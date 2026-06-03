Pick’em IEM Cologne 2026 от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на CS2

Партнерский проект
К чемпионату IEM Cologne 2026 по CS2 оператор Winline подготовил интерактивную акцию Pick’em с прогнозами, заданиями и лидербордами для всех участников. В рамках промо разыгрывается 7 000 000 рублей в виде фрибетов. Призы получают игроки, которые активно участвуют в прогнозах, выполняют миссии и удерживают позиции в рейтинге.
Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно выполнить несколько несложных действий:
1. Завершить регистрацию в букмекерской конторе «Винлайн».
2. Перейти к сторис, посвященным IEM Cologne в приложении.
3. Делать прогнозы на игры чемпионата по CS2.
4. Участвовать в квестах, заданиях и дополнительных активностях акции.
Механика промо состоит из 4 этапов. Каждая стадия турнира также сопровождается набором квестов.
Стадия
Что нужно прогнозировать
Количество баллов за правильный прогноз
Квесты
Stage 1
Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 2
100
Пополнить баланс от 5000 ₽ через СБП, поучаствовать в BetRace IEM Cologne
Stage 2
Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 3
150
Сделать экспресс из 3+ матчей от 3000 ₽, включить уведомления
Stage 3
Определить 8 команд, которые продолжат путь в Play-off
200
Заключить пари от 7000 ₽, удерживать баланс от 10 000 ₽ 2 дня
Play-off
Определить победителей 1/4 финала, полуфиналов и финала
от 250 до 400
Поставить от 5000 ₽ на матч, удерживать 1000 ₽ в «Хранилище» 24 часа
Прогноз необходимо зафиксировать за 1 час до старта очередного этапа. После подтверждения внести изменения уже нельзя. В даты матчей пользователи могут участвовать в ежедневных вопросах с несколькими вариантами ответов. Нужно выбрать вариант, подтвердить его и дождаться итогов. За правильное решение начисляется 50 очков, а с включенным x2 можно получить до 100 очков за 1 вопрос.
За регулярный просмотр сторис в приложении участник получает дополнительные очки. Любая пауза обнуляет прогресс. В зависимости от серии дней начисляется от 25 до 300 очков.
В рамках акции предусмотрены рейтинги с фрибетами по каждой стадии и единый лидерборд по итогам всего турнира.
Место
Stage 1 / Stage 2 / Stage 3 / Play-off
Итоговый лидерборд
1
50 000 ₽
250 000 ₽
2
40 000 ₽
200 000 ₽
3
30 000 ₽
150 000 ₽
4
20 000 ₽
125 000 ₽
5
17 500 ₽
100 000 ₽
6
15 000 ₽
90 000 ₽
7
12 500 ₽
75 000 ₽
8
9000 ₽
60 000 ₽
9
7000 ₽
45 000 ₽
10
4000 ₽
30 000 ₽
11-25
3000 ₽
15 000 ₽
26-50
1000 ₽
8000 ₽
51-100
500 ₽
5000 ₽
101-250
—
3000 ₽
251-500
—
1500 ₽
501-750
—
1000 ₽
751-1000
—
500 ₽
Фрибет позволяет заключать пари на любые события с коэффициентом 1.01 и выше. Он доступен как для одиночных ставок, так и для экспрессов и активен в течение 30 дней с момента получения.
Основные моменты акции вынесены в таблицу для удобства.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽ (для желающих удвоить очки)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (23:59 МСК)
После окончания каждой стадии происходит обновление рейтинга участников.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Много способов зарабатывать очки через разные активности и квесты
|➖ Желательно регулярно выполнять задания
|➕ Участие не требует обязательного заключения ставок
Winline запустил масштабную акцию с прогнозами, квестами и лидербордами, в которой можно участвовать даже без пополнения баланса. Однако депозиты и ставки ускоряют прогресс. Пропуски активностей снижают шансы на получение наград, поэтому участие требует ежедневного вовлечения.