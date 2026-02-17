Ведомости
17 февраля 11:56
БК ВинлайнАкции
logo

Прогнозиньо от БК Winline: фрибеты до 1000 рублей за верные прогнозы на футбол

1000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Не пропустите свой шанс заработать фрибеты без депозита!

В мобильном приложении БК «Винлайн» стартовала акция «Прогнозиньо». Бетторы могут ежедневно делать футбольные прогнозы и собирать осколки для открытия Шара Судьбы с фрибетами на 500 и 1000 рублей. Участие в игре бесплатное, но дополнительные задания помогают ускорить процесс.

Как получить бонус от БК Winline до 1000 рублей за участие в игре Прогнозиньо

Свернуть

Пользователям следует действовать по установленной инструкции:

1. Создать аккаунт в «Винлайн», если его нет.

2. Авторизоваться в приложении и выбрать раздел «Прогнозиньо».

3. Ежедневно отвечать на 8 вопросов о футболе.

4. За каждый верный ответ собирать осколки.

5. Накопить 16 осколков и раскрыть Шар Судьбы с фрибетами.

Каждый вопрос предполагает выбор 1 из 2 вариантов ответа. До стартов матчей можно сравнить свои прогнозы с предсказаниями Прогнозиньо. После завершения встреч верные ответы конвертируются в осколки.

При игре без оформления ставки начисление осколков происходит следующим образом:

  • У вас верный прогноз, а герой ошибся — 2 осколка.
  • Верны и ваш прогноз, и прогноз героя — 1 осколок.
  • Прогноз неверный — 0 осколков.

Удвоение осколков возможно при заключении пари до 19:00 МСК текущего дня на футбольный матч с минимальным коэффициентом 1.01 и суммой от 5000 рублей.

Шар Судьбы открывается после накопления 16 осколков. Игрок выбирает 1 из 4 цветных шаров. Приз определяется случайно. Возможные варианты: фрибет 1000 рублей, фрибет 500 рублей или отсутствие приза. 

Как отыграть бонус Winline до 1000 рублей за верные ответы в игре Прогнозиньо

Свернуть

Подробная информация о применении фрибета предоставляется победителям индивидуально. Обычно бонус действует 30 дней и может использоваться для ставок ординаром или экспрессом с коэффициентом до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Winline

Свернуть

Все детали бонуса приведены в следующем разделе.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽ (для желающих удвоить осколки)

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

27.02.2026 (23:59 МСК)

Всего разыгрывается 6 000 000 рублей фрибетами.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простые правила и бесплатное участие➖ Акция доступна только через мобильное приложение «Винлайн»
➕ Дополнительные задания позволяют ускорить накопление осколков 

Заключение

Свернуть

Промо проводится совместно с амбассадором Winline, легендарным футболистом Рональдиньо. Участие возможно без внесения депозита. Для фанатов футбола не составит труда отвечать на вопросы и накапливать осколки. Пропуск отдельных дней не лишает возможности продолжать участие.

Валентин Васильев

