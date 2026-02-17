Прогнозиньо от БК Winline: фрибеты до 1000 рублей за верные прогнозы на футбол

Партнерский проект
В мобильном приложении БК «Винлайн» стартовала акция «Прогнозиньо». Бетторы могут ежедневно делать футбольные прогнозы и собирать осколки для открытия Шара Судьбы с фрибетами на 500 и 1000 рублей. Участие в игре бесплатное, но дополнительные задания помогают ускорить процесс.
Пользователям следует действовать по установленной инструкции:
1. Создать аккаунт в «Винлайн», если его нет.
2. Авторизоваться в приложении и выбрать раздел «Прогнозиньо».
3. Ежедневно отвечать на 8 вопросов о футболе.
4. За каждый верный ответ собирать осколки.
5. Накопить 16 осколков и раскрыть Шар Судьбы с фрибетами.
Каждый вопрос предполагает выбор 1 из 2 вариантов ответа. До стартов матчей можно сравнить свои прогнозы с предсказаниями Прогнозиньо. После завершения встреч верные ответы конвертируются в осколки.
При игре без оформления ставки начисление осколков происходит следующим образом:
Удвоение осколков возможно при заключении пари до 19:00 МСК текущего дня на футбольный матч с минимальным коэффициентом 1.01 и суммой от 5000 рублей.
Шар Судьбы открывается после накопления 16 осколков. Игрок выбирает 1 из 4 цветных шаров. Приз определяется случайно. Возможные варианты: фрибет 1000 рублей, фрибет 500 рублей или отсутствие приза.
Подробная информация о применении фрибета предоставляется победителям индивидуально. Обычно бонус действует 30 дней и может использоваться для ставок ординаром или экспрессом с коэффициентом до 10.00.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽ (для желающих удвоить осколки)
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
27.02.2026 (23:59 МСК)
Всего разыгрывается 6 000 000 рублей фрибетами.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые правила и бесплатное участие
|➖ Акция доступна только через мобильное приложение «Винлайн»
|➕ Дополнительные задания позволяют ускорить накопление осколков
Промо проводится совместно с амбассадором Winline, легендарным футболистом Рональдиньо. Участие возможно без внесения депозита. Для фанатов футбола не составит труда отвечать на вопросы и накапливать осколки. Пропуск отдельных дней не лишает возможности продолжать участие.