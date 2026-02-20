БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за верный прогноз на игру Тоттенхэм-Арсенал

Стать претендентом на приз можно лишь при соблюдении полного перечня требований:

1. Создать аккаунт в Baltbet или войти в уже зарегистрированный профиль.

2. Присоединиться к Telegram-каналу оператора.

3. Выбрать конкурсный пост и оставить под ним реакцию.

4. Разместить комментарий с прогнозом на минуту, когда арбитр покажет первую желтую карточку в игре «Тоттенхэм»-«Арсенал», добавив номер счета в БК.

Промо предусматривает фрибет на 2000 рублей. При числе победителей свыше 3 общий фонд в 6000 рублей распределяется между ними равномерно.