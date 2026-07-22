БК Балтбет: фрибеты 1000 рублей за подписку на канал в Telegram

Партнерский проект
Контора «Балтбет» запустила в своем официальном Telegram-канале розыгрыш для новых и действующих клиентов. Разыгрывается общий призовой банк в размере 10 000 рублей. Сумма будет поделена между 10 подписчиками. Каждый из победителей получит бесплатную ставку в размере 1000 рублей.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно соответствовать 3 требованиям:
1. Иметь действующий аккаунт БК «Балтбет».
2. Оформить подписку на канал букмекера.
3. Поставить ❤️под постом с розыгрышем и активировать плашку «Фрибет».
Когда прием заявок завершится, система в случайном порядке отберет 10 счастливчиков. Каждому из них будет вручен фрибет в размере 1000 рублей.
На активацию фрибета предоставляется 30 дней с момента его начисления. Бонус подходит для ставок формата ординар и экспресс с минимальным коэффициентом 1.40. После завершения срока действия неиспользованный фрибет аннулируется.
Ниже приведена краткая сводка по ключевым характеристикам акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.07.2026 (23:59 МСК)
Чтобы не пропускать подобные активности, следите за соцсетями букмекерской конторы.
Плюсы
Минусы
|➕ Никаких денежных вложений для участия не требуется
|➖ Лишь 10 клиентов смогут выиграть приз по итогам розыгрыша
|➕ Достаточно подписаться всего на 1 канал
На участие в конкурсе уйдет от силы пара минут: подписка, лайк, кнопка — и заявка готова. Никаких сложных условий или многократных отыгрышей. Акция — удобный вариант для игроков, которые не хотят тратить время на долгие активности.