Блины = фрибеты от БК PARI: розыгрыш бонусов за реакции в Telegram

Партнерский проект
В честь Масленицы букмекерская компания PARI запустила праздничный розыгрыш в своем Telegram-канале. Подписчики сами формируют призовой фонд. Каждый эмодзи блина под акционными постами превращается в 1 рубль фрибета. Собранный банк будет разыгран между самыми активными участниками.
Рассчитывать на фрибет смогут только те, кто последовательно выполнит все предусмотренные шаги:
1. Заведет игровой профиль в PARI, если его еще нет.
2. Найдет и добавит в подписки официальный канал компании в Telegram.
3. Промониторит посты на протяжении всей праздничной недели.
4. Будет оставлять эмодзи 🥞 под публикациями.
Каждый «блин» увеличивает итоговый призовой фонд. В расчет принимаются только реакции, оставленные в период действия акции. Число эмодзи от одного участника не ограничено.
Финальный размер банка станет известен после подсчета всех лайков. Распределение фрибетов пройдет 25 февраля среди самых активных подписчиков.
Организатор предоставит победителям подробное описание механики применения фрибета. Обычно у PARI бонус можно использовать на коэффициентах от 1.01. Срок его действия ограничен 7 днями с момента начисления.
В таблице структурированы важные нюансы акции.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Для участия засчитываются лишь эмодзи блина. Прочие реакции не влияют на итоги розыгрыша от PARI.
Плюсы
Минусы
|➕ Для включения в акцию не требуется обязательный депозит или заключение пари
|➖ Итоговая сумма призов заранее неизвестна
|➕ Количество эмодзи от одного пользователя не лимитировано
БК PARI предлагает интересное развлечение на Масленицу прямо в Telegram. Участие простое — следите за Telegram и лайкайте посты. Итоговый фонд бонусов формируется на основе вовлеченности подписчиков.