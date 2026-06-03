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ГлавнаяБонусыPick’em IEM Cologne 2026 от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на CS2
БК ВинлайнАкции
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Pick’em IEM Cologne 2026 от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на CS2

Обновлено:
до 250 000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Яркое промо к крупнейшему турниру!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Winline до 250 000 рублей за прогнозы на соревнования IEM Cologne 2026
  • Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за прогнозы на IEM Cologne 2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

К чемпионату IEM Cologne 2026 по CS2 оператор Winline подготовил интерактивную акцию Pick’em с прогнозами, заданиями и лидербордами для всех участников. В рамках промо разыгрывается 7 000 000 рублей в виде фрибетов. Призы получают игроки, которые активно участвуют в прогнозах, выполняют миссии и удерживают позиции в рейтинге.

Как получить фрибет Winline до 250 000 рублей за прогнозы на соревнования IEM Cologne 2026

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Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно выполнить несколько несложных действий:

1. Завершить регистрацию в букмекерской конторе «Винлайн».

2. Перейти к сторис, посвященным IEM Cologne в приложении.

3. Делать прогнозы на игры чемпионата по CS2.

4. Участвовать в квестах, заданиях и дополнительных активностях акции.

Механика промо состоит из 4 этапов. Каждая стадия турнира также сопровождается набором квестов.

Стадия

Что нужно прогнозировать

Количество баллов за правильный прогноз

Квесты

Stage 1

Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 2

100

Пополнить баланс от 5000 ₽ через СБП, поучаствовать в BetRace IEM Cologne

Stage 2

Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 3

150

Сделать экспресс из 3+ матчей от 3000 ₽, включить уведомления

Stage 3

Определить 8 команд, которые продолжат путь в Play-off

200

Заключить пари от 7000 ₽, удерживать баланс от 10 000 ₽ 2 дня

Play-off

Определить победителей 1/4 финала, полуфиналов и финала

от 250 до 400

Поставить от 5000 ₽ на матч, удерживать 1000 ₽ в «Хранилище» 24 часа

Прогноз необходимо зафиксировать за 1 час до старта очередного этапа. После подтверждения внести изменения уже нельзя. В даты матчей пользователи могут участвовать в ежедневных вопросах с несколькими вариантами ответов. Нужно выбрать вариант, подтвердить его и дождаться итогов. За правильное решение начисляется 50 очков, а с включенным x2 можно получить до 100 очков за 1 вопрос. 

За регулярный просмотр сторис в приложении участник получает дополнительные очки. Любая пауза обнуляет прогресс. В зависимости от серии дней начисляется от 25 до 300 очков.

В рамках акции предусмотрены рейтинги с фрибетами по каждой стадии и единый лидерборд по итогам всего турнира.

Место

Stage 1 / Stage 2 / Stage 3 / Play-off

Итоговый лидерборд

1

50 000 ₽

250 000 ₽

2

40 000 ₽

200 000 ₽

3

30 000 ₽

150 000 ₽

4

20 000 ₽

125 000 ₽

5

17 500 ₽

100 000 ₽

6

15 000 ₽

90 000 ₽

7

12 500 ₽

75 000 ₽

8

9000 ₽

60 000 ₽

9

7000 ₽

45 000 ₽

10

4000 ₽

30 000 ₽

11-25

3000 ₽

15 000 ₽

26-50

1000 ₽

8000 ₽

51-100

500 ₽

5000 ₽

101-250

3000 ₽

251-500

— 

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за прогнозы на IEM Cologne 2026

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Фрибет позволяет заключать пари на любые события с коэффициентом 1.01 и выше. Он доступен как для одиночных ставок, так и для экспрессов и активен в течение 30 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline

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Основные моменты акции вынесены в таблицу для удобства.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽ (для желающих удвоить очки)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.06.2026 (23:59 МСК)

После окончания каждой стадии происходит обновление рейтинга участников.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Много способов зарабатывать очки через разные активности и квесты➖ Желательно регулярно выполнять задания
➕ Участие не требует обязательного заключения ставок 

Заключение

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Winline запустил масштабную акцию с прогнозами, квестами и лидербордами, в которой можно участвовать даже без пополнения баланса. Однако депозиты и ставки ускоряют прогресс. Пропуски активностей снижают шансы на получение наград, поэтому участие требует ежедневного вовлечения.

Валентин Васильев

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