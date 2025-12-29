Подарки всем от БК Мелбет: призы за поздравления в Telegram-канале

Партнерский проект
Букмекер «Мелбет» подготовил зимнее предложение для своих подписчиков. Акция «Подарки всем» позволяет каждому получить гарантированный приз при выполнении легких условий. Необходимо всего лишь написать новогоднее поздравление в комментариях в Telegram и указать ID аккаунта.
Подарки полагаются игрокам, которые выполнят все установленные правила:
1. Создать аккаунт в БК, если его еще нет.
2. Стать подписчиком Telegram-канала букмекера.
3. Оставить праздничное поздравление под конкурсным постом.
4. Добавить в комментарий свой ID аккаунта.
Букмекер пока не раскрывает конкретные призы акции. В прошлом году ими были фрибеты на различные суммы. На иллюстрации к текущему розыгрышу также видны бонусные символы.
Фрибет следует использовать в течение 7 дней после начисления на счет. Разрешается 1 ставка любого типа – одиночная или экспресс с коэффициентом от 1.10 до 3.50. Пари учитываются как до начала, так и после старта игры.
Все важные сведения о промо приведены в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
На данный момент букмекер Melbet проводит также турнир «Зимняя гонка». В числе победителей окажутся 1500 игроков.
Плюсы
Минусы
|➕ Подарки предназначены для всех участников, выполнивших условия
|➖ Призы пока не раскрыты
|➕ Промо доступно всем зарегистрированным игрокам
Очень выгодное предложение от букмекерской конторы. Редкий случай, когда призы достаются всем участникам промо без исключения. Такие акции обычно появляются только под Новый год.