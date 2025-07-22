Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на IEM Cologne

Чтобы вступить в борьбу за призы, необходимо выполнить ряд несложных условий:

1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в уже существующий профиль.

2. Зайдите в раздел BetRace, на баннере турнира IEM Cologne нажмите кнопку «Принять участие».

3. Делайте ставки на матчи турнира IEM Cologne 2025 по CS2 с коэффициентом от 1.30 и выше. Подойдут ординары и экспрессы.

Если вы ставите экспресс, в нем должно быть хотя бы 1 событие из IEM Cologne. Каждый исход должен соответствовать минимальному кэфу 1.30. В зачет идут все ставки на IEM Cologne 2025, независимо от исхода и суммы. Главное — общий объем пари, чем он больше, тем выше позиция в таблице лидеров.

Призовой фонд турнира — 1 000 000 рублей. Фрибеты достанутся 500 участникам. Размер бонуса зависит от итогового места — от 500 до 150 000 рублей.