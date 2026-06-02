Время ЧМ от БК BetBoom: фрибеты до 5 000 000 рублей и путешествие за прогнозы и ставки на чемпионат мира

Участие в розыгрыше наград становится доступным при завершении определенных действий:

1. Открытия учетной записи в BetBoom для новых клиентов.

2. Перехода на промостраницу «Время ЧМ» и запуска программы.

3. Решения ежедневного задания в рамках этапа «Разминка».

4. Фиксации прогноза через кнопку подтверждения выбора.

5. Использования опции х2 зарядов при активации «Удвоить».

6. Дальнейшего участия с появлением новых активностей.

«Разминка» — это ежедневные вопросы (до 10.06) по ЧМ, за которые начисляются заряды и фрибеты при верных ответах. Есть опция х2, которая активируется ставкой от 1000 рублей с коэффициентом от 1.10. Гарантированные фрибеты начисляются в зависимости от числа верных прогнозов.

Верные прогнозы Фрибет 3 100 ₽ 4 200 ₽ 5 500 ₽ 6 5000 ₽ 7 10 000 ₽ 8 20 000 ₽ 9 50 000 ₽

Второй этап акции «Время ЧМ» охватывает период с 11 июня по 20 июля. Игроки продолжают накапливать заряды, переходят к новым эпохам и получают купоны, необходимые для участия в финальных розыгрышах.

Основной валютой акции считаются заряды. Они доступны за правильные ответы, в бесплатных генераторах и при совершении пари на спорт. Механика начисления проста: ординар дает 1 заряд за 1 рубль, экспресс — 2 заряда за 1 рубль.

Итоги промо будут объявлены 21 июля. На этом этапе участники получают шанс выиграть наиболее ценные награды акции, включая поездки, устройства Apple, спортивные билеты и крупные фрибеты.

Доступ в «Битву чемпионов» открывается только игрокам, завершившим все этапы акции. Призовой банк достигает 50 000 000 рублей. Главный подарок — фрибет 5 000 000 рублей. В рамках розыгрыша предусмотрено 750 победителей.

Одновременно с ключевыми активностями акции состоятся еще 3 отдельных розыгрыша подарков.