Pick’em IEM Cologne 2026 от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за прогнозы на CS2

Чтобы присоединиться к конкурсу, достаточно выполнить несколько несложных действий:

1. Завершить регистрацию в букмекерской конторе «Винлайн».

2. Перейти к сторис, посвященным IEM Cologne в приложении.

3. Делать прогнозы на игры чемпионата по CS2.

4. Участвовать в квестах, заданиях и дополнительных активностях акции.

Механика промо состоит из 4 этапов. Каждая стадия турнира также сопровождается набором квестов.

Стадия Что нужно прогнозировать Количество баллов за правильный прогноз Квесты Stage 1 Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 2 100 Пополнить баланс от 5000 ₽ через СБП, поучаствовать в BetRace IEM Cologne Stage 2 Определить 8 команд, которые продолжат путь в Stage 3 150 Сделать экспресс из 3+ матчей от 3000 ₽, включить уведомления Stage 3 Определить 8 команд, которые продолжат путь в Play-off 200 Заключить пари от 7000 ₽, удерживать баланс от 10 000 ₽ 2 дня Play-off Определить победителей 1/4 финала, полуфиналов и финала от 250 до 400 Поставить от 5000 ₽ на матч, удерживать 1000 ₽ в «Хранилище» 24 часа

Прогноз необходимо зафиксировать за 1 час до старта очередного этапа. После подтверждения внести изменения уже нельзя. В даты матчей пользователи могут участвовать в ежедневных вопросах с несколькими вариантами ответов. Нужно выбрать вариант, подтвердить его и дождаться итогов. За правильное решение начисляется 50 очков, а с включенным x2 можно получить до 100 очков за 1 вопрос.

За регулярный просмотр сторис в приложении участник получает дополнительные очки. Любая пауза обнуляет прогресс. В зависимости от серии дней начисляется от 25 до 300 очков.

В рамках акции предусмотрены рейтинги с фрибетами по каждой стадии и единый лидерборд по итогам всего турнира.