БК Winline: фрибеты за прогнозы событий DreamLeague S28

Партнерский проект
Букмекер Winline запустил телеграм-акцию к турниру DreamLeague Season 28. Подписчики сами влияют на размер призового фонда. Участникам предлагают выбирать наиболее вероятное событие игрового дня. За сбывшиеся предикты в общий банк добавляются фрибеты.
От игроков требуются знания Dota 2 и соблюдение базовых шагов участия:
1. Иметь зарегистрированный аккаунт в Winline.
2. Быть подписанным на Telegram-канал Winline Dota 2.
3. Ежедневно отслеживать публикации с перечнем событий.
4. Оставлять реакцию под выбранным исходом.
В период с 17 февраля по 1 марта в паблике ежедневно появляется подборка из 5 событий предстоящих встреч DreamLeague Season 28. Пользователи голосуют за предполагаемый исход, и если он реализуется, призовой фонд пополняется фрибетами пропорционально числу реакций. Ниже представлены варианты событий, которые предлагаются подписчикам для выбора:
Общий банк увеличивается по мере того, как сообщество угадывает события турнира. Размер итогового фонда и количество фрибетов определяются вовлеченностью участников и распределяются после завершения DreamLeague Season 28.
Инструкции по активации и применению бонуса участники получат персонально. Как правило, фрибеты Winline доступны в течение месяца и могут быть использованы на ординары и экспрессы с кэфами до 10.00.
Полный перечень особенностей этого бонусного предложения представлен ниже.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Клиенты «Фонбет» могут получить специальный промокод на DreamLeague S28.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Интерактивная механика
|➖ Требуется ежедневная активность
|➕ Постоянный рост призового пула
«Винлайн» не раскрывает точное количество фрибетов. Сумма станет известна только после окончания турнира. Участникам нужно лишь ставить лайки в Telegram, депозит не требуется.