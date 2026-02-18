Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



18 февраля 14:49ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнАкции
logo

БК Winline: фрибеты за прогнозы событий DreamLeague S28

-
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте реакции и участвуйте!

Букмекер Winline запустил телеграм-акцию к турниру DreamLeague Season 28. Подписчики сами влияют на размер призового фонда. Участникам предлагают выбирать наиболее вероятное событие игрового дня. За сбывшиеся предикты в общий банк добавляются фрибеты.

Как получить бонус от БК Winline за прогнозы на DreamLeague S28

Свернуть

От игроков требуются знания Dota 2 и соблюдение базовых шагов участия:

1. Иметь зарегистрированный аккаунт в Winline.

2. Быть подписанным на Telegram-канал Winline Dota 2.

3. Ежедневно отслеживать публикации с перечнем событий.

4. Оставлять реакцию под выбранным исходом.

В период с 17 февраля по 1 марта в паблике ежедневно появляется подборка из 5 событий предстоящих встреч DreamLeague Season 28. Пользователи голосуют за предполагаемый исход, и если он реализуется, призовой фонд пополняется фрибетами пропорционально числу реакций. Ниже представлены варианты событий, которые предлагаются подписчикам для выбора:

  • Будет игра с 100+ киллов.
  • Паркер вернется в команду.
  • Аврора прервет свой стрик.
  • Игра продлится менее 25 минут.
  • Кто-то соберет суперсыр.

Общий банк увеличивается по мере того, как сообщество угадывает события турнира. Размер итогового фонда и количество фрибетов определяются вовлеченностью участников и распределяются после завершения DreamLeague Season 28.

Как отыграть бонус Winline за прогнозы на DreamLeague S28

Свернуть

Инструкции по активации и применению бонуса участники получат персонально. Как правило, фрибеты Winline доступны в течение месяца и могут быть использованы на ординары и экспрессы с кэфами до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Полный перечень особенностей этого бонусного предложения представлен ниже.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Клиенты «Фонбет» могут получить специальный промокод на DreamLeague S28.

 Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Интерактивная механика➖ Требуется ежедневная активность
➕ Постоянный рост призового пула 

Заключение

Свернуть

«Винлайн» не раскрывает точное количество фрибетов. Сумма станет известна только после окончания турнира. Участникам нужно лишь ставить лайки в Telegram, депозит не требуется.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer315 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer40 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer315 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer315 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer315 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer315 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё