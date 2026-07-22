БК Балтбет: фрибеты на 1500 рублей за подписку на канал в MAX

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Букмекерская контора «Балтбет» по итогам ЧМ-2026 запустила розыгрыш в мессенджере MAX. Общий призовой фонд акции составляет 30 000 рублей — их поделят между собой 20 подписчиков канала. Каждый из победителей получит фрибет номиналом 1500 рублей.
Чтобы претендовать на приз, потребуется выполнить несколько простых действий:
1. Войти в свой аккаунт БК «Балтбет» либо оформить новую регистрацию.
2. Подписаться на канал БК в мессенджере MAX.
3. Поставить ❤️под постом с анонсом розыгрыша.
4. Тапнуть «Участвовать» под этой же публикацией.
Пополнять счет или делать ставки для участия не нужно. Беттору достаточно подписки и выполнения условий поста. По окончании приема заявок система случайным образом определит 20 победителей, каждому из которых начислит фрибет в размере 1500 рублей.
Воспользоваться начисленным фрибетом можно в течение 30 дней. Он принимается для одиночных ставок и экспрессов на события линии БК «Балтбет» с коэффициентом от 1.40. Если бонус останется невостребованным, система автоматически его спишет.
Ниже размещена краткая сводка по основным параметрам конкурса.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.07.2026 (23:59 МСК)
«Балтбет» регулярно проводит подобные розыгрыши в своих официальных каналах, приурочивая их к разным событиям.
Плюсы
Минусы
|➕ Конкурс проводится на бесплатной основе
|➖ Результат зависит от рандомайзера
|➕ Все победители получают одинаковый по размеру фрибет — 1500 ₽
Розыгрыш в MAX от БК «Балтбет» построен по простой схеме: подписка, реакция — и у вас появляется шанс попасть в число 20 победителей с фрибетом 1500 рублей. Узнать результат можно будет уже 29 июля.