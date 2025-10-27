Ведомости
27 октября 6:42ГлавнаяБонусы
БК ЗенитАкции
logo

Зены от БК Zenit: от 500 рублей фрибетами за  активность в Telegram

500 ₽
Бонус
1891 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
23 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Получайте бонусы за участие в активностях БК

Букмекерская контора Zenit запустила серию активностей в Telegram, в которых победители получают зены. Эту валюту можно обменивать на фрибеты и использовать для ставок на спорт. О конкретных акциях проинформируем в отдельных публикациях, здесь разберемся с условиями использования бонусных баллов. 

Как получить бонус Zenit от 500 рублей за активность в социальных сетях

Свернуть

Для участия в конкурсном предложении букмекерской конторы необходимо:

1. Зарегистрироваться в Zenit.

2. Подписаться на Telegram-канал БК. 

3. Следить за активностями букмекерской конторы. Все актуальные акции с раздачей зенов также будут продублированы у нас.

4. Выполнять условия и копить бонусы. 

Накопленные зены можно обменивать на фрибеты по курсу 1 к 1. Минимальная сумма — 500 единиц. Обмен доступен по четвергам. Для получения бонуса нужно связаться с представителями БК в Telegram @zenit_betofficial. 

Форматы акций самые разные. От пользователя могут попросить угадать спортсмена по силуэту, спрогнозировать матч, определить игру по таймингу забитых голов. Где-то подарки получают самые расторопные, а где-то призеров определяют с помощью программы-рандомизатора.

Как отыграть бонус Zenit от 500 рублей за активность в Telegam

Свернуть

Полученные фрибеты действуют 560 часов. Их можно поставить на экспресс или ординар с любым коэффициентом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Зенит

Свернуть

Оценим подробные условия бонусного предложения конторы. 

Минимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординары, экспрессы

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

23 дня

Срок окончания акции

Бессрочно

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Регулярные розыгрыши➖ Обмен только по четвергам
➕ Не требуется депозит ➖ Нет конкурсов в VK
➕ Разные форматы 

Заключение

Свернуть

Zenit выпустил простую акцию с максимально лояльными условиями. Благодаря различным форматам конкурсов на фрибеты могут рассчитывать разные игроки. Справедливый обменный курс — это еще одно достоинство промо. Обычно в розыгрыше выдают не менее 250 зенов. Фактически 2 побед хватит для получения фрибета 500 рублей. 

Валентин Васильев

