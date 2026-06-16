Угадай исход от БК БЕТ-М: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на ЧМ-2026

Партнерский проект
В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года компания «БЕТ-М» проводит акцию «Угадай исход». Предложение букмекера не требует внесения денег на счет. Задача участников заключается в прогнозировании результатов игр и накоплении баллов за точные варианты. Призовой фонд в 150 000 рублей распределяется среди 50 лидеров рейтинга.
Стать участником турнира можно после выполнения всех обязательных шагов:
1. Зарегистрируйтесь на платформе БК «БЕТ-М».
2. Откройте страницу промо и запустите игровой виджет.
3. Сделайте выбор исходов для всех матчей (П1, ничья или П2).
4. Зафиксируйте заполненные данные с помощью кнопки сохранения.
5. Зарабатывайте очки за правильные прогнозы и стремитесь в топ-50 участников.
Сумма вознаграждений достигает 150 000 рублей. Фрибеты распределяются среди лучших игроков по результатам конкурса.
Место
Фрибет
1
30 000 ₽
2
18 000 ₽
3
15 000 ₽
4
7500 ₽
5
4500 ₽
6-10
3000 ₽
11-50
1500 ₽
Фрибет действует в течение 7 дней с момента начисления и может использоваться на ординарах и экспрессах. Значение коэффициентов должно находиться в диапазоне от 1.10 до 3.50.
Для детального ознакомления с акцией приведена подробная таблица.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2026 (23:59 МСК)
При равенстве очков у нескольких игроков приз распределяется между ними в равных долях.
Плюсы
Минусы
|➕ Полностью бесплатное участие
|➖ Повышенная конкуренция за призовые места
|➕ Простой формат: нужно выбрать только исходы матчей (П1, Х или П2)
Букмекер «БЕТ-М» разработал интересное предложение для любителей футбола. Участникам платформы достаточно делать прогнозы на игры без необходимости размещать ставки. Призовой фонд включает 50 наград. После заполнения всех полей важно убедиться, что выбранные варианты сохранены.