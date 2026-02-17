Ведомости
17 февраля 11:21
БК PARI
logo

Блины = фрибеты от БК PARI: розыгрыш бонусов за реакции в Telegram

-
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Масленица с PARI — каждый «блин» на счету!

В честь Масленицы букмекерская компания PARI запустила праздничный розыгрыш в своем Telegram-канале. Подписчики сами формируют призовой фонд. Каждый эмодзи блина под акционными постами превращается в 1 рубль фрибета. Собранный банк будет разыгран между самыми активными участниками.

Как получить бонус от БК PARI за реакции в Telegram-канале

Свернуть

Рассчитывать на фрибет смогут только те, кто последовательно выполнит все предусмотренные шаги:

1. Заведет игровой профиль в PARI, если его еще нет.

2. Найдет и добавит в подписки официальный канал компании в Telegram.

3. Промониторит посты на протяжении всей праздничной недели.

4. Будет оставлять эмодзи 🥞 под публикациями.

Каждый «блин» увеличивает итоговый призовой фонд. В расчет принимаются только реакции, оставленные в период действия акции. Число эмодзи от одного участника не ограничено. 

Финальный размер банка станет известен после подсчета всех лайков. Распределение фрибетов пройдет 25 февраля среди самых активных подписчиков.

Как отыграть бонус PARI за активность в Телеграме на масленичную неделю

Свернуть

Организатор предоставит победителям подробное описание механики применения фрибета. Обычно у PARI бонус можно использовать на коэффициентах от 1.01. Срок его действия ограничен 7 днями с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

В таблице структурированы важные нюансы акции.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Для участия засчитываются лишь эмодзи блина. Прочие реакции не влияют на итоги розыгрыша от PARI.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Для включения в акцию не требуется обязательный депозит или заключение пари➖ Итоговая сумма призов заранее неизвестна
➕ Количество эмодзи от одного пользователя не лимитировано 

Заключение

Свернуть

БК PARI предлагает интересное развлечение на Масленицу прямо в Telegram. Участие простое — следите за Telegram и лайкайте посты. Итоговый фонд бонусов формируется на основе вовлеченности подписчиков.

Валентин Васильев

