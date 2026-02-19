БК Zenit: фрибеты на 250 рублей за прогнозы на игру СКА-ЦСКА

Партнерский проект
В телеграм-канале БК Zenit запущен конкурс к игре СКА-ЦСКА в рамках КХЛ. Участникам предлагается ответить на 5 вопросов по матчу. Каждый, кто даст безошибочный прогноз, получит 250 зенов для обмена на фрибеты.
Призовые зены будут зачислены игрокам при выполнении каждого пункта правил. Беттору нужно:
1. Иметь действующий аккаунт в БК.
2. Быть подписчиком Telegram-канала ЗЕНИТ | Ставки на спорт.
3. Оставить под постом с конкурсом 5 прогнозов в формате «Да»/«Нет» на события встречи.
Количество победителей не ограничено. Каждый участник с верными ответами получит на счет 250 зенов с возможностью обмена на фрибеты. Пример вопросов для участия в конкурсе:
Начисленный фрибет сохраняет активность на протяжении недели. Его можно использовать для всех типов ставок и исходов.
Разберем нюансы участия.
Минимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.02.2026 (16:00 МСК)
Конкурсные итоги формируются только по первым уникальным комментариям участников.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать можно без финансовых вложений
|➖ Любая ошибка в прогнозах лишает игрока бонуса
|➕ Каждый подписчик с правильными ответами может стать призером
Традиционно конкурсы «Зенита» связаны с футболом, но для хоккейного армейского дерби сделали исключение. Центральный матч КХЛ может подарить множество ярких моментов. Для участия достаточно оставить «Да» или «Нет» в комментариях. Без аккаунта в БК бонус не начисляется.