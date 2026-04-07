Liga Market от БК Лига Ставок: фрибеты до 4500 рублей за прогнозы на мировые события

Liga Market — это новый сервис прогнозов от БК «Лига Ставок». Участники выбирают исходы событий из разных сфер, включая спорт и мировую политику. За точные прогнозы начисляется внутренняя валюта — коины. Позже их разрешается обменять на фрибеты номиналом до 4500 рублей.
Войти в конкурс можно исключительно после соблюдения всех правил, предусмотренных организатором:
1. Перейдите на платформу Liga Market и выполните вход через аккаунт «Лиги Ставок».
2. Настройте профиль, указав никнейм и по желанию загрузив изображение.
3. Используйте начисленные 1000 коинов для первых прогнозов.
4. Оставляйте свои варианты на предложенные события и ожидайте результата.
5. Обменивайте выигранные монеты на фрибеты.
В основе Liga Market лежит автоматический маркетмейкер CPMM, который меняет коэффициенты в зависимости от баланса ставок. Популярный исход теряет в кэфе, а альтернативный растет в цене. Итоговое значение закрепляется в момент оформления прогноза.
В системе Liga Market ставки принимаются от 10 коинов. Общий лимит на 1 событие ограничен 10 000 монетами. Допускаются повторные ставки на 1 и тот же исход. Текущие ограничения отображаются в интерфейсе. Внутренняя валюта платформы конвертируется во фрибеты БК.
Монеты
Фрибет
1500
100 ₽
3000
200 ₽
7500
500 ₽
12 000
800 ₽
15 000
1000 ₽
22 500
1500 ₽
30 000
2000 ₽
37 500
2500 ₽
45 000
3000 ₽
52 000
3500 ₽
60 000
4000 ₽
67 500
4500 ₽
Примеры рубрик Liga Market:
Платформа поощряет активность, начисляя монеты при первом за день входе в аккаунт.
Фрибет предназначен только для одиночных ставок с любым коэффициентом. Он действует 7 дней и не может быть распределен на несколько пари.
Промоакция действует в рамках установленных условий.
Максимальный размер бонуса
4500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
На старте пользователю доступно до 3 прогнозов в день. Между каждой заявкой необходимо выдерживать паузу не менее 5 минут. Отправка прогнозов возможна только для аккаунтов старше 24 часов.
Плюсы
Минусы
|➕ Гибкая система обмена коинов на фрибеты
|➖ Нужна регулярная активность
|➕ Не нужно рисковать собственными деньгами
Уникальность механики в том, что участие не требует депозитов и происходит полностью на внутриплатформенной валюте. Пользователь может делать прогнозы, не рискуя собственными средствами. При удачных ставках начисляются фрибеты с простыми правилами отыгрыша.