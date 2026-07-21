БК BetBoom: кубок мира LEGO и фрибеты на 2026 рублей за подписку в Telegram

Партнерский проект
Чемпионат мира отгремел, но букмекерская компания BetBoom не спешит расставаться с футбольным настроением и запускает розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала. Организаторы подготовили не только фрибеты на 2026 рублей, но и памятные сувениры с символикой мундиаля — от конструкторов LEGO до фирменной формы сборной.
Чтобы претендовать на подарки, потребуется выполнить всего 3 действия:
1. Зарегистрировать игровой аккаунт в БК.
2. Оформить подписку на официальный Telegram-канал компании.
3. Кликнуть по кнопке «ВРЕМЯ ЧМ», размещенной под постом с условиями акции.
Если поставить буст (голос) в поддержку канала, это положительно скажется на вероятности оказаться в числе везунчиков. Всего разыгрывается 10 призовых позиций.
Место
Приз
Фрибет
1
LEGO «Кубок мира»
2026 ₽
2
LEGO «Лионель Месси»
2026 ₽
3
Мяч ЧМ-2026, брелок
2026 ₽
4
Форма сборной США
2026 ₽
5
Плюшевый талисман, значок
2026 ₽
6
Игрушка Labubu в тематике ЧМ
2026 ₽
7-10
—
2026 ₽
Начисленный фрибет разрешено использовать как на одиночные пари, так и на экспрессы. Диапазон коэффициентов — от 1.30 до 3.50. Действует бесплатная ставка на протяжении 7 суток.
Прежде чем участвовать, стоит ознакомиться с основными параметрами акции.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (18:00 МСК)
Отбор победителей осуществляется автоматически, при помощи бота.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставки
|➖ Победителей немного — всего 10 позиций
|➕ Помимо фрибетов — эксклюзивные сувениры с ЧМ
«БетБум» удачно продлевает эмоции от завершившегося чемпионата мира. Вместо обычного фрибет-розыгрыша букмекер собрал коллекцию памятных вещей, которые останутся у победителей надолго после мундиаля. Отдельный плюс — минимальные требования для участия.