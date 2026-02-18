БК Winline: фрибеты за прогнозы событий DreamLeague S28

От игроков требуются знания Dota 2 и соблюдение базовых шагов участия:

1. Иметь зарегистрированный аккаунт в Winline.

2. Быть подписанным на Telegram-канал Winline Dota 2.

3. Ежедневно отслеживать публикации с перечнем событий.

4. Оставлять реакцию под выбранным исходом.

В период с 17 февраля по 1 марта в паблике ежедневно появляется подборка из 5 событий предстоящих встреч DreamLeague Season 28. Пользователи голосуют за предполагаемый исход, и если он реализуется, призовой фонд пополняется фрибетами пропорционально числу реакций. Ниже представлены варианты событий, которые предлагаются подписчикам для выбора:

Будет игра с 100+ киллов.

Паркер вернется в команду.

Аврора прервет свой стрик.

Игра продлится менее 25 минут.

Кто-то соберет суперсыр.

Общий банк увеличивается по мере того, как сообщество угадывает события турнира. Размер итогового фонда и количество фрибетов определяются вовлеченностью участников и распределяются после завершения DreamLeague Season 28.