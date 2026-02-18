БК Winline: фрибет 1500 рублей и алмазы за верные ответы в Telegram-канале

Партнерский проект
БК Winline организует интерактивную игру для своих подписчиков в Telegram. Самые быстрые и внимательные смогут заработать фрибеты и алмазы, отвечая на загадки. Призы получают те, кто подписан на канал, включил уведомления и участвовал в обсуждении.
Чтобы претендовать на приз, достаточно пройти несколько этапов:
1. Создать аккаунт в Winline, если ранее этого не делали.
2. Подписаться на Winline MLBB в Telegram.
3. Присоединиться к чату канала.
4. Решать загадки и отправлять верные ответы максимально быстро.
Для участников подготовлено 10 рубрик с загадками, где нужно дать правильный ответ. Общий призовой фонд — 6500 (алмазов) и 15 000 рублей фрибетами. Важно помнить:
Всего в конкурсе будет 10 победителей, которые получат по 1500 рублей фрибета и 600 алмазов для Mobile Legends: Bang Bang.
Правила использования фрибета позволяют делать одиночные ставки или экспрессы на любые коэффициенты. Бонус активен в течение 30 дней, важно успеть применить его своевременно.
Таблица содержит главные сведения о текущем розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.02.2026 (23:59 МСК)
Каждый акционный день завершается объявлением победителя и верного ответа.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты и алмазы за участие в интерактивной игре
|➖ Призы получают только самые быстрые подписчики
|➕ Не требует ставок
Букмекер предлагает победителям привлекательный комплект из фрибета и алмазов. Участвовать в конкурсе могут только подписчики канала, достигшие совершеннолетия.