Промокод DLDOTA от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Чтобы успешно начать борьбу за фрибет, следуйте инструкции ниже:

1. Создайте аккаунт в «Фонбете», если не делали этого ранее.

2. Перейдите на промостраницу и введите промокод DLDOTA.

3. Сделайте ординар или экспресс на встречи DreamLeague S28 от 1000 рублей с кэфом от 1.50.

4. После расчета ставки тапните «Крутить» и заберите гарантированный фрибет.

Бонус начисляется по случайному алгоритму и варьируется от 300 до 50 000 рублей. Крупные суммы выпадают заметно реже.