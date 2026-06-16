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ЧМ-2026



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БК Бет-МАкции
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Угадай исход от БК БЕТ-М: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на ЧМ-2026

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК BET-M до 30 000 рублей в рамках акции Угадай исход
  • Как отыграть бонус BET-M до 30 000 рублей за прогнозы на мундиаль
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BET-M
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года компания «БЕТ-М» проводит акцию «Угадай исход». Предложение букмекера не требует внесения денег на счет. Задача участников заключается в прогнозировании результатов игр и накоплении баллов за точные варианты. Призовой фонд в 150 000 рублей распределяется среди 50 лидеров рейтинга.

Как получить фрибет от БК BET-M до 30 000 рублей в рамках акции Угадай исход

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Стать участником турнира можно после выполнения всех обязательных шагов:

1. Зарегистрируйтесь на платформе БК «БЕТ-М».

2. Откройте страницу промо и запустите игровой виджет.

3. Сделайте выбор исходов для всех матчей (П1, ничья или П2).

4. Зафиксируйте заполненные данные с помощью кнопки сохранения.

5. Зарабатывайте очки за правильные прогнозы и стремитесь в топ-50 участников.

Сумма вознаграждений достигает 150 000 рублей. Фрибеты распределяются среди лучших игроков по результатам конкурса.

Место

Фрибет

1

30 000 ₽

2

18 000 ₽

3

15 000 ₽

4

7500 ₽

5

4500 ₽

6-10

3000 ₽

11-50

1500 ₽

Как отыграть бонус BET-M до 30 000 рублей за прогнозы на мундиаль

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Фрибет действует в течение 7 дней с момента начисления и может использоваться на ординарах и экспрессах. Значение коэффициентов должно находиться в диапазоне от 1.10 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BET-M

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Для детального ознакомления с акцией приведена подробная таблица.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.06.2026 (23:59 МСК)

При равенстве очков у нескольких игроков приз распределяется между ними в равных долях.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Полностью бесплатное участие➖ Повышенная конкуренция за призовые места
➕ Простой формат: нужно выбрать только исходы матчей (П1, Х или П2) 

Заключение

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Букмекер «БЕТ-М» разработал интересное предложение для любителей футбола. Участникам платформы достаточно делать прогнозы на игры без необходимости размещать ставки. Призовой фонд включает 50 наград. После заполнения всех полей важно убедиться, что выбранные варианты сохранены.

Валентин Васильев

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