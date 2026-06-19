Поймай момент от PARI: фрибеты до 1200 рублей за участие в игре

Для подключения к предложению букмекера пользователю потребуется:

1. Оформить аккаунт в приложении PARI.

2. Перейти в раздел с акцией «Поймай момент».

3. Запустить игровой процесс.

4. Выбрать мяч с подходящими параметрами и возможными призами.

5. Остановить мяч до того, как он окажется в воротах.

Размер возможного выигрыша зависит от продолжительности полета мяча. Для получения награды потребуется точный расчет. Если остановить мяч раньше времени, попытка аннулируется, а если опоздать — команда пропустит гол и бонус не начислят.

Победители определяются случайным образом среди игроков, выполнивших успешную попытку. На уровень возможного выигрыша влияет выбранный игровой мяч.

Вид мяча Приз Воздушный Дополнительная попытка того же типа или фрибет номиналом до 200 ₽ Легкий Шанс получить более редкий тип мяча или фрибет номиналом до 500 ₽ Стандартный Дополнительные попытки или фрибет номиналом до 600 ₽ Маневренный Фрибет до 800 ₽ или доступ к более ценному инвентарю Тяжелый Фрибет номиналом до 1200 ₽ или переход к высшей категории мячей Массивный Возможность выиграть официальное футбольное джерси одной из национальных сборных или получить тяжелые мячи

Ежедневно при открытии игры участнику начисляют 3 воздушных мяча. Для доступа к более тяжелым категориям и повышенным наградам участнику необходимо заключать пари на любые спортивные события с коэффициентом от 1.70.