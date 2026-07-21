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ЧМ-2026



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БК BetBoom: кубок мира LEGO и фрибеты на 2026 рублей за подписку в Telegram

Обновлено:
2026 ₽ + ценные призы
Бонус
8 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите домой частичку мундиаля!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom на 2026 рублей за участие в тг-розыгрыше
  • Как отыграть бонус BetBoom на 2026 рублей за победу в тг-розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Чемпионат мира отгремел, но букмекерская компания BetBoom не спешит расставаться с футбольным настроением и запускает розыгрыш для подписчиков своего Telegram-канала. Организаторы подготовили не только фрибеты на 2026 рублей, но и памятные сувениры с символикой мундиаля — от конструкторов LEGO до фирменной формы сборной.

Как получить фрибет BetBoom на 2026 рублей за участие в тг-розыгрыше

Чтобы претендовать на подарки, потребуется выполнить всего 3 действия:

1. Зарегистрировать игровой аккаунт в БК.

2. Оформить подписку на официальный Telegram-канал компании.

3. Кликнуть по кнопке «ВРЕМЯ ЧМ», размещенной под постом с условиями акции.

Если поставить буст (голос) в поддержку канала, это положительно скажется на вероятности оказаться в числе везунчиков. Всего разыгрывается 10 призовых позиций.

Место

Приз

Фрибет

1

LEGO «Кубок мира»

2026 ₽

2

LEGO «Лионель Месси»

2026 ₽

3

Мяч ЧМ-2026, брелок

2026 ₽

4

Форма сборной США

2026 ₽

5

Плюшевый талисман, значок

2026 ₽

6

Игрушка Labubu в тематике ЧМ

2026 ₽

7-10

2026 ₽

Как отыграть бонус BetBoom на 2026 рублей за победу в тг-розыгрыше

Начисленный фрибет разрешено использовать как на одиночные пари, так и на экспрессы. Диапазон коэффициентов — от 1.30 до 3.50. Действует бесплатная ставка на протяжении 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Прежде чем участвовать, стоит ознакомиться с основными параметрами акции.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (18:00 МСК)

Отбор победителей осуществляется автоматически, при помощи бота.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно делать ставки➖ Победителей немного — всего 10 позиций
➕ Помимо фрибетов — эксклюзивные сувениры с ЧМ 

Заключение

«БетБум» удачно продлевает эмоции от завершившегося чемпионата мира. Вместо обычного фрибет-розыгрыша букмекер собрал коллекцию памятных вещей, которые останутся у победителей надолго после мундиаля. Отдельный плюс — минимальные требования для участия.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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