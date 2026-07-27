БК Марафон: фрибеты на 1000 рублей за подписку на MAX-канал
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Подписчики канала БК «Марафон» в мессенджере MAX получили возможность побороться за фрибеты. Сразу 10 участников получат по 1000 рублей. Итоги подведут 30 июля.
Как получить фрибет БК Марафон на 1000 рублей за подписку на канал в MAX
Начать участие в конкурсе можно после выполнения нескольких условий:
1️. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон» (если аккаунта еще нет).
2️. Добавьте официальный канал букмекера в MAX в список своих подписок.
3️. Кликните «Участвовать» в конкурсном боте.
4️. Дождитесь подведения итогов. Бот случайным образом определит счастливчиков.
Общий призовой фонд акции — 10 000 рублей. На кону 10 фрибетов, каждый номиналом 1000 рублей.
Как отыграть бонус Марафона на 1000 рублей за подписку на MAX-канал
В распоряжении игрока будет 1 месяц, чтобы использовать фрибет. Ограничений по коэффициенту для одиночной ставки не предусмотрено.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Марафона
В таблице собраны все правила участия в акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.07.2026 (11:00 МСК)
В Telegram участников ждет такой же формат розыгрыша.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Никаких пари для участия делать не придется
|➖ Обладателей фрибетов определяет рандом
|➕ Конкуренция в Max заметно уступает Telegram
Заключение
Букмекерская контора предлагает понятный и необременительный способ побороться за фрибет. От беттора потребуется лишь выполнить несколько несложных действий, после чего останется дождаться розыгрыша призов. Акция одинаково хорошо подойдет как новым, так и действующим клиентам компании.