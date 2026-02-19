Ведомости
19 февраля 11:47ГлавнаяБонусы
БК ЗенитАкции
logo

БК Zenit: фрибеты на 250 рублей за прогнозы на игру СКА-ЦСКА

250 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Угадайте все события матча!

В телеграм-канале БК Zenit запущен конкурс к игре СКА-ЦСКА в рамках КХЛ. Участникам предлагается ответить на 5 вопросов по матчу. Каждый, кто даст безошибочный прогноз, получит 250 зенов для обмена на фрибеты.

Как получить бонус от Zenit на 250 рублей за прогнозы на встречу СКА и ЦСКА

Свернуть

Призовые зены будут зачислены игрокам при выполнении каждого пункта правил. Беттору нужно:

1. Иметь действующий аккаунт в БК.

2. Быть подписчиком Telegram-канала ЗЕНИТ | Ставки на спорт.

3. Оставить под постом с конкурсом 5 прогнозов в формате «Да»/«Нет» на события встречи.

Количество победителей не ограничено. Каждый участник с верными ответами получит на счет 250 зенов с возможностью обмена на фрибеты. Пример вопросов для участия в конкурсе:

  • Пробьют ли команды тотал 5,5 в пределах основного времени.
  • Будет ли в одном из периодов заброшено минимум 4 шайбы.
  • Состоится ли хотя бы 1 гол в меньшинстве.
  • Отметится ли Голдобин результативным действием в матче.
  • Одержит ли одна из команд победу с разницей в 3 шайбы и более.

Как отыграть бонус БК Zenit на 250 рублей за прогноз на встречу СКА-ЦСКА

Свернуть

Начисленный фрибет сохраняет активность на протяжении недели. Его можно использовать для всех типов ставок и исходов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 рублей от БК Зенит

Свернуть

Разберем нюансы участия.

Минимальный размер бонуса

250 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.02.2026 (16:00 МСК)

Конкурсные итоги формируются только по первым уникальным комментариям участников.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участвовать можно без финансовых вложений➖ Любая ошибка в прогнозах лишает игрока бонуса
➕ Каждый подписчик с правильными ответами может стать призером 

Заключение

Свернуть

Традиционно конкурсы «Зенита» связаны с футболом, но для хоккейного армейского дерби сделали исключение. Центральный матч КХЛ может подарить множество ярких моментов. Для участия достаточно оставить «Да» или «Нет» в комментариях. Без аккаунта в БК бонус не начисляется.

Валентин Васильев

