БК BetBoom: фрибет 3000 рублей и iPhone 17 Pro Max за подписку в Telegram

Партнерский проект
Оператор BetBoom вместе с блогером Dyrachyo запускает Telegram-розыгрыш перед стартом ключевых чемпионатов по Dota 2. Бетторам не нужно делать ставки, достаточно подписаться на профильные каналы и кликнуть кнопку участия. В призовом пуле — топовая техника и фрибеты на 3000 рублей.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, игроку нужно:
1. Быть действующим клиентом BetBoom.
2. Подписаться на каналы Dyrachyo, BetBoom Esports Dota 2, BetBoom База.
3. Тапнуть «Участвую» под постом с розыгрышем.
Ставка на киберспортивное событие не требуется. Отбор проходит автоматически среди всех подписчиков, выполнивших условия.
Место
Приз
1
Смартфон iPhone 17 Pro Max
2
Игровая консоль PlayStation 5 Pro
3-7
Проходка на BetBoom Базу
8-10
Dragonclaw Hook
11-17
Футболка Dyrachyo x BetBoom
18-20
Карточка Dyrachyo с автографом
21-30
Фрибет 3000 ₽
Все материальные награды, включая скин для Dota 2, технику и мерч, начисляются без каких-либо дополнительных условий. Фрибет остается доступным 7 дней и распространяется на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
В таблице собраны ключевые параметры акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.07.2026 (12:30 МСК)
К турниру EWC BetBoom подготовил еще одну активность.
Плюсы
Минусы
|➕ От игрока не ожидают заключения пари
|➖ Топовые подарки достаются немногим подписчикам
|➕ Простое условие входа — 3 подписки и 1 клик
Розыгрыш в преддверии главных ивентов по Dota 2 дает шанс выиграть флагманскую технику, скин и фрибеты без единой ставки. Решающую роль в конкурсе играет случайный отбор, так что шансы на победу есть у всех подписчиков.