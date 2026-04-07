Liga Market от БК Лига Ставок: фрибеты до 4500 рублей за прогнозы на мировые события

Войти в конкурс можно исключительно после соблюдения всех правил, предусмотренных организатором:

1. Перейдите на платформу Liga Market и выполните вход через аккаунт «Лиги Ставок».

2. Настройте профиль, указав никнейм и по желанию загрузив изображение.

3. Используйте начисленные 1000 коинов для первых прогнозов.

4. Оставляйте свои варианты на предложенные события и ожидайте результата.

5. Обменивайте выигранные монеты на фрибеты.

В основе Liga Market лежит автоматический маркетмейкер CPMM, который меняет коэффициенты в зависимости от баланса ставок. Популярный исход теряет в кэфе, а альтернативный растет в цене. Итоговое значение закрепляется в момент оформления прогноза.

В системе Liga Market ставки принимаются от 10 коинов. Общий лимит на 1 событие ограничен 10 000 монетами. Допускаются повторные ставки на 1 и тот же исход. Текущие ограничения отображаются в интерфейсе. Внутренняя валюта платформы конвертируется во фрибеты БК.

Монеты Фрибет 1500 100 ₽ 3000 200 ₽ 7500 500 ₽ 12 000 800 ₽ 15 000 1000 ₽ 22 500 1500 ₽ 30 000 2000 ₽ 37 500 2500 ₽ 45 000 3000 ₽ 52 000 3500 ₽ 60 000 4000 ₽ 67 500 4500 ₽

Примеры рубрик Liga Market:

Трамп.

ТВ.

Мировая политика.

Внутренняя политика.

Мировая экономика.

Геополитика.

Спорт.

Музыка.

Гео.

Кино.

Крипто.

Знаменитости.

Юмор.

Биржа.

Финансы.

Авто.

Технологии.

Игровая индустрия.

Сериалы.

Платформа поощряет активность, начисляя монеты при первом за день входе в аккаунт.