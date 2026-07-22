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ЧМ-2026



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БК Балтбет: фрибеты на 1500 рублей за подписку на канал в MAX

Обновлено:
1500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Подписка превращается в реальный приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет на 1500 рублей за подписку на MAX-канал
  • Как отыграть бонус на 1500 рублей от БК Балтбет за участие в розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Балтбет» по итогам ЧМ-2026 запустила розыгрыш в мессенджере MAX. Общий призовой фонд акции составляет 30 000 рублей — их поделят между собой 20 подписчиков канала. Каждый из победителей получит фрибет номиналом 1500 рублей.

Как получить фрибет на 1500 рублей за подписку на MAX-канал

Чтобы претендовать на приз, потребуется выполнить несколько простых действий:

1. Войти в свой аккаунт БК «Балтбет» либо оформить новую регистрацию.

2. Подписаться на канал БК в мессенджере MAX.

3. Поставить ❤️под постом с анонсом розыгрыша.

4. Тапнуть «Участвовать» под этой же публикацией.

Пополнять счет или делать ставки для участия не нужно. Беттору достаточно подписки и выполнения условий поста. По окончании приема заявок система случайным образом определит 20 победителей, каждому из которых начислит фрибет в размере 1500 рублей.

Как отыграть бонус на 1500 рублей от БК Балтбет за участие в розыгрыше

Воспользоваться начисленным фрибетом можно в течение 30 дней. Он принимается для одиночных ставок и экспрессов на события линии БК «Балтбет» с коэффициентом от 1.40. Если бонус останется невостребованным, система автоматически его спишет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Балтбет

Ниже размещена краткая сводка по основным параметрам конкурса.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.07.2026 (23:59 МСК)

«Балтбет» регулярно проводит подобные розыгрыши в своих официальных каналах, приурочивая их к разным событиям.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Конкурс проводится на бесплатной основе➖ Результат зависит от рандомайзера
➕ Все победители получают одинаковый по размеру фрибет — 1500 ₽ 

Заключение

Розыгрыш в MAX от БК «Балтбет» построен по простой схеме: подписка, реакция — и у вас появляется шанс попасть в число 20 победителей с фрибетом 1500 рублей. Узнать результат можно будет уже 29 июля.

Валентин Васильев

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