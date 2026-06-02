Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусыВремя ЧМ от БК BetBoom: фрибеты до 5 000 000 рублей и путешествие за прогнозы и ставки на чемпионат мира
БК BetBoomАкции
logo

Время ЧМ от БК BetBoom: фрибеты до 5 000 000 рублей и путешествие за прогнозы и ставки на чемпионат мира

Обновлено:
до 5 000 000 ₽ + путешествие и гаджеты
Бонус
47 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Грандиозный розыгрыш уже стартовал!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 5 000 000 рублей в рамках промо Время ЧМ
  • Как отыграть бонус БетБум до 5 000 000 рублей за участие в активности Время ЧМ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5 000 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Футбольная акция «Время ЧМ» от BetBoom объединяет прогнозы на матчи чемпионата мира и систему накопления наград. За активность в рамках этапов бетторы получают заряды и купоны, которые можно обменивать на доступ к призовым розыгрышам. Среди наград представлены фрибеты до 5 000 000 рублей, путешествия, техника и билеты на крупные спортивные события.

Как получить фрибет BetBoom до 5 000 000 рублей в рамках промо Время ЧМ

Свернуть

Участие в розыгрыше наград становится доступным при завершении определенных действий:

1. Открытия учетной записи в BetBoom для новых клиентов.

2. Перехода на промостраницу «Время ЧМ» и запуска программы.

3. Решения ежедневного задания в рамках этапа «Разминка».

4. Фиксации прогноза через кнопку подтверждения выбора.

5. Использования опции х2 зарядов при активации «Удвоить».

6. Дальнейшего участия с появлением новых активностей.

«Разминка» — это ежедневные вопросы (до 10.06) по ЧМ, за которые начисляются заряды и фрибеты при верных ответах. Есть опция х2, которая активируется ставкой от 1000 рублей с коэффициентом от 1.10. Гарантированные фрибеты начисляются в зависимости от числа верных прогнозов.

Верные прогнозы

Фрибет

3

100 ₽

4

200 ₽

5

500 ₽

6

5000 ₽

7

10 000 ₽

8

20 000 ₽

9

50 000 ₽

Второй этап акции «Время ЧМ» охватывает период с 11 июня по 20 июля. Игроки продолжают накапливать заряды, переходят к новым эпохам и получают купоны, необходимые для участия в финальных розыгрышах.

Основной валютой акции считаются заряды. Они доступны за правильные ответы, в бесплатных генераторах и при совершении пари на спорт. Механика начисления проста: ординар дает 1 заряд за 1 рубль, экспресс — 2 заряда за 1 рубль.

Итоги промо будут объявлены 21 июля. На этом этапе участники получают шанс выиграть наиболее ценные награды акции, включая поездки, устройства Apple, спортивные билеты и крупные фрибеты.

Доступ в «Битву чемпионов» открывается только игрокам, завершившим все этапы акции. Призовой банк достигает 50 000 000 рублей. Главный подарок — фрибет 5 000 000 рублей. В рамках розыгрыша предусмотрено 750 победителей.

Одновременно с ключевыми активностями акции состоятся еще 3 отдельных розыгрыша подарков.

Место

Финальный розыгрыш

Розыгрыш «Плей-офф»

Розыгрыш «Группа»

1

Путешествие на 2 в страну-победительницу ЧМ-2026

Билеты для 2 человек на финал ЛЧ 2027 года

Билеты на VIP-ложу на матч сборной России

2

Apple iMac

MacBook Air

iPhone 17 Pro Max

3

Уникальное джерси с автографом тренера сборной России Валерия Карпина

PlayStation 5 Pro

Яндекс ТВ Станция Про

4-5

Фрибет 500 000 ₽

Умные очки Ray-Ban

Джерси любой команды ЧМ-2026

6-8

Фрибет 200 000 ₽

Apple Watch Ultra

Официальный мяч Adidas Trionda Pro

9-10

Фрибет 100 000 ₽

Фрибет 40 000 ₽

Фрибет 10 000 ₽

11-50

Фрибет 50 000 ₽

Фрибет 20 000 ₽

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус БетБум до 5 000 000 рублей за участие в активности Время ЧМ

Свернуть

Фрибет используется полностью и может быть размещен на одиночную либо экспресс-ставку с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Период действия бонуса ограничен 7 днями.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5 000 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Перед участием рекомендуется внимательно изучить правила.

Максимальный размер бонуса

5 000 000 ₽

Минимальный депозит

— (1000 ₽ при желании заработать дополнительные заряды)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (23:59 МСК)

Получение купонов происходит по мере прохождения эпох. Количество собранных купонов напрямую влияет на вероятность выигрыша крупных наград.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Многоуровневая система наград➖ Желательна ежедневная активность
➕ Постепенное вовлечение через этапы, эпохи и ежедневные задания 

Заключение

Свернуть

Под ЧМ букмекер развернул яркую промоакцию с крупными наградами и мощным призовым фондом. Игроков ждут фрибеты, техника и путешествия за границу. Участие доступно даже без депозита, но ставки на события чемпионата мира помогают быстрее двигаться к призам.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer211 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё