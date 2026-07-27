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БК Марафон: фрибеты на 1000 рублей за подписку на MAX-канал

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Всего несколько кликов — и вы в борьбе за фрибет!
  • Как получить фрибет БК Марафон на 1000 рублей за подписку на канал в MAX
  • Как отыграть бонус Марафона на 1000 рублей за подписку на MAX-канал
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Марафона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Подписчики канала БК «Марафон» в мессенджере MAX получили возможность побороться за фрибеты. Сразу 10 участников получат по 1000 рублей. Итоги подведут 30 июля.

Как получить фрибет БК Марафон на 1000 рублей за подписку на канал в MAX

Начать участие в конкурсе можно после выполнения нескольких условий:

1️. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон» (если аккаунта еще нет).

2️. Добавьте официальный канал букмекера в MAX в список своих подписок.

3️. Кликните «Участвовать» в конкурсном боте.

4️. Дождитесь подведения итогов. Бот случайным образом определит счастливчиков.

Общий призовой фонд акции — 10 000 рублей. На кону 10 фрибетов, каждый номиналом 1000 рублей.

Как отыграть бонус Марафона на 1000 рублей за подписку на MAX-канал

В распоряжении игрока будет 1 месяц, чтобы использовать фрибет. Ограничений по коэффициенту для одиночной ставки не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Марафона

В таблице собраны все правила участия в акции.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.07.2026 (11:00 МСК)

В Telegram участников ждет такой же формат розыгрыша.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Никаких пари для участия делать не придется➖ Обладателей фрибетов определяет рандом
➕ Конкуренция в Max заметно уступает Telegram 

Заключение

Букмекерская контора предлагает понятный и необременительный способ побороться за фрибет. От беттора потребуется лишь выполнить несколько несложных действий, после чего останется дождаться розыгрыша призов. Акция одинаково хорошо подойдет как новым, так и действующим клиентам компании.

Валентин Васильев

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