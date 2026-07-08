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БК BetBoom: фрибеты до 30 000 рублей в розыгрыше к старту EWC-2026

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Приготовьтесь забрать крупные фрибеты!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 30 000 рублей за победу в конкурсе
  • Как отыграть бонус BetBoom до 30 000 рублей за участие в розыгрыше к турниру EWC-2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В честь начала Esports World Cup букмекер BetBoom вместе с Telegram-каналами EWC & BLAST и EWC RU запускает розыгрыш для поклонников Dota 2. Победителей из топ-50 ждут фрибеты до 30 000 рублей. Все, что нужно от игрока, — оформить подписку на 2 канала в Telegram. 

Как получить фрибет BetBoom до 30 000 рублей за победу в конкурсе

Чтобы оказаться среди участников акции, потребуется:

1. Стать клиентом БК «БетБум».

2. Оформить подписку на каналы EWC & BLAST by BetBoom и EWC RU by BetBoom.

3. Нажать «Париж» в конкурсном посте.

Организаторы огласят имена победителей 22 июля. После этого фрибеты поступят на счета игроков согласно занятым местам.

Место

Фрибет

1

30 000 ₽

2-4

20 000 ₽

5-14

10 000 ₽

15-30

5000 ₽

31-50

2000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 30 000 рублей за участие в розыгрыше к турниру EWC-2026

Фрибет доступен для ставок в форматах ординар и экспресс с кэфами в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса составляет 7 дней с даты начисления. По истечении этого периода неиспользованный фрибет автоматически аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom

В этом блоке представлены главные условия промо в краткой форме.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (10:30 МСК)

Фрибеты будут начислены по итогам турнира по Dota 2 в рамках Esports World Cup.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призы ожидают сразу 50 подписчиков каналов➖ Победа зависит от генератора чисел
➕ Максимально простое участие 

Заключение

Условия не вызывают трудностей: 2 подписки и 1 клик, никаких депозитов. Оформить участие стоит заранее и не возвращаться к акции до объявления результатов.

Валентин Васильев

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