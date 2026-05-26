БК Winline: фрибеты до 6000 рублей за подписку на Telegram-каналы о киберспорте

Крупный розыгрыш в честь старта плей-офф PGL Astana!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 6000 рублей от БК Винлайн за подписку на киберспортивные Telegram-каналы
  • Как отыграть фрибет до 6000 рублей от БК Винлайн за подписку и депозит
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 6000 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Winline запустил масштабный конкурс для любителей киберспорта. В честь начала плей-офф PGL Astana букмекерская контора и ряд киберспортивных Telegram-каналов разыграют скины и фрибеты на общую сумму в 100 000 рублей. 

Как получить фрибет до 6000 рублей от БК Винлайн за подписку на киберспортивные Telegram-каналы

Winline распределяет призы среди тех, кто выполнит все условия конкурса. Требования довольно просты, игрокам следует:

  1. Зарегистрироваться в «Винлайн».
  2. Подписаться на каналы CS2.exe, EXE NEWS и Dota2.exe.
  3. Нажать на «Участвовать» под постом с розыгрышем.

В последний день конкурса специальная программа определит 50 победителей. Они получат фрибеты и скины. Тип подарка и его размеры определяются занятым местом. 

Место

Приз

1-10

Скины для CS2

11-15

6000 ₽ фрибетами

16-20

5000 ₽ фрибетами

21-30

2500 ₽ фрибетами

31-40

1500 ₽ фрибетами

41-50

1000 ₽ фрибетами

Подписку на указанные Telegram-каналы нужно сохранить до подведения итогов. Если вы отпишитесь хоть от одной группы, аккаунт автоматически снимается с участия в конкурсе. 

Как отыграть фрибет до 6000 рублей от БК Винлайн за подписку и депозит

Администраторы не разглашают условия отыгрыша фрибетов. Однако обычно «Винлайн» разрешает использование бонусов экспрессом и ординаром с кэфами до 10.00. На совершение ставки отводится 30 суток. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 6000 рублей от БК Винлайн

Главные условия конкурса собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

6000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.06.2026 (23:59 МСК)

Букмекер подведет итоги и начислит призы в последний день промоакции. Поэтому лучше подписаться на каналы и выполнить требования БК заранее — до 14 июня.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Предусмотрено 50 победителей➖ Нужно подписаться сразу на 3 Telegram-канала
➕ Совокупный призовой фонд составляет 100 000 ₽ 

Заключение

Условия розыгрыша отличаются максимальной лояльностью для участников. В этом конкурсе могут победить даже те, кто только-только присоединился к Winline. Рандомайзер определяет победителей случайно, не учитывая опыт игрока в ставках или историю его пари. 

Валентин Васильев

