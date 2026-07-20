БК BetBoom: iPhone 17 Pro Max и фрибеты на 3000 рублей за подписку на 3 Telegram-канала

Конкурс не требует ни ставок, ни депозита — только подписка и клик. Фрибет получат сразу 10 человек, мерч от Dyrachyo наверняка порадует тех, кто следит за его контентом. Перед большими турнирами по Dota 2 такой розыгрыш — приятное дополнение к предстоящим матчам.