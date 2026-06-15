Пенальти от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за участие в интерактивной игре

Начисление вознаграждения возможно исключительно при корректном выполнении условий участия:

1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если ранее не проходили регистрацию.

2. Авторизуйтесь через мобильное приложение.

3. Откройте раздел «Пенальти» и получите первый игровой мяч автоматически после входа.

4. Используйте мячи для ударов: при результате «Гол» начисляется случайный приз, при «Сейве» попытка считается использованной.

Для новых ударов в мини-игре потребуется пополнять запас мячей. Сделать это можно несколькими способами — через ставки и участие в дополнительных механиках:

Ставки на Мундиаль 2026. Каждый оборот в размере 10 000 рублей на одиночных ставках приносит 1 игровой мяч. В расчёт принимаются только рынки П1, Х и П2 с коэффициентом не менее 1.30.

Активность в разделе «Задания дня». Выполняйте ежедневные цели полностью и получайте дополнительный мяч.

Акция «Футболки». За открытие каждого нового предмета коллекции начисляется еще 1 игровой мяч.

Все призы в мини-игре начисляются по принципу случайного выбора. Участники могут получить подарок из 3 категории.