БК БЕТ-М: техника Apple за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская контора «БЕТ-М» запускает розыгрыш к старту стадии плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Среди подписчиков Telegram-канала будут разыграны премиальные девайсы от Apple.
Чтобы претендовать на награду, потребуется выполнить следующие условия:
1. Пройти регистрацию и идентификацию на сайте БК «БЕТ-М».
2. Совершить минимум 1 ставку после создания аккаунта.
3. Оформить подписку на официальный телеграм-канал БК.
4. Кликнуть «Хочу приз» под публикацией с розыгрышем.
Итоги подводятся автоматически с помощью рандомайзера, который выберет обладателей призов 24 июля 2026 года в 19:00 (МСК).
Место
Приз
1
Смартфон Apple iPhone 17
2
Умные часы Apple Watch SE
3
Наушники Apple AirPods 4
Отыгрыш не предусмотрен. Если организатор не сможет связаться с победителем в течение 24 часов, либо участник откажется от приза или не проявит интереса к его получению, право на выигрыш перейдет к другому без повторных попыток вручения.
Для удобства вся ключевая информация об акции собрана в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
Техника Apple
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
24.07.2026 (19:00 МСК)
Если система укажет на игрока, не отвечающего условиям промо, ему будет отказано в получении приза.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия — подписка и клик по кнопке
|➖ Требуется предварительная ставка для допуска
|➕ Победителей ждут технологические новинки от Apple
БК «БЕТ-М» предлагает игрокам новый конкурс с шансом выиграть фирменную технику Apple. Условия участия предельно просты. Итоги розыгрыша определит случайный алгоритм.