Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



22 июля 13:21ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на IEM Cologne

150000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
1 000 000 фрибетов для самых активных!

Букмекерская компания Winline объявила старт нового турнира BetRace, приуроченного к главному киберспортивному событию лета — IEM Cologne 2025. Участникам предстоит делать ставки на матчи по CS2, чтобы побороться за часть призового фонда в 1 000 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за ставки на IEM Cologne

Свернуть

Чтобы вступить в борьбу за призы, необходимо выполнить ряд несложных условий:

1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в уже существующий профиль.

image not found

2. Зайдите в раздел BetRace, на баннере турнира IEM Cologne нажмите кнопку «Принять участие».

3. Делайте ставки на матчи турнира IEM Cologne 2025 по CS2 с коэффициентом от 1.30 и выше. Подойдут ординары и экспрессы.

 

Если вы ставите экспресс, в нем должно быть хотя бы 1 событие из IEM Cologne. Каждый исход должен соответствовать минимальному кэфу 1.30. В зачет идут все ставки на IEM Cologne 2025, независимо от исхода и суммы. Главное — общий объем пари, чем он больше, тем выше позиция в таблице лидеров.

Призовой фонд турнира — 1 000 000 рублей. Фрибеты достанутся 500 участникам. Размер бонуса зависит от итогового места — от 500 до 150 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за пари на IEM Cologne

Свернуть

Полученный фрибет будет действовать 30 дней с момента зачисления. Его можно использовать для ординаров или экспрессов на любые спортивные события. Коэффициент каждого исхода должен быть не ниже 1.01.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Оформление выплаты происходит по обычной процедуре:

  1. Авторизуйтесь на сайте или в приложении.
  2. Откройте раздел «Профиль» и перейдите во вкладку «Баланс».
  3. Выберите удобный способ получения средств: банковская карта, СБП, ЦУПИС-кошелек, ЮMoney или перевод на банковский счет. 
  4. Укажите нужную сумму и нажмите «Заказать».
  5. Введите код из SMS для завершения транзакции.

Проверить статус выплаты можно во вкладке «История операций» в вашем профиле.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Свернуть

В таблице собраны все важные детали предложения.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

04.08.2025 (09:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

Свернуть

Мир киберспорта не уходит в отпуск. Наоборот, летом все только разогревается. В немецком Кельне стартовал один из самых статусных турниров по CS2 — IEM Cologne 2025. В нем 24 топ-команды мира борются за титул и часть внушительного призового фонда в 1 250 000 долларов.

Букмекер Winline не остался в стороне и запустил привычный формат BetRace. Как человек, регулярно участвующий в подобных активностях, могу сказать, что механика знакома и удобна, особенно если вы уже делаете ставки на CS2. Для новичков вход тоже комфортный. Самое важное — набивать объем пари. Неважно, выигрываете вы или проигрываете, рейтинг строится по общей сумме ставок.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Некоторые игроки упускают возможность получить бонус потому, что забывают нажать кнопку «Принять участие» на странице турнира в разделе BetRace. Даже если вы активно делаете ставки на IEM Cologne, без активации они не будут учтены в рейтинге.

Также важно помнить, что засчитываются только ставки на матчи IEM Cologne 2025. Другие киберспортивные события даже CS2 не идут в расчет.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ В рейтинг попадают выигрышные и неудачные ставки➖ Зачет ведется исключительно по ставкам на 1 турнир
➕ Топ-500 получат призы 

Сравнение бонуса Winline до 150 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Лидеры букмекерского рынка регулярно радуют клиентов выгодными акциями, изучим их актуальные предложения.

Условия

Фонбет

PARI

Леон

Название

КиберFON

PARI PASS

Киберлето

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

10 000 ₽

Игровой компьютер

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.70

Срок отыгрыша

7 дней

13 дней

Минимальный депозит

500 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Отличный шанс прокачать свой беттинговый скилл и забрать крупные фрибеты. Главное в акции — быть активным, ведь в этой гонке важен общий объем пари.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer193 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer527 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer527 дней 7 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 7 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
    Смотреть полный список
    Букмекеры с бонусами
    Смотреть полный список
    Букмекеры с лайв-ставками
    Смотреть полный список
    БК с мобильной версией
    Смотреть полный список
    Киберспортивные букмекеры
    Смотреть полный список
    Топ букмекерских контор на iOS
    Смотреть полный список
    Топ-10 букмекеров России
    Смотреть полный список
    Легальные букмекеры России
    Смотреть полный список
    Топ букмекеров на Андроид
    Смотреть полный список
    Смотреть всё