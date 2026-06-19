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ГлавнаяБонусыПоймай момент от PARI: фрибеты до 1200 рублей за участие в игре
БК PARIАкции
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Поймай момент от PARI: фрибеты до 1200 рублей за участие в игре

Обновлено:
до 1200 ₽
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Здесь решают секунды!

Полное содержание

  • Как получить фрибет в игре Поймай момент от PARI до 1200 рублей
  • Как отыграть фрибет за игру Поймай момент в PARI до 1200 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1200 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В приложении PARI стартовала игра «Поймай момент», созданная к чемпионату мира по футболу. Участникам нужно выступить в роли вратаря, ловить мячи и за успешные попытки получать бонусы до 1200 рублей.

Как получить фрибет в игре Поймай момент от PARI до 1200 рублей

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Для подключения к предложению букмекера пользователю потребуется:

1. Оформить аккаунт в приложении PARI.

2. Перейти в раздел с акцией «Поймай момент».

3. Запустить игровой процесс.

4. Выбрать мяч с подходящими параметрами и возможными призами.

5. Остановить мяч до того, как он окажется в воротах.

Размер возможного выигрыша зависит от продолжительности полета мяча. Для получения награды потребуется точный расчет. Если остановить мяч раньше времени, попытка аннулируется, а если опоздать — команда пропустит гол и бонус не начислят.

Победители определяются случайным образом среди игроков, выполнивших успешную попытку. На уровень возможного выигрыша влияет выбранный игровой мяч.

Вид мяча

Приз

Воздушный

Дополнительная попытка того же типа или фрибет номиналом до 200 ₽

Легкий

Шанс получить более редкий тип мяча или фрибет номиналом до 500 ₽

Стандартный

Дополнительные попытки или фрибет номиналом до 600 ₽

Маневренный

Фрибет до 800 ₽ или доступ к более ценному инвентарю

Тяжелый

Фрибет номиналом до 1200 ₽ или переход к высшей категории мячей

Массивный

Возможность выиграть официальное футбольное джерси одной из национальных сборных или получить тяжелые мячи

Ежедневно при открытии игры участнику начисляют 3 воздушных мяча. Для доступа к более тяжелым категориям и повышенным наградам участнику необходимо заключать пари на любые спортивные события с коэффициентом от 1.70.

Сумма ставок за день

Награда

до 1999 ₽

Легкие мячи — 2 штуки

до 2999 ₽

Стандартные мячи — 3 штуки

до 3999 ₽

Маневренные мячи — 5 штук

до 4999 ₽

Тяжелые мячи — 7 штук

от 5000 ₽

Массивные мячи — 8 штук

Как отыграть фрибет за игру Поймай момент в PARI до 1200 рублей

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В случае успешной попытки награда начисляется на бонусный баланс в течение недели. Фрибет доступен для использования в течение 14 дней, применяется полностью к 1 пари и действует для коэффициентов до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1200 рублей от PARI

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Для удобства все важные детали игры «Поймай момент» собраны в одном месте.

Максимальный размер бонуса

1200 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ (для дополнительных попыток)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

В рамках акции предусмотрены горящие предложения — это временные задания с ограниченным сроком действия. За их выполнение участники могут получить дополнительные игровые попытки.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Участники самостоятельно выбирают уровень и потенциальную ценность приза➖ Для получения более прокаченных мячей потребуется ставочная активность
➕ Ежедневные бесплатные попытки 

Заключение

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Формат акции позволяет каждому беттору выбрать удобный сценарий участия: играть только за счет ежедневных бесплатных попыток либо получать более ценные мячи через ставки. Игра останется активной до завершения мирового первенства по футболу.

 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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