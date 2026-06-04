БК Winline: розыгрыш 100 000 рублей за ответы на вопросы к старту IEM Cologne Major 2026

Награды в рамках промо не имеют заранее установленного размера и распределяются в зависимости от того, сколько пользователей успешно пройдут задания. Участие требует постоянного внимания к публикациям в канале WINLINE CS2. Даже 1 пропущенная головоломка может нарушить всю цепочку ответов.