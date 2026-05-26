Щелчок от Лиги Ставок: фрибет на 3000 рублей за пари на хоккей

Liga Stavok дополнила Pass-программу новыми заданиями. По условиям одного из предложений конторы можно получить фрибет на 3000 рублей. БК выставляет лояльные требования по ставкам, но просит продемонстрировать довольно большой оборот ставками на хоккей.
Liga Stavok начислит фрибет, если беттор:
1. Присоединится к БК.
2. Вступит в программу L1ga PASS.
3. В разделе «Хоккей» найдет задание «Щелчок» и согласится с участием.
4. Проставит 50 000 рублей на хоккей с кэфами выше 1.30.
Правила компании подразумевают накопительное выполнение задания. Его можно сделать за одну ставку или серию пари. Срок на исполнение требований конторы отводится до конца действия акции.
После исполнения условий «Лиги Ставок» беттор получает фрибет на 7 дней. Его нельзя разделить на несколько купонов. БК допускает отыгрыш одиночным пари, но не ограничивает игроков в выборе коэффициента.
Мы собрали все важные сведения по указанной промоакции в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
50 000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.06.2026 (12:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальные ограничения для использования фрибета
|➖ Нужен большой оборот по ставкам
|➕ Много времени на выполнение
Для получения фрибета придется проставить 50 000 рублей, что очень много для большинства бетторов. Однако БК ставит минимальные условия по выбору события для пари. Достаточно, чтобы коэффициент достигал или превышал отметку в 1.30. Это частично компенсирует жесткие условия оборота.