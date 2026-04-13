Премиум-гонка от БК BetBoom: ноутбук ASUS ROG и iPhone 17 за ставки на спорт

Допуск к предложению получают только те, кто выполнил все обязательные требования:

1. Прошли регистрацию в BetBoom.

2. Подключились к акции через соответствующую страницу.

3. Оформляли ставки с кэфом не ниже 1.30 с основного счета.

4. Набирали очки и заняли высокие позиции в турнире.

Для набора баллов подходят пари на спорт, киберспорт и часть других игровых разделов, доступных пользователям.

События Сумма пари Баллы Спорт, киберспорт и др. дисциплины 600 ₽ 1 «Линии 1», «Линии 2», «Бой 1», «Бой 2» 200 ₽ 1 «Система 80» 300 ₽ 1 «Экспресс 37» 1000 ₽ 1

Итоги акции подводятся по количеству набранных очков. БК BetBoom выделит 16 победителей. Призы распределяются в соответствии с занятыми позициями.