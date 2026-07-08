БК BetBoom: фрибеты до 30 000 рублей в розыгрыше к старту EWC-2026

Партнерский проект
В честь начала Esports World Cup букмекер BetBoom вместе с Telegram-каналами EWC & BLAST и EWC RU запускает розыгрыш для поклонников Dota 2. Победителей из топ-50 ждут фрибеты до 30 000 рублей. Все, что нужно от игрока, — оформить подписку на 2 канала в Telegram.
Чтобы оказаться среди участников акции, потребуется:
1. Стать клиентом БК «БетБум».
2. Оформить подписку на каналы EWC & BLAST by BetBoom и EWC RU by BetBoom.
3. Нажать «Париж» в конкурсном посте.
Организаторы огласят имена победителей 22 июля. После этого фрибеты поступят на счета игроков согласно занятым местам.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2-4
20 000 ₽
5-14
10 000 ₽
15-30
5000 ₽
31-50
2000 ₽
Фрибет доступен для ставок в форматах ординар и экспресс с кэфами в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса составляет 7 дней с даты начисления. По истечении этого периода неиспользованный фрибет автоматически аннулируется.
В этом блоке представлены главные условия промо в краткой форме.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (10:30 МСК)
Фрибеты будут начислены по итогам турнира по Dota 2 в рамках Esports World Cup.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы ожидают сразу 50 подписчиков каналов
|➖ Победа зависит от генератора чисел
|➕ Максимально простое участие
Условия не вызывают трудностей: 2 подписки и 1 клик, никаких депозитов. Оформить участие стоит заранее и не возвращаться к акции до объявления результатов.