответы не приводят к штрафам — уровень можно проходить повторно.

Распределение призового фонда осуществляется среди наиболее активных игроков.