Поймай момент от PARI: фрибеты до 1200 рублей за участие в игре

Партнерский проект
В приложении PARI стартовала игра «Поймай момент», созданная к чемпионату мира по футболу. Участникам нужно выступить в роли вратаря, ловить мячи и за успешные попытки получать бонусы до 1200 рублей.
Для подключения к предложению букмекера пользователю потребуется:
1. Оформить аккаунт в приложении PARI.
2. Перейти в раздел с акцией «Поймай момент».
3. Запустить игровой процесс.
4. Выбрать мяч с подходящими параметрами и возможными призами.
5. Остановить мяч до того, как он окажется в воротах.
Размер возможного выигрыша зависит от продолжительности полета мяча. Для получения награды потребуется точный расчет. Если остановить мяч раньше времени, попытка аннулируется, а если опоздать — команда пропустит гол и бонус не начислят.
Победители определяются случайным образом среди игроков, выполнивших успешную попытку. На уровень возможного выигрыша влияет выбранный игровой мяч.
Вид мяча
Приз
Воздушный
Дополнительная попытка того же типа или фрибет номиналом до 200 ₽
Легкий
Шанс получить более редкий тип мяча или фрибет номиналом до 500 ₽
Стандартный
Дополнительные попытки или фрибет номиналом до 600 ₽
Маневренный
Фрибет до 800 ₽ или доступ к более ценному инвентарю
Тяжелый
Фрибет номиналом до 1200 ₽ или переход к высшей категории мячей
Массивный
Возможность выиграть официальное футбольное джерси одной из национальных сборных или получить тяжелые мячи
Ежедневно при открытии игры участнику начисляют 3 воздушных мяча. Для доступа к более тяжелым категориям и повышенным наградам участнику необходимо заключать пари на любые спортивные события с коэффициентом от 1.70.
Сумма ставок за день
Награда
до 1999 ₽
Легкие мячи — 2 штуки
до 2999 ₽
Стандартные мячи — 3 штуки
до 3999 ₽
Маневренные мячи — 5 штук
до 4999 ₽
Тяжелые мячи — 7 штук
от 5000 ₽
Массивные мячи — 8 штук
В случае успешной попытки награда начисляется на бонусный баланс в течение недели. Фрибет доступен для использования в течение 14 дней, применяется полностью к 1 пари и действует для коэффициентов до 3.00.
Для удобства все важные детали игры «Поймай момент» собраны в одном месте.
Максимальный размер бонуса
1200 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽ (для дополнительных попыток)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
В рамках акции предусмотрены горящие предложения — это временные задания с ограниченным сроком действия. За их выполнение участники могут получить дополнительные игровые попытки.
Плюсы
Минусы
|➕ Участники самостоятельно выбирают уровень и потенциальную ценность приза
|➖ Для получения более прокаченных мячей потребуется ставочная активность
|➕ Ежедневные бесплатные попытки
Формат акции позволяет каждому беттору выбрать удобный сценарий участия: играть только за счет ежедневных бесплатных попыток либо получать более ценные мячи через ставки. Игра останется активной до завершения мирового первенства по футболу.