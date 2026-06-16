Угадай исход от БК БЕТ-М: фрибеты до 30 000 рублей за прогнозы на ЧМ-2026

В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года компания «БЕТ-М» проводит акцию «Угадай исход». Предложение букмекера не требует внесения денег на счет. Задача участников заключается в прогнозировании результатов игр и накоплении баллов за точные варианты. Призовой фонд в 150 000 рублей распределяется среди 50 лидеров рейтинга.