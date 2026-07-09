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БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
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БК BetBoom: фрибет 3000 рублей и iPhone 17 Pro Max за подписку в Telegram

Обновлено:
3000 ₽ + техника
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
iPhone, консоль и много мерча — забирайте без единой ставки!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за победу в Telegram-розыгрыше
  • Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за победу в промоакции
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор BetBoom вместе с блогером Dyrachyo запускает Telegram-розыгрыш перед стартом ключевых чемпионатов по Dota 2. Бетторам не нужно делать ставки, достаточно подписаться на профильные каналы и кликнуть кнопку участия. В призовом пуле — топовая техника и фрибеты на 3000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 3000 рублей за победу в Telegram-розыгрыше

Чтобы попасть в число претендентов на призы, игроку нужно:

1. Быть действующим клиентом BetBoom.

2. Подписаться на каналы Dyrachyo, BetBoom Esports Dota 2, BetBoom База.

3. Тапнуть «Участвую» под постом с розыгрышем.

Ставка на киберспортивное событие не требуется. Отбор проходит автоматически среди всех подписчиков, выполнивших условия.

Место

Приз

1

Смартфон iPhone 17 Pro Max

2

Игровая консоль PlayStation 5 Pro

3-7

Проходка на BetBoom Базу

8-10

Dragonclaw Hook

11-17

Футболка Dyrachyo x BetBoom

18-20

Карточка Dyrachyo с автографом

21-30

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за победу в промоакции

Все материальные награды, включая скин для Dota 2, технику и мерч, начисляются без каких-либо дополнительных условий. Фрибет остается доступным 7 дней и распространяется на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

В таблице собраны ключевые параметры акции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.07.2026 (12:30 МСК)

К турниру EWC BetBoom подготовил еще одну активность.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ От игрока не ожидают заключения пари➖ Топовые подарки достаются немногим подписчикам
➕ Простое условие входа — 3 подписки и 1 клик 

Заключение

Розыгрыш в преддверии главных ивентов по Dota 2 дает шанс выиграть флагманскую технику, скин и фрибеты без единой ставки. Решающую роль в конкурсе играет случайный отбор, так что шансы на победу есть у всех подписчиков.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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