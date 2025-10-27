Зены от БК Zenit: от 500 рублей фрибетами за  активность в Telegram

Букмекерская контора Zenit запустила серию активностей в Telegram, в которых победители получают зены. Эту валюту можно обменивать на фрибеты и использовать для ставок на спорт. О конкретных акциях проинформируем в отдельных публикациях, здесь разберемся с условиями использования бонусных баллов.
Для участия в конкурсном предложении букмекерской конторы необходимо:
1. Зарегистрироваться в Zenit.
2. Подписаться на Telegram-канал БК.
3. Следить за активностями букмекерской конторы. Все актуальные акции с раздачей зенов также будут продублированы у нас.
4. Выполнять условия и копить бонусы.
Накопленные зены можно обменивать на фрибеты по курсу 1 к 1. Минимальная сумма — 500 единиц. Обмен доступен по четвергам. Для получения бонуса нужно связаться с представителями БК в Telegram @zenit_betofficial.
Форматы акций самые разные. От пользователя могут попросить угадать спортсмена по силуэту, спрогнозировать матч, определить игру по таймингу забитых голов. Где-то подарки получают самые расторопные, а где-то призеров определяют с помощью программы-рандомизатора.
Полученные фрибеты действуют 560 часов. Их можно поставить на экспресс или ординар с любым коэффициентом.
Оценим подробные условия бонусного предложения конторы.
Минимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординары, экспрессы
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
23 дня
Срок окончания акции
Бессрочно
Плюсы
Минусы
|➕ Регулярные розыгрыши
|➖ Обмен только по четвергам
|➕ Не требуется депозит
|➖ Нет конкурсов в VK
|➕ Разные форматы
Zenit выпустил простую акцию с максимально лояльными условиями. Благодаря различным форматам конкурсов на фрибеты могут рассчитывать разные игроки. Справедливый обменный курс — это еще одно достоинство промо. Обычно в розыгрыше выдают не менее 250 зенов. Фактически 2 побед хватит для получения фрибета 500 рублей.