29 декабря 19:13
БК МелбетАкции
logo

Подарки всем от БК Мелбет: призы за поздравления в Telegram-канале

-
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Напишите поздравление и заберите подарок!

Букмекер «Мелбет» подготовил зимнее предложение для своих подписчиков. Акция «Подарки всем» позволяет каждому получить гарантированный приз при выполнении легких условий. Необходимо всего лишь написать новогоднее поздравление в комментариях в Telegram и указать ID аккаунта.

Как получить новогодний подарок от БК Мелбет за поздравление

Свернуть

Подарки полагаются игрокам, которые выполнят все установленные правила:

1. Создать аккаунт в БК, если его еще нет.

2. Стать подписчиком Telegram-канала букмекера.

3. Оставить праздничное поздравление под конкурсным постом.

4. Добавить в комментарий свой ID аккаунта.

Букмекер пока не раскрывает конкретные призы акции. В прошлом году ими были фрибеты на различные суммы. На иллюстрации к текущему розыгрышу также видны бонусные символы.

Как отыграть фрибет от Мелбет за участие в акции Подарки всем

Свернуть

Фрибет следует использовать в течение 7 дней после начисления на счет. Разрешается 1 ставка любого типа – одиночная или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Пари учитываются как до начала, так и после старта игры.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

Свернуть

Все важные сведения о промо приведены в следующей таблице.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

На данный момент букмекер Melbet проводит также турнир «Зимняя гонка». В числе победителей окажутся 1500 игроков.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Подарки предназначены для всех участников, выполнивших условия➖ Призы пока не раскрыты
➕ Промо доступно всем зарегистрированным игрокам 

Заключение

Свернуть

Очень выгодное предложение от букмекерской конторы. Редкий случай, когда призы достаются всем участникам промо без исключения. Такие акции обычно появляются только под Новый год.

Валентин Васильев

