Зены от БК Zenit: от 500 рублей фрибетами за  активность в Telegram

Для участия в конкурсном предложении букмекерской конторы необходимо:

1. Зарегистрироваться в Zenit.

2. Подписаться на Telegram-канал БК.

3. Следить за активностями букмекерской конторы. Все актуальные акции с раздачей зенов также будут продублированы у нас.

4. Выполнять условия и копить бонусы.

Накопленные зены можно обменивать на фрибеты по курсу 1 к 1. Минимальная сумма — 500 единиц. Обмен доступен по четвергам. Для получения бонуса нужно связаться с представителями БК в Telegram @zenit_betofficial.

Форматы акций самые разные. От пользователя могут попросить угадать спортсмена по силуэту, спрогнозировать матч, определить игру по таймингу забитых голов. Где-то подарки получают самые расторопные, а где-то призеров определяют с помощью программы-рандомизатора.