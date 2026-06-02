Время ЧМ от БК BetBoom: фрибеты до 5 000 000 рублей и путешествие за прогнозы и ставки на чемпионат мира

Партнерский проект
Футбольная акция «Время ЧМ» от BetBoom объединяет прогнозы на матчи чемпионата мира и систему накопления наград. За активность в рамках этапов бетторы получают заряды и купоны, которые можно обменивать на доступ к призовым розыгрышам. Среди наград представлены фрибеты до 5 000 000 рублей, путешествия, техника и билеты на крупные спортивные события.
Участие в розыгрыше наград становится доступным при завершении определенных действий:
1. Открытия учетной записи в BetBoom для новых клиентов.
2. Перехода на промостраницу «Время ЧМ» и запуска программы.
3. Решения ежедневного задания в рамках этапа «Разминка».
4. Фиксации прогноза через кнопку подтверждения выбора.
5. Использования опции х2 зарядов при активации «Удвоить».
6. Дальнейшего участия с появлением новых активностей.
«Разминка» — это ежедневные вопросы (до 10.06) по ЧМ, за которые начисляются заряды и фрибеты при верных ответах. Есть опция х2, которая активируется ставкой от 1000 рублей с коэффициентом от 1.10. Гарантированные фрибеты начисляются в зависимости от числа верных прогнозов.
Верные прогнозы
Фрибет
3
100 ₽
4
200 ₽
5
500 ₽
6
5000 ₽
7
10 000 ₽
8
20 000 ₽
9
50 000 ₽
Второй этап акции «Время ЧМ» охватывает период с 11 июня по 20 июля. Игроки продолжают накапливать заряды, переходят к новым эпохам и получают купоны, необходимые для участия в финальных розыгрышах.
Основной валютой акции считаются заряды. Они доступны за правильные ответы, в бесплатных генераторах и при совершении пари на спорт. Механика начисления проста: ординар дает 1 заряд за 1 рубль, экспресс — 2 заряда за 1 рубль.
Итоги промо будут объявлены 21 июля. На этом этапе участники получают шанс выиграть наиболее ценные награды акции, включая поездки, устройства Apple, спортивные билеты и крупные фрибеты.
Доступ в «Битву чемпионов» открывается только игрокам, завершившим все этапы акции. Призовой банк достигает 50 000 000 рублей. Главный подарок — фрибет 5 000 000 рублей. В рамках розыгрыша предусмотрено 750 победителей.
Одновременно с ключевыми активностями акции состоятся еще 3 отдельных розыгрыша подарков.
Место
Финальный розыгрыш
Розыгрыш «Плей-офф»
Розыгрыш «Группа»
1
Путешествие на 2 в страну-победительницу ЧМ-2026
Билеты для 2 человек на финал ЛЧ 2027 года
Билеты на VIP-ложу на матч сборной России
2
Apple iMac
MacBook Air
iPhone 17 Pro Max
3
Уникальное джерси с автографом тренера сборной России Валерия Карпина
PlayStation 5 Pro
Яндекс ТВ Станция Про
4-5
Фрибет 500 000 ₽
Умные очки Ray-Ban
Джерси любой команды ЧМ-2026
6-8
Фрибет 200 000 ₽
Apple Watch Ultra
Официальный мяч Adidas Trionda Pro
9-10
Фрибет 100 000 ₽
Фрибет 40 000 ₽
Фрибет 10 000 ₽
11-50
Фрибет 50 000 ₽
Фрибет 20 000 ₽
Фрибет 5000 ₽
Фрибет используется полностью и может быть размещен на одиночную либо экспресс-ставку с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Период действия бонуса ограничен 7 днями.
Перед участием рекомендуется внимательно изучить правила.
Максимальный размер бонуса
5 000 000 ₽
Минимальный депозит
— (1000 ₽ при желании заработать дополнительные заряды)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (23:59 МСК)
Получение купонов происходит по мере прохождения эпох. Количество собранных купонов напрямую влияет на вероятность выигрыша крупных наград.
Плюсы
Минусы
|➕ Многоуровневая система наград
|➖ Желательна ежедневная активность
|➕ Постепенное вовлечение через этапы, эпохи и ежедневные задания
Под ЧМ букмекер развернул яркую промоакцию с крупными наградами и мощным призовым фондом. Игроков ждут фрибеты, техника и путешествия за границу. Участие доступно даже без депозита, но ставки на события чемпионата мира помогают быстрее двигаться к призам.