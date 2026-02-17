Промокод DLDOTA от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
Букмекерская компания «Фонбет» проводит специальную промоакцию в рамках соревнований DreamLeague S28. Пользователям достанутся фрибеты до 50 000 рублей за пари на встречи турнира. Для участия нужно активировать промокод DLDOTA.
Чтобы успешно начать борьбу за фрибет, следуйте инструкции ниже:
1. Создайте аккаунт в «Фонбете», если не делали этого ранее.
2. Перейдите на промостраницу и введите промокод DLDOTA.
3. Сделайте ординар или экспресс на встречи DreamLeague S28 от 1000 рублей с кэфом от 1.50.
4. После расчета ставки тапните «Крутить» и заберите гарантированный фрибет.
Бонус начисляется по случайному алгоритму и варьируется от 300 до 50 000 рублей. Крупные суммы выпадают заметно реже.
Срок действия фрибета — 7 дней с момента активации. Использовать его можно на любые ординары, без ограничений по коэффициентам и рынкам. Чистый выигрыш при удачной ставке будет переведен на основной счет.
Таблица позволит быстро увидеть главные детали акции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.02.2026 (09:59 МСК)
Если «Колесо фортуны» не будет запущено во время акции, шанс на фрибет сгорает.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус начисляется всем участникам, даже если ставка окажется проигрышной
|➖ Большие суммы фрибетов редки
|➕ Прокрутка «Колеса фортуны» добавляет динамики и интерактива
Традиционное предложение БК «Фонбет» на все крупные киберспортивные турниры года. Всего 1 пари позволяет претендовать на максимальный бонус. Новые попытки доступны каждые 36 часов.
https://fon.bet/bonuses?affijet-click=u2036cc4e0e7e427888e15b5d6d908f09&partner_id=4348&utm_medium=affiliate&url=https%3A%2F%2Ffon.bet%2Fbonuses&promoId=INFO_RU_CRM_ACT_DLDO