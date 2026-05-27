Оракул: Ролан Гаррос от БК BetBoom: фрибеты до 200 000 рублей и ракетка за прогнозы

Для активации предложения достаточно пройти несколько этапов:

1. Авторизуйтесь в BetBoom либо закончите регистрацию.

2. Перейдите к «Оракул: Roland Garros» в разделе бонусов.

3. Активируйте участие через соответствующую кнопку.

4. Регулярно прогнозируйте результаты теннисных встреч до их старта и набирайте баллы.

Ежедневно пользователям доступно до 10 матчей, на которые можно давать прогнозы. Карточки с событиями появляются на странице промо в течение всего дня. За каждый верный прогноз начисляется 1 балл, который формирует позицию в турнирной таблице.

Букмекер добавил дополнительную механику для ускоренного продвижения в рейтинге. Опция «Буст» позволяет удваивать количество баллов за верные прогнозы. Для ее использования необходимо оформить ставку от 300 рублей на матч Roland Garros, выбрав ординар или экспресс.

Призовой фонд делится между участниками в соответствии с их местом.

Место Фрибет (дневной) Фрибет (гран-при) Приз (гран-при) 1 10 000 ₽ 200 000 ₽ Ракетка с автографом топового спортсмена 2 7500 ₽ 150 000 ₽ Сумка BetBoom Tennis 3 5000 ₽ 100 000 ₽ — 4 2500 ₽ 70 000 ₽ — 5 2500 ₽ 50 000 ₽ — 6-10 1500 ₽ 20 000 ₽ — 11-20 — 15 000 ₽ — 21-30 — 10 000 ₽ 31-50 — 5000 ₽ —

При равенстве результатов в рейтинге приоритет отдается участникам с большим числом активированных «Бустов» в ходе акции.