Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на IEM Cologne

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Букмекерская компания Winline объявила старт нового турнира BetRace, приуроченного к главному киберспортивному событию лета — IEM Cologne 2025. Участникам предстоит делать ставки на матчи по CS2, чтобы побороться за часть призового фонда в 1 000 000 рублей.
Чтобы вступить в борьбу за призы, необходимо выполнить ряд несложных условий:
1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в уже существующий профиль.
2. Зайдите в раздел BetRace, на баннере турнира IEM Cologne нажмите кнопку «Принять участие».
3. Делайте ставки на матчи турнира IEM Cologne 2025 по CS2 с коэффициентом от 1.30 и выше. Подойдут ординары и экспрессы.
Если вы ставите экспресс, в нем должно быть хотя бы 1 событие из IEM Cologne. Каждый исход должен соответствовать минимальному кэфу 1.30. В зачет идут все ставки на IEM Cologne 2025, независимо от исхода и суммы. Главное — общий объем пари, чем он больше, тем выше позиция в таблице лидеров.
Призовой фонд турнира — 1 000 000 рублей. Фрибеты достанутся 500 участникам. Размер бонуса зависит от итогового места — от 500 до 150 000 рублей.
Полученный фрибет будет действовать 30 дней с момента зачисления. Его можно использовать для ординаров или экспрессов на любые спортивные события. Коэффициент каждого исхода должен быть не ниже 1.01.
Оформление выплаты происходит по обычной процедуре:
Проверить статус выплаты можно во вкладке «История операций» в вашем профиле.
В таблице собраны все важные детали предложения.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
04.08.2025 (09:59 МСК)
Мир киберспорта не уходит в отпуск. Наоборот, летом все только разогревается. В немецком Кельне стартовал один из самых статусных турниров по CS2 — IEM Cologne 2025. В нем 24 топ-команды мира борются за титул и часть внушительного призового фонда в 1 250 000 долларов.
Букмекер Winline не остался в стороне и запустил привычный формат BetRace. Как человек, регулярно участвующий в подобных активностях, могу сказать, что механика знакома и удобна, особенно если вы уже делаете ставки на CS2. Для новичков вход тоже комфортный. Самое важное — набивать объем пари. Неважно, выигрываете вы или проигрываете, рейтинг строится по общей сумме ставок.
Некоторые игроки упускают возможность получить бонус потому, что забывают нажать кнопку «Принять участие» на странице турнира в разделе BetRace. Даже если вы активно делаете ставки на IEM Cologne, без активации они не будут учтены в рейтинге.
Также важно помнить, что засчитываются только ставки на матчи IEM Cologne 2025. Другие киберспортивные события даже CS2 не идут в расчет.
Плюсы
Минусы
|➕ В рейтинг попадают выигрышные и неудачные ставки
|➖ Зачет ведется исключительно по ставкам на 1 турнир
|➕ Топ-500 получат призы
Лидеры букмекерского рынка регулярно радуют клиентов выгодными акциями, изучим их актуальные предложения.
Отличный шанс прокачать свой беттинговый скилл и забрать крупные фрибеты. Главное в акции — быть активным, ведь в этой гонке важен общий объем пари.