Парный разряд от БК Фонбет: розыгрыш сувениров с Ролан Гаррос

Партнерский проект
«Парный разряд» — это игровая Telegram-активность от букмекера «Фонбет» и First&Red, вдохновленная соревнованиями Roland Garros. Пользователи проходят уровни, составляют слова из предложенных слогов и накапливают игровые баллы. Лучшие участники попадают в финальный розыгрыш и могут выиграть фирменный мерч из Парижа.
Компания обозначила стандартный порядок участия. Чтобы присоединиться, игроку требуется выполнить несколько простых условий:
1. Создать аккаунт в «Фонбет», если его еще нет.
2. Вступить в Telegram-канал First&Red.
3. Открыть бот «Парный разряд» и нажать кнопку старта.
4. Участвовать в игре, формируя слова и накапливая очки.
Формат акции представляет собой набор словесных ребусов на теннисную тематику. На виртуальном корте размещены мячи с частями слов, которые требуется правильно соединить. В итоге формируются фамилии теннисистов и профессиональные термины.
Игровая механика предусматривает начисление очков за каждый пройденный уровень. В общей сложности участникам доступно 100 уровней, где за каждый успешный этап начисляется по 2 очка. Количество попыток не ограничивается. Неверные ответы не приводят к штрафам — уровень можно проходить повторно.
Распределение призового фонда осуществляется среди наиболее активных игроков.
Место
Приз
1
Футболка с символикой Roland Garros
2
Официальное полотенце Roland Garros
3
Бейсболка с логотипом Roland Garros
4
Фирменная косметичка Roland Garros
5
Сумка с атрибутикой Roland Garros
6-10
Футболка First&Red
Призы предоставляются без необходимости отыгрыша. Букмекерская компания доставит их победителям по указанным почтовым адресам.
Полный перечень условий промоакции собран в таблице ниже для быстрого ознакомления.
Максимальный размер бонуса
Мерч с Ролан Гаррос
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
07.06.2026 (23:59 МСК)
Чтобы попасть в финальный розыгрыш, важно не ограничиваться только уровнями. Игроки могут зарабатывать дополнительные мячи и трофеи, приглашая друзей и ежедневно переходя по специальной ссылке на сайт «Фонбет».
Плюсы
Минусы
|➕ Играть можно без пополнения счета
|➖ На участие нужно потратить много времени
|➕ Интерактив со словесными ребусами
Организаторы отказались от фрибетов в пользу фирменных призов с турнира Roland Garros. Награды распределяются через игровую систему, доступную широкому кругу пользователей. Участие в акции ограничено возрастом 18+.