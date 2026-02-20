БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за верный прогноз на игру Тоттенхэм-Арсенал

Партнерский проект
В Telegram-канале букмекера «Балтбет» стартовал конкурс прогнозов на центральный матч тура АПЛ «Тоттенхэм»-«Арсенал». На кону фрибеты по 2000 рублей. Активные бетторы могут увеличить размер своего бонуса.
Стать претендентом на приз можно лишь при соблюдении полного перечня требований:
1. Создать аккаунт в Baltbet или войти в уже зарегистрированный профиль.
2. Присоединиться к Telegram-каналу оператора.
3. Выбрать конкурсный пост и оставить под ним реакцию.
4. Разместить комментарий с прогнозом на минуту, когда арбитр покажет первую желтую карточку в игре «Тоттенхэм»-«Арсенал», добавив номер счета в БК.
Промо предусматривает фрибет на 2000 рублей. При числе победителей свыше 3 общий фонд в 6000 рублей распределяется между ними равномерно.
Срок действия фрибета составляет 30 календарных дней, по истечении которых неиспользованный бонус списывается. Полная информация о правилах применения доступна при активации.
Кратко разберем главные положения промоакции.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (19:30 МСК)
При пари от 300 рублей начисленный фрибет удваивается. В зачет принимаются только первоначальные комментарии без последующего редактирования.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая и прозрачная механика позволяет легко присоединиться к розыгрышу
|➖ Большая конкуренция
|➕ Участие не требует обязательного депозита, ставка нужна только для удвоения фрибета
Принципиальное лондонское дерби традиционно отличается высокой интенсивностью. «Горчичники» практически точно гарантированы. Участнику остается довериться интуиции и забрать фрибет.