Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБК Winline: джерси сборных Аргентины и Испании за подписку в Telegram
БК ВинлайнАкции
logo

БК Winline: джерси сборных Аргентины и Испании за подписку в Telegram

Обновлено:
футбольный мерч
Бонус
2 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите себе частичку финала ЧМ-2026!

Полное содержание

  • Как получить джерси финалистов мундиаля от БК Winline за подписку
  • Как отыграть джерси от БК Winline за подписку на Telegram-канал
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Winline решила отметить финальный матч ЧМ-2026 собственным розыгрышем в Telegram-канале. От игроков ожидают только оформления подписки. Сразу 9 пользователей получат памятные вещи, связанные с решающей встречей чемпионата.

Как получить джерси финалистов мундиаля от БК Winline за подписку

Условия участия предельно простые и не требуют ставок:

1. Станьте клиентом букмекера.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал Winline.

3. Нажмите «Хочу мерч!» под постом с анонсом акции.

Дополнительно можно поддержать канал бустом. Организаторы обещают, что это повышает шансы на победу.

Место

Приз

1-3

Игровое джерси чемпиона мира-2026

4-6

Игровое джерси финалиста турнира

7-9

Официальный мяч финального матча

Как отыграть джерси от БК Winline за подписку на Telegram-канал

Подарок не предусматривает каких-либо требований по отыгрышу или иных обязательств. Дальнейшие инструкции по вручению приза победитель получит от сотрудника букмекерской компании.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Винлайн

Предлагаем подробнее ознакомиться с условиями участия.

Максимальный размер бонуса

Джерси финалистов ЧМ

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

21.07.2026 (20:00 МСК)

Победителей определят при помощи системы случайных чисел.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно делать ставку — достаточно подписки и клика➖ Призы достанутся только 9 подписчикам
➕ Памятные подарки с мундиаля 

Заключение

Финал чемпионата мира — событие, которое хочется не просто посмотреть, а сохранить на память. Winline дает такую возможность 9 удачливым подписчикам. Для этого не понадобится заключать пари — только подписка и 1 клик.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer346 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer165 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё