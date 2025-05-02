Акция Мелбет: фрибеты на 1000 рублей за депозит картой ЦУПИС

Партнерский проект
Фрибет в 1000 рублей может достаться клиенту Melbet за пополнение счета через цифровую карту ЦУПИС. В течение 4 недель букмекер выбирает случайных участников, которые внесли депозит названным способом. Каждый игрок может получить фрибет до 4 раз.
Для участия достаточно:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте или в приложении БК.
2. Пройти процедуру идентификации.
3. В течение игрового периода пополнить баланс на сумму от 1000 рублей с помощью цифровой карты ЦУПИС.
4. Дождаться розыгрыша.
Еженедельно БК рандомно выбирает 50 победителей. Акция разбита на 4 отдельных этапа. Каждый проходит в течение недели:
Раз в неделю среди игроков проводится случайный отбор 50 победителей. Их имена определяются в течение 2 рабочих дней после окончания игрового этапа, а фрибеты по 1000 рублей начисляются в течение 2 дней после этого.
Полученный фрибет действителен 7 дней и подлежит использованию одной ставкой (ординаром или экспрессом) на события с кэфом от 1.10 до 3.50. Разделение суммы не предусмотрено.
Чтобы снять средства со счета, выполните следующие действия:
БК «Мелбет» предоставляет все актуальные и разрешенные в России способы для вывода средств с игрового счета.
Вся информация о бонусном предложении собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.05.2025 (23:59 МСК)
Важно, чтобы пари не было отменено, аннулировано или застраховано.
У меня, как и у многих игроков, уже была цифровая карта ЦУПИС. Оформлял ее раньше, но пользовался редко. Обычно пополняю счет в букмекерской конторе через стандартную банковскую карту. Такой способ казался мне привычнее и быстрее. Однако ради участия в акции от БК Мелбет пришлось вспомнить про цифровую карту и воспользоваться ею.
Процесс прошел без затруднений. Интерфейс понятный, сумма на счету появилась мгновенно, никаких нареканий к работе сервиса не возникло. Возможно, буду чаще использовать именно этот способ пополнения в будущем.
Потенциальные проблемы, с которыми можно столкнуться при участии в акции:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут новые и постоянные клиенты БК
|➖ Бонусы разыгрываются рандомно
|➕ Лояльные требования по отыгрышу фрибета
Информация о предложениях других легальных букмекеров представлена в таблице.
Неплохой шанс обзавестись бонусной ставкой без особых усилий. Достаточно внести депозит с использованием специальной карты ЦУПИС. Победители выбираются среди участников при помощи жеребьевки, так что остается только надеяться на благосклонность фортуны.
Партнерский проект