Подарки всем от БК Мелбет: призы за поздравления в Telegram-канале

Подарки полагаются игрокам, которые выполнят все установленные правила:

1. Создать аккаунт в БК, если его еще нет.

2. Стать подписчиком Telegram-канала букмекера.

3. Оставить праздничное поздравление под конкурсным постом .

4. Добавить в комментарий свой ID аккаунта.

Букмекер пока не раскрывает конкретные призы акции. В прошлом году ими были фрибеты на различные суммы. На иллюстрации к текущему розыгрышу также видны бонусные символы.