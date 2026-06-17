Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыСборная мечты от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и мерч за участие в интерактиве
БК ФонбетАкции
logo

Сборная мечты от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и мерч за участие в интерактиве

Обновлено:
до 5000 ₽ + мерч
Бонус
31 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Время получать награды!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Фонбет до 5000 рублей за участие в интерактиве Сборная мечты
  • Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в промо Сборная мечты
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Фонбета
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

К чемпионату мира по футболу 2026 компания Fonbet подготовила акцию «Сборная мечты». За участие в прогнозах и выполнение игровых заданий начисляются баллы, открывающие доступ к фрибетам до 5000 рублей, тематическому мерчу и специальному суперпризу — персональной встрече с амбассадорами букмекера.

Как получить фрибет Фонбет до 5000 рублей за участие в интерактиве Сборная мечты

Свернуть

Чтобы воспользоваться предложением, участнику потребуется пройти предусмотренные этапы:

1. Оформите регистрацию в системе букмекера.

2. Подключитесь к акции через специальную страницу проекта.

3. Заполните прогнозную таблицу и следите за этапами мундиаля.

4. Зарабатывайте баллы за точные прогнозы.

5. Выполняйте задания в мини-играх.

6. При необходимости активируйте участие в дополнительных розыгрышах ставкой от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.50.

Вознаграждения становятся доступны участникам в зависимости от достигнутых результатов.

Фрибет

Кто получает

Условия

Когда начисляется

1000 ₽

Первые 100 участников

Необходимо полностью совпасть прогнозом на групповой этап с выбором 1 из 11 амбассадоров компании. Реальная ставка для получения бонуса не требуется

После подтверждения результатов этапа

5000 ₽

10 игроков с лучшими результатами

Нужно набрать максимальное количество баллов по итогам каждого из 6 этапов акции

Автоматически в течение 10 дней после завершения соответствующего этапа турнира

Тем, кто планирует претендовать на специальные награды проекта, необходимо заключить ставку от 500 рублей на матч турнира, выбрав ординар или экспресс с коэффициентом от 1.50.

Автор лучшего прогноза по итогам акции сможет лично встретиться с выбранным представителем команды амбассадоров «Фонбет». Продолжительность встречи составит до часа. Транспортные и гостиничные расходы покроет организатор.

На странице проекта доступно несколько тематических испытаний — для участия нужно выбрать одного из амбассадоров либо логотип КХЛ. Первые 10 000 человек в каждой игре получают промокод, который дает право участвовать в дальнейшем розыгрыше призов.

Игра

Амбассадор

Приз

Пенальти

Александр Овечкин

Футбольный мяч с автографом легенды хоккея

Филворд

КХЛ

Эксклюзивный черный мяч с символикой лиги

Игры хоккеистов

Зоркин, Шарипзянов, Сурин, Силантьев

Игровые джерси клубов «Салават Юлаев», «Авангард», «Локомотив» или «Металлург»

Игры баскетболистов

Демин, Понкрашов

Фирменный рюкзак красного или черного цвета

Найди отличия

Дмитрий Неделин и Юлия Ефимова

Памятный шарф

Собери слово

Алексей Попов

Коллекционный плакат с изображением гоночного болида

Эмодзи-квиз

L’One

Брендированная портативная колонка

Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в промо Сборная мечты

Свернуть

Активировать фрибет нужно не позднее чем через неделю после начисления. Он подходит только для одиночной ставки на спортивные события с максимальным коэффициентом 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Фонбета

Свернуть

В таблице представлены основные параметры предложения и порядок участия.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ (для участия в дополнительных розыгрышах)

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Все бонусы и предусмотренные призы будут вручены победителям до 1 октября 2026 года включительно.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Присоединиться к проекту и делать прогнозы можно без обязательных затрат➖ Не все награды доступны без ставки
➕ Участники претендуют на фрибеты, эксклюзивный мерч, памятные подарки и главный приз 

Заключение

Свернуть

К мундиалю букмекер «Фонбет» разработал проект с несколькими уровнями участия и разнообразной системой поощрений. Участники могут претендовать на часть призов без финансовых затрат. Отдельного внимания заслуживают эксклюзивные призы от амбассадоров БК.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer196 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer12 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer196 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer196 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer196 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё