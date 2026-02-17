Прогнозиньо от БК Winline: фрибеты до 1000 рублей за верные прогнозы на футбол

Пользователям следует действовать по установленной инструкции:

1. Создать аккаунт в «Винлайн», если его нет.

2. Авторизоваться в приложении и выбрать раздел «Прогнозиньо».

3. Ежедневно отвечать на 8 вопросов о футболе.

4. За каждый верный ответ собирать осколки.

5. Накопить 16 осколков и раскрыть Шар Судьбы с фрибетами.

Каждый вопрос предполагает выбор 1 из 2 вариантов ответа. До стартов матчей можно сравнить свои прогнозы с предсказаниями Прогнозиньо. После завершения встреч верные ответы конвертируются в осколки.

При игре без оформления ставки начисление осколков происходит следующим образом:

У вас верный прогноз, а герой ошибся — 2 осколка.

Верны и ваш прогноз, и прогноз героя — 1 осколок.

Прогноз неверный — 0 осколков.

Удвоение осколков возможно при заключении пари до 19:00 МСК текущего дня на футбольный матч с минимальным коэффициентом 1.01 и суммой от 5000 рублей.

Шар Судьбы открывается после накопления 16 осколков. Игрок выбирает 1 из 4 цветных шаров. Приз определяется случайно. Возможные варианты: фрибет 1000 рублей, фрибет 500 рублей или отсутствие приза.