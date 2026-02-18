БК Winline: фрибет 1500 рублей и алмазы за верные ответы в Telegram-канале

Чтобы претендовать на приз, достаточно пройти несколько этапов:

1. Создать аккаунт в Winline, если ранее этого не делали.

2. Подписаться на Winline MLBB в Telegram.

3. Присоединиться к чату канала.

4. Решать загадки и отправлять верные ответы максимально быстро.

Для участников подготовлено 10 рубрик с загадками, где нужно дать правильный ответ. Общий призовой фонд — 6500 (алмазов) и 15 000 рублей фрибетами. Важно помнить:

Загадки могут быть случайными или с подсказкой.

Если за 2 часа никто не даст правильный ответ, появится дополнительная подсказка.

Всего в конкурсе будет 10 победителей, которые получат по 1500 рублей фрибета и 600 алмазов для Mobile Legends: Bang Bang.