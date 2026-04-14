Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Экспресс другого уровня от БК PARI: фрибет 1000 ₽ и мерч за экспрессы на Лигу чемпионов

Обновлено:
1000 ₽ + мерч
Бонус
21 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
2.5
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирай выигрышные экспрессы — забирай фрибет и фирменный мерч!

Акция «Экспресс другого уровня» от букмекерской компании PARI предлагает участникам побороться за часть призового фонда в 2 000 000 ₽. Тысяча игроков с самыми высокими коэффициентами на выигрышных экспрессах получат фрибеты по 1000 рублей. Топ-100 счастливчиков дополнительно награждаются эксклюзивной футболкой с нанесенным выигрышным купоном.

Как принять участие в акции «Экспресс другого уровня» и получить фрибет 1000 ₽

Свернуть

От участников бонусной программы требуется:

  1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию в БК PARI.
  2. Авторизоваться на странице акции.
  3. Сделать экспресс-ставку на матчи текущего этапа плей-офф Лиги чемпионов.
  4. Загрузить скриншот купона на странице акции до момента его расчета.
  5. На скриншоте должны быть видны: номер купона, дата, список событий и общий коэффициент.

Сумма пари — от 1000 рублей. Общий коэффициент — от 2.50. Все события должны относиться к одному этапу розыгрыша ЛЧ.

Купоны должны быть загружены в период проведения акции. Один пользователь может загрузить несколько скриншотов с разными экспрессами.

Как отыграть фрибет 1000 ₽ от PARI в рамках акции Экспресс другого уровня

Свернуть

Фрибет зачисляется в течение 7 дней после публикации списка. Его можно ставить коэффициентами от 1.01. Фрибет размещается одним пари (ординаром или экспрессом). При выигрыше на счет поступает только чистая прибыль — номинал фрибета не возвращается. Выплата зачисляется в течение 72 часов после расчета пари. Срок действия бонуса — 14 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса 1000 ₽ от PARI

Свернуть

Ключевые условия участия отражены в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

от 1000 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

2.50

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

06.05.2026, 21:00 (МСК)

В акции не участвуют: пари, рассчитанные по услуге «Продажа»; ставки типа «Система»; пари с коэффициентом менее 1.01 или более 3.00; ставки из раздела «Игры 24/7», заключенные с использованием фрибета или беспроигрышного пари.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Прозрачная система ранжирования коэффициентов➖ Учитываются исключительно выигрышные экспрессы
➕ Дается возможность загружать несколько купонов➖ Ставить можно только на матчи ЛЧ
➕ Топ-100 участников получат эксклюзивный мерч 

Заключение

Свернуть

Акция «Экспресс другого уровня» удачно вписывается в календарь плей-офф Лиги чемпионов и предлагает реальную возможность получить бонус без дополнительных вложений. Простая механика участия делает предложение доступным для всех игроков. Для любителей рискованных ставок это отличный шанс не только выиграть, но и получить уникальный мерч с персональным патчем.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
