БК Балтбет: фрибеты на 1500 рублей за подписку на канал в MAX

Чтобы претендовать на приз, потребуется выполнить несколько простых действий:

1. Войти в свой аккаунт БК «Балтбет» либо оформить новую регистрацию.

2. Подписаться на канал БК в мессенджере MAX.

3. Поставить ❤️под постом с анонсом розыгрыша.

4. Тапнуть «Участвовать» под этой же публикацией.

Пополнять счет или делать ставки для участия не нужно. Беттору достаточно подписки и выполнения условий поста. По окончании приема заявок система случайным образом определит 20 победителей, каждому из которых начислит фрибет в размере 1500 рублей.