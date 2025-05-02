Акция Мелбет: фрибеты на 1000 рублей за депозит картой ЦУПИС

У меня, как и у многих игроков, уже была цифровая карта ЦУПИС. Оформлял ее раньше, но пользовался редко. Обычно пополняю счет в букмекерской конторе через стандартную банковскую карту. Такой способ казался мне привычнее и быстрее. Однако ради участия в акции от БК Мелбет пришлось вспомнить про цифровую карту и воспользоваться ею.

Процесс прошел без затруднений. Интерфейс понятный, сумма на счету появилась мгновенно, никаких нареканий к работе сервиса не возникло. Возможно, буду чаще использовать именно этот способ пополнения в будущем.