Найди Дрейка от БК PARI: 500 000 рублей реальными деньгами за выполнение задания

Букмекерская компания PARI запустила необычную активность «Найди Дрейка» с общим призовым фондом 600 000 рублей. Участникам предлагается привлечь внимание канадского рэпера и помочь донести до него сообщение. За выполнение заданий можно получить до 500 000 рублей реальными деньгами при наличии доказательств.
Подключение к акции осуществляется следующим образом:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт PARI.
2. Откройте страницу акции и выполните условия.
3. Подтвердите результат и ожидайте проверки.
Игрокам предлагаются два формата заданий.
Категория
Условия
Подтверждение
Приз
Видео с Дрейком
Лично передать Дрейку брендированный конверт с логотипом PARI и надписью «Поставь на Барселону» или показать плакат с этой фразой в его присутствии
Видео с фиксацией момента выполнения
500 000 ₽
Ответ в соцсетях
Написать в директ или комментарии официальному аккаунту Дрейка фразу «Поставь на Барселону» и получить от него ответ
Скриншоты переписки или ответа
100 000 ₽
Заявка отправляется на promotion@pari.ru и включает ФИО, контакты, ID аккаунта PARI, выбранное задание и информацию о создании контента с приложенными материалами.
Вознаграждение выплачивается без условий отыгрыша. Организатор сообщает о победе через выбранный участником канал связи. После получения уведомления в течение 5 дней победитель обязан направить копии паспорта и, при наличии, ИНН и дополнительные данные для оформления выплаты.
Промоакция действует в строго определенных условиях.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
27.05.2026 (23:59 МСК)
Любой монтаж, использование дипфейков, нейросетей или фотошопа не допускается.
Плюсы
Минусы
|➕ Высокий потенциальный выигрыш реальными деньгами
|➖ Требует трудновыполнимого действия
|➕ Нестандартный формат
Яркое промо с крупным вознаграждением для победителей. Выполнить условия акции непросто. При понимании того, как достучаться до рэпера, участие в инициативе PARI может быть оправданным и выгодным.