Сборная мечты от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и мерч за участие в интерактиве

Чтобы воспользоваться предложением, участнику потребуется пройти предусмотренные этапы:

1. Оформите регистрацию в системе букмекера.

2. Подключитесь к акции через специальную страницу проекта.

3. Заполните прогнозную таблицу и следите за этапами мундиаля.

4. Зарабатывайте баллы за точные прогнозы.

5. Выполняйте задания в мини-играх.

6. При необходимости активируйте участие в дополнительных розыгрышах ставкой от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.50.

Вознаграждения становятся доступны участникам в зависимости от достигнутых результатов.

Фрибет Кто получает Условия Когда начисляется 1000 ₽ Первые 100 участников Необходимо полностью совпасть прогнозом на групповой этап с выбором 1 из 11 амбассадоров компании. Реальная ставка для получения бонуса не требуется После подтверждения результатов этапа 5000 ₽ 10 игроков с лучшими результатами Нужно набрать максимальное количество баллов по итогам каждого из 6 этапов акции Автоматически в течение 10 дней после завершения соответствующего этапа турнира

Тем, кто планирует претендовать на специальные награды проекта, необходимо заключить ставку от 500 рублей на матч турнира, выбрав ординар или экспресс с коэффициентом от 1.50.

Автор лучшего прогноза по итогам акции сможет лично встретиться с выбранным представителем команды амбассадоров «Фонбет». Продолжительность встречи составит до часа. Транспортные и гостиничные расходы покроет организатор.

На странице проекта доступно несколько тематических испытаний — для участия нужно выбрать одного из амбассадоров либо логотип КХЛ. Первые 10 000 человек в каждой игре получают промокод, который дает право участвовать в дальнейшем розыгрыше призов.