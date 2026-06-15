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БК ЗенитАкции
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Пенальти от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за участие в интерактивной игре

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
36 д.
До конца акции
x3
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
10 000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Пробейте по воротам — и заработайте приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от Zenit до 10 000 рублей за участие в мини-игре Пенальти
  • Как отыграть бонус БК Zenit до 10 000 рублей в рамках предложения Пенальти
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Зенит
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Пенальти» от БК «Зенит» — это тематическая мини-игра, созданная в честь чемпионата мира по футболу 2026 года. За успешное выполнение игровых заданий клиенты букмекера могут получить фрибеты и повышенный процент к пополнению игрового баланса.

Как получить фрибет от Zenit до 10 000 рублей за участие в мини-игре Пенальти

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Начисление вознаграждения возможно исключительно при корректном выполнении условий участия:

1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если ранее не проходили регистрацию.

2. Авторизуйтесь через мобильное приложение.

3. Откройте раздел «Пенальти» и получите первый игровой мяч автоматически после входа.

4. Используйте мячи для ударов: при результате «Гол» начисляется случайный приз, при «Сейве» попытка считается использованной.

Для новых ударов в мини-игре потребуется пополнять запас мячей. Сделать это можно несколькими способами — через ставки и участие в дополнительных механиках:

  • Ставки на Мундиаль 2026. Каждый оборот в размере 10 000 рублей на одиночных ставках приносит 1 игровой мяч. В расчёт принимаются только рынки П1, Х и П2 с коэффициентом не менее 1.30.
  • Активность в разделе «Задания дня». Выполняйте ежедневные цели полностью и получайте дополнительный мяч.
  • Акция «Футболки». За открытие каждого нового предмета коллекции начисляется еще 1 игровой мяч.

Все призы в мини-игре начисляются по принципу случайного выбора. Участники могут получить подарок из 3 категории.

  • Классические фрибеты. Бесплатные ставки номиналом от 100 до 5000 рублей.
  • Бонусы на депозит. Дополнительное начисление к следующему пополнению в размере 10%, 20% или 30%. Максимальный размер — 5000 рублей.
  • Фрибеты с отыгрышем. Повышенные бонусные начисления до 10 000 рублей, использование которых возможно после выполнения условий по обороту.

Как отыграть бонус БК Zenit до 10 000 рублей в рамках предложения Пенальти

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Для каждого вида вознаграждения действуют отдельные правила активации. Срок использования любого приза ограничен 7 календарными днями с даты его получения.

  • Обычный фрибет: используется целиком в рамках ставки с коэффициентом до 3.00.
  • Депозитный бонус: активируется после пополнения игрового счета.
  • Фрибет с условием оборота: требует выполнения вейджера х3.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Зенит

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С полными правилами участия можно ознакомиться далее.

Минимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

10 000 ₽ (для новых попыток)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

от x1 до х3 (зависит от приза)

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (23:59 МСК)

Игрок может накопить до 10 мячей включительно. При достижении этого значения дальнейшее начисление временно приостанавливается до расходования хотя бы 1 попытки.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Несколько способов заработать мячи — через ставки и выполнение ежедневных миссий➖ Получение подарка зависит от случайного результата
➕ Реальные награды — фрибеты и процент к депозиту 

Заключение

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Для запуска игры «Пенальти» не требуется предварительно вносить депозит. После подключения к акции пользователю автоматически становится доступен первый удар. Дальнейшее количество попыток зависит уже от активности игрока.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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