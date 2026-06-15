Пенальти от БК Zenit: фрибеты до 10 000 рублей за участие в интерактивной игре

Партнерский проект
«Пенальти» от БК «Зенит» — это тематическая мини-игра, созданная в честь чемпионата мира по футболу 2026 года. За успешное выполнение игровых заданий клиенты букмекера могут получить фрибеты и повышенный процент к пополнению игрового баланса.
Начисление вознаграждения возможно исключительно при корректном выполнении условий участия:
1. Создайте аккаунт в БК «Зенит», если ранее не проходили регистрацию.
2. Авторизуйтесь через мобильное приложение.
3. Откройте раздел «Пенальти» и получите первый игровой мяч автоматически после входа.
4. Используйте мячи для ударов: при результате «Гол» начисляется случайный приз, при «Сейве» попытка считается использованной.
Для новых ударов в мини-игре потребуется пополнять запас мячей. Сделать это можно несколькими способами — через ставки и участие в дополнительных механиках:
Все призы в мини-игре начисляются по принципу случайного выбора. Участники могут получить подарок из 3 категории.
Для каждого вида вознаграждения действуют отдельные правила активации. Срок использования любого приза ограничен 7 календарными днями с даты его получения.
С полными правилами участия можно ознакомиться далее.
Минимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
10 000 ₽ (для новых попыток)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
от x1 до х3 (зависит от приза)
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (23:59 МСК)
Игрок может накопить до 10 мячей включительно. При достижении этого значения дальнейшее начисление временно приостанавливается до расходования хотя бы 1 попытки.
Плюсы
Минусы
|➕ Несколько способов заработать мячи — через ставки и выполнение ежедневных миссий
|➖ Получение подарка зависит от случайного результата
|➕ Реальные награды — фрибеты и процент к депозиту
Для запуска игры «Пенальти» не требуется предварительно вносить депозит. После подключения к акции пользователю автоматически становится доступен первый удар. Дальнейшее количество попыток зависит уже от активности игрока.