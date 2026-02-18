Ведомости
logo

БК Winline: фрибет 1500 рублей и алмазы за верные ответы в Telegram-канале

1500 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Участвуйте и лутайте призы!

БК Winline организует интерактивную игру для своих подписчиков в Telegram. Самые быстрые и внимательные смогут заработать фрибеты и алмазы, отвечая на загадки. Призы получают те, кто подписан на канал, включил уведомления и участвовал в обсуждении.

Как получить бонус Winline на 1500 рублей за ответы на загадки

Свернуть

Чтобы претендовать на приз, достаточно пройти несколько этапов:

1. Создать аккаунт в Winline, если ранее этого не делали.

2. Подписаться на Winline MLBB в Telegram.

3. Присоединиться к чату канала.

4. Решать загадки и отправлять верные ответы максимально быстро.

Для участников подготовлено 10 рубрик с загадками, где нужно дать правильный ответ. Общий призовой фонд — 6500 (алмазов) и 15 000 рублей фрибетами. Важно помнить:

  • Загадки могут быть случайными или с подсказкой.
  • Если за 2 часа никто не даст правильный ответ, появится дополнительная подсказка.

Всего в конкурсе будет 10 победителей, которые получат по 1500 рублей фрибета и 600 алмазов для Mobile Legends: Bang Bang.

Как отыграть бонус Winline до 1500 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

Правила использования фрибета позволяют делать одиночные ставки или экспрессы на любые коэффициенты. Бонус активен в течение 30 дней, важно успеть применить его своевременно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 от Winline

Свернуть

Таблица содержит главные сведения о текущем розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.02.2026 (23:59 МСК)

Каждый акционный день завершается объявлением победителя и верного ответа.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты и алмазы за участие в интерактивной игре➖ Призы получают только самые быстрые подписчики
➕ Не требует ставок  

Заключение

Свернуть

Букмекер предлагает победителям привлекательный комплект из фрибета и алмазов. Участвовать в конкурсе могут только подписчики канала, достигшие совершеннолетия.

Валентин Васильев

