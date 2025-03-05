Акция Мелбет: Страховка от скуки на АПЛ, ЛЧ и ЛЕ

Партнерский проект
Букмекер «Мелбет» перечислит на бонусный счет до 10 000 рублей, если игра АПЛ, Лиги чемпионов или Лиги Европы закончится безголевой ничьей.
Чтобы получить фрибет в рамках акции «Страховка от скуки» от БК «Мелбет», необходимо соответствовать следующим условиям:
Если событие завершается 0:0, беттор получает фрибет в размере 50% от заключенного пари. Максимальная сумма вознаграждения — 10 000 рублей.
Нужно поставить всю сумму фрибета на экспресс или ординар с коэффициентом от 1.10 до 3.50. На отыгрыш дается 5 суток с момента зачисления.
Игрок может вывести средства в любом объеме, когда они поступят на его счет. Для этого нужно совершить ряд действий:
Основные моменты сведены в единую таблицу.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальная ставка для получения
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
5 дней
Срок действия акции
31.05.2025 (23:59 МСК)
Коэффициент пари или его части не должен быть пересчитан до значения 1.00. Ставку нельзя страховать.
Акция «Страховка от скуки» рассчитана на матчи одних из самых популярных соревнований у любителей ставок. На точный счет игроки ставят редко, зато пари на победителя встречаются часто. Большие матчи далеко не всегда радуют зрителей голами. Возврат половины ставки при нулях на табло можно смело назвать настоящим подарком клиентам БК «Мелбет». Отыгрыш фрибета также не кроет в себе больших сложностей.
Игрок может не увидеть бонус на своем счету по следующим причинам:
Все вопросы игрок может задать службе поддержки букмекера. Для этого есть чат и телефон горячей линии.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Доступен новым и старым игрокам
|➖ Ограниченный выбор соревнований для получения
|➕ Легкий отыгрыш
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Условия
Бонус
100% от суммы выигрышного экспресса
Страховка экспресса
Страховка экспресса
Максимальный размер бонуса
Не ограничен
Не ограничен
Не ограничен
Минимальный коэффициент
2.50
1.60
1.60
Срок действия
Не ограничен
Не ограничен
Не ограничен
Минимальный депозит
—
—
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Дата окончания акции
31.12.2025
Бессрочно
Бессрочно
Получить половину суммы проигранной ставки — о таком можно только мечтать. Но букмекер «Мелбет» осуществляет эти мечты. Небольшое количество соревнований, подходящих условиям акции, компенсируется их уровнем. Отыграть фрибет также не составит особого труда.
Партнерский проект