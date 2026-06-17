Сборная мечты от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и мерч за участие в интерактиве

Партнерский проект
К чемпионату мира по футболу 2026 компания Fonbet подготовила акцию «Сборная мечты». За участие в прогнозах и выполнение игровых заданий начисляются баллы, открывающие доступ к фрибетам до 5000 рублей, тематическому мерчу и специальному суперпризу — персональной встрече с амбассадорами букмекера.
Чтобы воспользоваться предложением, участнику потребуется пройти предусмотренные этапы:
1. Оформите регистрацию в системе букмекера.
2. Подключитесь к акции через специальную страницу проекта.
3. Заполните прогнозную таблицу и следите за этапами мундиаля.
4. Зарабатывайте баллы за точные прогнозы.
5. Выполняйте задания в мини-играх.
6. При необходимости активируйте участие в дополнительных розыгрышах ставкой от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.50.
Вознаграждения становятся доступны участникам в зависимости от достигнутых результатов.
Фрибет
Кто получает
Условия
Когда начисляется
1000 ₽
Первые 100 участников
Необходимо полностью совпасть прогнозом на групповой этап с выбором 1 из 11 амбассадоров компании. Реальная ставка для получения бонуса не требуется
После подтверждения результатов этапа
5000 ₽
10 игроков с лучшими результатами
Нужно набрать максимальное количество баллов по итогам каждого из 6 этапов акции
Автоматически в течение 10 дней после завершения соответствующего этапа турнира
Тем, кто планирует претендовать на специальные награды проекта, необходимо заключить ставку от 500 рублей на матч турнира, выбрав ординар или экспресс с коэффициентом от 1.50.
Автор лучшего прогноза по итогам акции сможет лично встретиться с выбранным представителем команды амбассадоров «Фонбет». Продолжительность встречи составит до часа. Транспортные и гостиничные расходы покроет организатор.
На странице проекта доступно несколько тематических испытаний — для участия нужно выбрать одного из амбассадоров либо логотип КХЛ. Первые 10 000 человек в каждой игре получают промокод, который дает право участвовать в дальнейшем розыгрыше призов.
Игра
Амбассадор
Приз
Пенальти
Александр Овечкин
Футбольный мяч с автографом легенды хоккея
Филворд
КХЛ
Эксклюзивный черный мяч с символикой лиги
Игры хоккеистов
Зоркин, Шарипзянов, Сурин, Силантьев
Игровые джерси клубов «Салават Юлаев», «Авангард», «Локомотив» или «Металлург»
Игры баскетболистов
Демин, Понкрашов
Фирменный рюкзак красного или черного цвета
Найди отличия
Дмитрий Неделин и Юлия Ефимова
Памятный шарф
Собери слово
Алексей Попов
Коллекционный плакат с изображением гоночного болида
Эмодзи-квиз
L’One
Брендированная портативная колонка
Активировать фрибет нужно не позднее чем через неделю после начисления. Он подходит только для одиночной ставки на спортивные события с максимальным коэффициентом 3.00.
В таблице представлены основные параметры предложения и порядок участия.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽ (для участия в дополнительных розыгрышах)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Все бонусы и предусмотренные призы будут вручены победителям до 1 октября 2026 года включительно.
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться к проекту и делать прогнозы можно без обязательных затрат
|➖ Не все награды доступны без ставки
|➕ Участники претендуют на фрибеты, эксклюзивный мерч, памятные подарки и главный приз
К мундиалю букмекер «Фонбет» разработал проект с несколькими уровнями участия и разнообразной системой поощрений. Участники могут претендовать на часть призов без финансовых затрат. Отдельного внимания заслуживают эксклюзивные призы от амбассадоров БК.