БК BetBoom: iPhone 17 Pro Max и фрибеты на 3000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала

Партнерский проект
Букмекерская контора BetBoom вместе с проектом Dyrachyo запускает конкурс для поклонников Dota 2 в преддверии крупнейших чемпионатов сезона. За простую подписку на профильные каналы разыгрываются флагманский смартфон, игровая консоль, мерч и фрибеты на 3000 рублей.
Чтобы попасть в список претендентов на призы, нужно выполнить несколько условии:
Итоги подведет генератор случайных чисел. Всего к раздаче готовят 30 призовых позиций.
Место
Приз
Описание
1
iPhone 17 Pro Max
Флагманский смартфон Apple последнего поколения
2
PlayStation 5 Pro
Обновленная версия консоли с усиленной производительностью
3-7
Проходка на BetBoom Базу
Доступ на фанатскую площадку с активностями и атмосферой турнира
8-10
Dragonclaw Hook
Коллекционный внутриигровой крюк для Dota 2
11-17
Футболка Dyrachyo x BetBoom
Совместный мерч блогера и букмекера
18-20
Карточка Dyrachyo с автографом
21-30
Фрибет 3000 ₽
Начисленный фрибет можно использовать как на одиночные ставки, так и на экспрессы. Коэффициент каждого события должен укладываться в диапазон 1.30-3.50. Срок действия бонуса — 7 дней с момента зачисления, после чего неиспользованный фрибет сгорает.
Ключевые моменты розыгрыша собраны здесь.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (15:00 МСК)
Результаты розыгрыша будут опубликованы в комментариях под конкурсным постом. Точное время подведения итогов лучше уточнять непосредственно на канале.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует депозита
|➖ Нужна подписка на 3 канала в телеграме
|➕ В пуле наград — техника, фрибеты, мерч и скины
Конкурс не требует ни ставок, ни депозита — только подписка и клик. Фрибет получат сразу 10 человек, мерч от Dyrachyo наверняка порадует тех, кто следит за его контентом. Перед большими турнирами по Dota 2 такой розыгрыш — приятное дополнение к предстоящим матчам.