Team Spirit: Наследие от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за участие в интерактиве

Возможность претендовать на награды открывается после выполнения определенного набора действий:

1. Регистрация аккаунта в BetBoom и авторизация в акции «Team Spirit: Наследие».

2. Сбор внутриигровой валюты — фрагментов — за выполнение заданий.

3. Открытие стикерпаков с использованием накопленных фрагментов.

4. Получение розыгрышных билетов за каждый открытый пак.

5. Участие в финальных и промежуточных розыгрышах призов.

Главная задача участника — полностью собрать коллекцию стикеров, посвященную Team Spirit. Наборы открываются за фрагменты и содержат случайные карточки. Стоимость одного стикерпака составляет 500 фрагментов, которые начисляются за выполнение игровых и ставочных заданий.

В рамках акции предусмотрено 3 категории миссий для получения фрагментов. Например:

Пари на киберспорт приносят 1000 фрагментов за ставку от 1000 рублей.

Социальные задания дают фиксированное вознаграждение в 500 фрагментов.

Игровые задания связаны с использованием стикерпаков. Например, 1500 фрагментов за открытие 50 паков.

Формат акции позволяет участствовать без обязательных пари. В то же время именно ставочные задания обеспечивают наиболее быстрый прогресс.

Каждое открытие стикерпака приносит игроку набор случайных карточек и билет на финальный розыгрыш. Чем больше паков приобретено и открыто, тем выше вероятность выигрыша.

Призовой фонд промо достигает 5 000 000 рублей. Каждый день 100 участников становятся победителями и получают фрибеты от 5000 до 10 000 рублей. Еженедельно проводятся розыгрыши (3, 10, 17, 24 апреля и 1 мая), где по 25 победителям достаются бесплатные ставки по 10 000 рублей.

Финальный этап 8 мая определит 25 обладателей фрибетов по 50 000 рублей и 1 победителя с iPhone 17 Pro Max и фрибетом на 100 000 рублей. Также первые 10 игроков, собравших коллекцию «Сезон 25/26», заработают скин Dragonclaw Hook и бонусы по 50 000 рублей.