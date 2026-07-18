БК Winline: джерси сборных Аргентины и Испании за подписку в Telegram

Партнерский проект
БК Winline решила отметить финальный матч ЧМ-2026 собственным розыгрышем в Telegram-канале. От игроков ожидают только оформления подписки. Сразу 9 пользователей получат памятные вещи, связанные с решающей встречей чемпионата.
Условия участия предельно простые и не требуют ставок:
1. Станьте клиентом букмекера.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал Winline.
3. Нажмите «Хочу мерч!» под постом с анонсом акции.
Дополнительно можно поддержать канал бустом. Организаторы обещают, что это повышает шансы на победу.
Место
Приз
1-3
Игровое джерси чемпиона мира-2026
4-6
Игровое джерси финалиста турнира
7-9
Официальный мяч финального матча
Подарок не предусматривает каких-либо требований по отыгрышу или иных обязательств. Дальнейшие инструкции по вручению приза победитель получит от сотрудника букмекерской компании.
Предлагаем подробнее ознакомиться с условиями участия.
Максимальный размер бонуса
Джерси финалистов ЧМ
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
21.07.2026 (20:00 МСК)
Победителей определят при помощи системы случайных чисел.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставку — достаточно подписки и клика
|➖ Призы достанутся только 9 подписчикам
|➕ Памятные подарки с мундиаля
Финал чемпионата мира — событие, которое хочется не просто посмотреть, а сохранить на память. Winline дает такую возможность 9 удачливым подписчикам. Для этого не понадобится заключать пари — только подписка и 1 клик.