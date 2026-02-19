БК Пари: праздничный розыгрыш фрибетов к Масленице в PARI Esports

Партнерский проект
PARI Esports приглашает своих читателей присоединиться к праздничной акции на Масленицу. В течение недели нужно ставить реакции в виде блинов под публикациями канала. Итоговый размер приза растет пропорционально количеству собранных эмодзи.
Для получения фрибета необходимо последовательно выполнить каждый шаг правил:
1. Зарегистрироваться на платформе PARI, если вы здесь впервые.
2. Вступить в сообщество PARI Esports в Telegram.
3. Активно отмечать публикации реакцией 🥞в течение недели.
Чем больше блинов соберет канал, тем выше итоговый призовой банк.
Количество 🥞 за неделю
Бустер призового пула
2000
х1.5
3000
х2
4000
х2.5
5000
х3
Букмекер позже уведомит победителей о механике использования фрибета. Обычно в PARI бонус разрешено применять с коэффициентом от 1.01. Фрибет действителен 7 дней после получения.
Таблица помогает быстро понять основные нюансы промо.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Аналогичная акция проходит и в основном Telegram-канале «Пари».
Плюсы
Минусы
|➕ Промо позволяет выиграть фрибеты без необходимости вносить депозит
|➖ Итоговые призы распределяются среди участников случайным образом
|➕ Чем активнее подписчики, тем больше общий банк
Букмекер не раскрывает точное количество фрибетов на Масленицу. Итоговый размер приза полностью зависит от активности подписчиков.