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БК BetBoom: iPhone 17 Pro Max и фрибеты на 3000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала

Обновлено:
3000 ₽ и ценные призы
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom на 3000 рублей за победу в тг-розыгрыше
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора BetBoom вместе с проектом Dyrachyo запускает конкурс для поклонников Dota 2 в преддверии крупнейших чемпионатов сезона. За простую подписку на профильные каналы разыгрываются флагманский смартфон, игровая консоль, мерч и фрибеты на 3000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom на 3000 рублей за победу в тг-розыгрыше

Чтобы попасть в список претендентов на призы, нужно выполнить несколько условии:

  1. Стать клиентом букмекера.
  2. Оформить подписку на каналы Dyrachyo, BetBoom Esports Dota 2 и BetBoom База.
  3. Кликнуть «Участвую» под постом конкурса.

Итоги подведет генератор случайных чисел. Всего к раздаче готовят 30 призовых позиций.

Место 

Приз

Описание

1

iPhone 17 Pro Max

Флагманский смартфон Apple последнего поколения

2

PlayStation 5 Pro

Обновленная версия консоли с усиленной производительностью

3-7

Проходка на BetBoom Базу

Доступ на фанатскую площадку с активностями и атмосферой турнира

8-10

Dragonclaw Hook

Коллекционный внутриигровой крюк для Dota 2

11-17

Футболка Dyrachyo x BetBoom

Совместный мерч блогера и букмекера

18-20

Карточка Dyrachyo с автографом

 

21-30

Фрибет 3000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в розыгрыше

Начисленный фрибет можно использовать как на одиночные ставки, так и на экспрессы. Коэффициент каждого события должен укладываться в диапазон 1.30-3.50. Срок действия бонуса — 7 дней с момента зачисления, после чего неиспользованный фрибет сгорает.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Ключевые моменты розыгрыша собраны здесь.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (15:00 МСК)

Результаты розыгрыша будут опубликованы в комментариях под конкурсным постом. Точное время подведения итогов лучше уточнять непосредственно на канале.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует депозита➖ Нужна подписка на 3 канала в телеграме
➕ В пуле наград — техника, фрибеты, мерч и скины 

Заключение

Конкурс не требует ни ставок, ни депозита — только подписка и клик. Фрибет получат сразу 10 человек, мерч от Dyrachyo наверняка порадует тех, кто следит за его контентом. Перед большими турнирами по Dota 2 такой розыгрыш — приятное дополнение к предстоящим матчам.

Валентин Васильев

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