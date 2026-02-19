БК Zenit: фрибеты на 250 рублей за прогнозы на игру СКА-ЦСКА

Призовые зены будут зачислены игрокам при выполнении каждого пункта правил. Беттору нужно:

1. Иметь действующий аккаунт в БК.

2. Быть подписчиком Telegram-канала ЗЕНИТ | Ставки на спорт.

3. Оставить под постом с конкурсом 5 прогнозов в формате «Да»/«Нет» на события встречи.

Количество победителей не ограничено. Каждый участник с верными ответами получит на счет 250 зенов с возможностью обмена на фрибеты. Пример вопросов для участия в конкурсе: