БК BetBoomФрибеты за депозит
Арена Чемпионат Мира 2026 от BetBoom: фрибеты до 52 500 рублей за ставки на ЧМ

Один из первых бонусов к ЧМ-2026

BetBoom отметился одним из первых бонусов к Чемпионату мира по футболу 2026 года. За несколько недель до начала мундиаля букмекерская контора выпустила турнирный конкурс в формате «Арена».

Как получить фрибет BetBoom до 52 500 рублей за пари в Арена Чемпионат Мира 2026

Условия конторы подразумевают поэтапное участие:

  1. Регистрация и авторизация через приложение BetBoom.
  2. Переход в раздел «Арены» через сторис.
  3. Выбор подходящей арены для Чемпионата мира по футболу-2026.
  4. Согласие с участием.
  5. Заключение первого квалификационного пари в течение 10 минут после вступления в соревнование.

Букмекерская контора предлагает на выбор 2 арены: базовую и расширенную. Топ лидеров одинаковый, но призовой фонд и минимальный депозит отличаются.

Вид арены

Призовой фонд, фрибеты

Минимальная ставка

Базовая 90 000 ₽100 ₽
Расширенная210 000 ₽1000 ₽

На момент подготовки статьи количество участников еще невелико, поэтому таблицы с полным распределением призового фонда нет. Однако победитель расширенной арены получит 52 500 рублей.

Букмекерская контора предлагает стандартную систему подсчета очков. Букмекер умножает коэффициенты выигрышных пари на 100 и складывает их друг с другом.

Как отыграть бонус BetBoom до 52 500 рублей за пари в Арене Чемпионат Мира 2026

Начисленный фрибет отыгрывается по стандартным для конторы правилам. Его нужно поставить за 7 дней после выдачи ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.30-3.50. Букмекер разрешает делить фрибет на несколько пари, но минимальная сумма каждой ставки должна быть не ниже 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 52 500 рублей от BetBoom

Подробные требования арены БК сведены в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

52 500 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.06.2026 (23:59 МСК)

После завершения ЧМ-2026 букмекерская контора опубликует список победителей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Игрокам предлагается 2 арены на выбор➖ Первую ставку нужно сделать за 10 минут
➕ Конкурс стартует задолго до ЧМ-2026 по футболу 

Заключение

Это одна из самых первых акций к ЧМ-2026, что может вызвать определенный интерес у аудитории. Тем более букмекер уже выложил раннюю линию на матчи Чемпионата мира по футболу-2026. Уже сейчас вы можете подробно оценить игру и заключить первое пари.

Валентин Васильев

