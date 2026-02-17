Блины = фрибеты от БК PARI: розыгрыш бонусов за реакции в Telegram

Рассчитывать на фрибет смогут только те, кто последовательно выполнит все предусмотренные шаги:

1. Заведет игровой профиль в PARI, если его еще нет.

2. Найдет и добавит в подписки официальный канал компании в Telegram.

3. Промониторит посты на протяжении всей праздничной недели.

4. Будет оставлять эмодзи 🥞 под публикациями.

Каждый «блин» увеличивает итоговый призовой фонд. В расчет принимаются только реакции, оставленные в период действия акции. Число эмодзи от одного участника не ограничено.

Финальный размер банка станет известен после подсчета всех лайков. Распределение фрибетов пройдет 25 февраля среди самых активных подписчиков.