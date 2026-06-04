БК Winline: розыгрыш 100 000 рублей за ответы на вопросы к старту IEM Cologne Major 2026

Партнерский проект
Компания «Винлайн» организовала тематический розыгрыш к началу IEM Cologne 2026 по CS2. Участникам необходимо разгадывать головоломки в Telegram-канале WINLINE CS2, собирать полученные буквы и составлять из них секретный промокод. После его активации можно получить часть призового фонда в 100 000 рублей фрибетами.
Возможность забрать приз появляется после выполнения всех пунктов:
1. Откройте аккаунт в букмекерской компании «Винлайн».
2. Оформите подписку на канал WINLINE CS2 в Telegram.
3. Следите за выходом очередных головоломок.
4. Решайте ребусы и фиксируйте выданные буквы.
5. Соберите итоговый промокод и активируйте его после окончания акции.
Winline разыграет среди участников 100 000 рублей в виде фрибетов. Каждое правильно выполненное задание помогает открыть новую букву будущего промокода. Чем внимательнее игрок следит за акцией, тем выше его шансы на получение бонуса.
Фрибет не привязан к конкретным турнирам или рынкам. В течение 30 дней после получения его можно использовать на любую ставку без дополнительных условий по коэффициенту.
Ниже представлены главные параметры акции, которые стоит знать каждому участнику.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.06.2026 (00:01 МСК)
Параллельно с этой акцией в БК проходит специальный турнир BetRace к старту IEM Cologne 2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно рисковать собственными деньгами
|➖ Механика требует внимательности и вовлеченности на протяжении всей акции
|➕ Отсутствие ограничений по кэфам при использовании выигранного фрибета
Награды в рамках промо не имеют заранее установленного размера и распределяются в зависимости от того, сколько пользователей успешно пройдут задания. Участие требует постоянного внимания к публикациям в канале WINLINE CS2. Даже 1 пропущенная головоломка может нарушить всю цепочку ответов.